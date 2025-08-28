Excelente definición en el penal y golazo para sellar la remontada: el brillante partido de Messi en Inter Miami ante Orlando City

El partido de Lionel Messi ante Orlando City

Lionel Messi volvió a jugar luego de recuperarse de su lesión muscular y fue clave en el triunfo del Inter Miami 3-1 ante Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup. El crack argentino se mostró con mucha movilidad y participativo en el juego. Dejó destellos de su magia pese a estar rodeado de rivales en cada contacto con la pelota. No obstante, concretó un doblete que le valió la victoria a Las Garzas que jugarán la final. El primero de sus tantos fue con una gran ejecución en el penal, mientras que luego selló la remontada con un golazo tras una pared con Jordi Alba.

El rosarino de 38 años estuvo 25 días sin jugar luego de sufrir la mencionada lesión el 2 de agosto en el encuentro ante el Necaxa por este mismo certamen. Trabajó, se recuperó y este martes entrenó a la par de sus compañeros.

Desde el arranque del “Clásico del Sol” se lo vio a Messi muy participativo y buscó sociedades con sus amigos Rodrigo De Paul y Luis Suárez. A los 15 minutos se juntó con el delantero uruguayo e hicieron una pared que terminó con el charrúa en el piso en una jugada en la que reclamó falta, pero el árbitro Walter Enrique López Ramos no la consideró. En tanto que Leo también cayó luego de un forcejeo.

Más tarde, Leo armó una jugada en la que Suárez pivoteó y se la cedió a De Paul cuyo remate de media distancia exigió al arquero Pedro Gallese.

Lionel Messi fue la figura del Inter Miami (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Acto seguido Messi trasladó por la derecha y lo habilitó a Suárez, que tras un auto pase la pelota le quedó larga y Gallese llegó la tomó primero.

El crecimiento del capitán argentino se evidenció y cada vez se lo vio más suelto por el sector derecho. Comenzó desnivelar y sintió el rigor de César Araújo, pero el juez no amonestó al mediocampista uruguayo.

Como de costumbre, la pelota parada es una fija en el repertorio del rosarino y en un tiro de esquina desde la derecha buscó el gol olímpico, pero Gallese otra vez la atenazó.

Antes del descanso, Messi encaró por el centro del campo y con un enganche dejó atrás a dos rivales, entre ellos el propio Araújo.

Lionel Messi igualó de penal y lideró la victoria del Inter Miami (Sam Navarro-Imagn Images)

En el complemento, Leo siguió intentando y tuvo dos jugadas en las que a pura gambeta generó zozobra dentro del área rival, pero sus remates fueron bloqueados.

Otro intento de Messi fue por medio de un tiro libre que se fue arriba en una falta que él mismo generó tras encarar hacia el área y recibir el choque de un rival.

Las Garzas hicieron méritos para alcanzar el empate y a los 73 minutos Jordi Alba envió un centro perfecto desde la izquierda para Tadeo Allende, que cabeceó, pero recibió un empujón de David Brekalo. El referí cobró penal y expulsó al defensor chileno por doble amonestación. Messi se hizo cargo del remate y con una excelente definición concretó la igualdad.

En el final del encuentro otra vez Messi fue gravitante, pues a los 88 minutos recibió dentro del área y con un tiro cruzado de su guante zurdo firmó su doblete, tras una gran pared con Jordi Alba. Ese tanto liquidó el pleito, pero dos minutos más tarde, Suárez asistió a Telasco Segovia que la picó y puso el 3-1 final.

El festejo de Lionel Messi y sus compañeros (Sam Navarro-Imagn Images)

“Quería estar, desde que volví frente a Los Ángeles Galaxy y sentí una molestia no estaba cómodo, me preparé para estar por lo importante que era este partido, con un rival complicado que nos había ganado los dos partidos. En el primer tiempo me sentía con miedo, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”, reconoció La Pulga en diálogo con Apple TV.

Con esta victoria, Inter Miami se clasificó a la final de la Leagues Cup, un certamen que el rosarino supo ganar con el equipo de la Florida cuando se incorporó hace dos años. El último partido será el domingo ante el vencedor de Los Angeles Galaxy-Seattle Sounders.

En la Major League Soccer (MLS), el Inter Miami se ubica sexto en la conferencia este con 46 puntos en 25 partidos, pero adeuda tres debido a su participación en el Mundial de Clubes.

En tanto que, la semana próxima Lionel Messi viajará hacia la Argentina para incorporarse a la Selección que disputará las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas que ya fueron ganadas por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y que el año próximo defenderá su corona en el Mundial que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.