Mascherano dio detalles de la lesión de Messi: “Dentro de lo malo, es una buena noticia”

Javier Mascherano tiene una baja confirmada para el partido de mañana en las Leagues Cup ante Pumas y es nada menos que Lionel Messi, la estrella de Inter Miami, que sufrió una lesión muscular en el encuentro ante Necaxa que lo mantendrá alejado del campo de juego. El entrenador argentino se refirió a la situación del campeón del mundo en la conferencia de prensa.

“El club emitió un comunicado que fue muy claro. Tiene una lesión leve. Dentro de lo malo, es una buena noticia. No nos gusta porque en el caso de Leo sabemos el ruido que hay alrededor de él cuando está ausente en algún partido. No nos gusta determinar los tiempos y en este sentido él es un jugador especial porque suele recuperarse muy bien de las lesiones y normalmente lo hace con rapidez así que lo iremos viendo. Para el partido de mañana no va a estar, pero después iremos viendo cómo él se va sintiendo y progresando ante los diferentes testeos que le haga el staff médico. Una vez que esté listo volverá con nosotros", afirmó el Jefecito ante los medios, desde Miami.

El club del sur de la Florida emitió un comunicado el pasado domingo en el que detalló el parte médico de Messi, quien pidió el cambio a los siete minutos de juego frente al Necaxa de Fernando Gago, encuentro que terminó empatado 2-2 en el tiempo regular y que Inter consiguió imponerse en los penales. El rosarino de 38 años, con signos de dolor en la parte posterior de su pierna derecha, fue reemplazado por Federico Redondo.

“Messi se sometió a pruebas médicas para evaluar la magnitud de las molestias musculares que sufrió anoche (por el sábado) durante el partido de la Copa de la Liga ante Necaxa y que lo obligaron a abandonar la cancha. Los resultados confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha. Su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento”, detalló el parte médico.

*La salida de Lionel Messi por lesión en el partido de Inter Miami ante Necaxa

A falta del cierre de la primera fase de la Leagues Cup, el Inter Miami se encuentra en la zona de clasificación a cuartos de final al ocupar la tercera posición de la MLS, con cinco puntos, dos menos que los líderes Portland Timbers y Seattle Sounders. Es decir que con una victoria, las Garzas avanzarán a cuartos de final. Pumas, por su parte, también tiene cinco unidades pero se ubica en la quinta plaza de la Liga MX, por lo que debe ganar.

Acerca del rival de turno, Mascherano alabó el nivel del conjunto mexicano y principalmente el de su creador de juego, el panameño Adalberto Carrasquilla. “Nosotros intentaremos ser protagonistas y cerrarle el circuito de juego a Pumas, que es un equipo que juega muy bien al fútbol”, avanzó el ex seleccionador de las juveniles de Argentina. “Carrasquilla es uno de los jugadores a tener en cuenta, para incomodarlo y que no juegue con cierta libertad porque te puede hacer mucho daño”, advirtió el Jefecito.