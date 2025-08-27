Deportes

Antes de sumarse a la Selección, Messi se entrenó en Inter Miami: qué chances tiene de jugar el clásico ante Orlando City

El capitán argentino generó ilusión de cara a las semifinales de la Leagues Cup, que se llevará a cabo este miércoles en el Chase Stadium

Lionel Messi volvió a entrenar
Lionel Messi volvió a entrenar con el grupo y crecen las chances de ser convocado para la semifinal que disputará Inter Miami ante Orlando City por la Leagues Cup (REUTERS/Hannah Mckay)

El regreso de Lionel Messi a los entrenamientos grupales de Inter Miami generó expectativa e ilusión en la previa de la semifinal de la Leagues Cup frente a Orlando City, partido clave para el club estadounidense y también de relevancia para la selección argentina. El delantero rosarino, tras superar una lesión muscular en su pierna derecha sufrida el 2 de agosto contra Necaxa por la misma competencia, completó las últimas prácticas a la par de sus compañeros y podría volver a estar disponible para el entrenador Javier Mascherano.

Desde la aparición de la molestia física, Messi permaneció fuera de cuatro de los últimos seis partidos oficiales del conjunto de Florida. Su retorno tuvo lugar ante Los Angeles Galaxy, donde ingresó, marcó un gol y brindó una asistencia, aunque terminó ese encuentro manifestando nuevas molestias, lo que derivó en su ausencia para los siguientes compromisos ante Tigres UANL y DC United. El objetivo de cuerpo técnico y cuerpo médico fue que llegara en óptimas condiciones a la etapa decisiva de la competencia local y en forma para la ventana internacional de selecciones.

En la última conferencia, el asistente técnico Javier Morales explicó que tanto Messi como Jordi Alba, también en recuperación, participaron de la última sesión de entrenamiento y la decisión sobre la titularidad de ambos se tomará horas antes del inicio del encuentro ante Orlando City.

“Leo y Jordi entrenaron con nosotros, lo hicieron bien. Completaron el entrenamiento. Vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido”, declaró Morales a los medios tras la práctica. Y agregó: “Deseamos que esté en la convocatoria. Este tipo de lesiones musculares son un proceso durante el día,hay que ver cómo se levanta al día siguiente. Imagino que va a estar, pero todavía no mandamos la lista“.

En Argentina hay expectativa por
En Argentina hay expectativa por Lionel Messi de cara a los dos duelos por Eliminatorias Sudamericanas (AP Foto/Luis Hidalgo)

La presencia de Messi en la semifinal del clásico de Florida mantiene en vilo a la afición de Inter Miami y a los seguidores de la Albiceleste. El jugador fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de convocados para los próximos compromisos de Eliminatorias Sudamericanas, primero ante Venezuela el 4 de septiembre y luego contra Ecuador el 9 de septiembre. La expectativa es que el capitán argentino llegue con ritmo de competencia y haya dejado atrás la lesión muscular antes de sumarse a la selección nacional en la doble fecha que puede marcar su última presentación oficial en territorio argentino.

Al mismo tiempo, Jordi Alba evolucionó de una molestia en la rodilla sufrida en los cuartos de final de la Leagues Cup, por lo que todo apunta a que también podría reaparecer en el lateral izquierdo. Por el contrario, otra baja confirmada es la del joven atacante ecuatoriano Allen Obando, quien sigue en recuperación de una lesión en los isquiotibiales.

En cuanto a la conformación del equipo, el probable once que manejaría Mascherano incluiría a Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. También se observa la posibilidad de que Tadeo Allende tenga minutos desde el inicio. El banco de relevos estará a cargo del propio Javier Morales, debido a la sanción que arrastra Mascherano tras su expulsión en el cruce ante Tigres.

El avance de Inter Miami a la etapa semifinal hizo que la MLS optara por reprogramar para finales de septiembre el duelo originalmente fijado ante el Chicago Fire, lo que convierte al partido con Orlando City en la última aparición del club antes de la Fecha FIFA.

