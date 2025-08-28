Entrevista con Agostina Hein tras ser campeona mundial de natación: cómo ganó 10 medallas en 12 días y la operación que cambió su vida

Agostina Hein hizo historia para la natación argentina con su título en el Mundial juvenil (COA)

Agostina Hein no se esperaba el impacto que tuvo ser campeona en los 400 metros combinados en el Mundial juvenil en Rumania. Tampoco sus ocho medallas (tres de ellas de oro) en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. En un país donde el fútbol domina el escenario deportivo, que la natación haya generado semejante exposición de la mano de la joya del deporte argentino es valioso. Pero también una situación de cuidado, sobre todo para una chica de 17 años.

La imagen de Ivana y Enrique, sus papás, y la de su novio Jeremías (juega en las inferiores del CADU) junto a la de su psicóloga Agustina Mayer para acompañarla y contenerla es una clara demostración de la protección que necesita quien fue la deportista más joven de toda la delegación en los Juegos Olímpicos de París 2024, y que tiene el cielo como su techo. En esa línea, la cabeza del equipo es su entrenador, Sebastián Montero.

“La relación que tengo con Seba es impresionante. Es algo que fuimos construyendo con el tiempo, ese feeling que tenemos los dos, esa confianza que tenemos el uno con el otro es algo que no lo voy a conseguir en ningún otro lado. Y la verdad que la confianza que tenemos con todo mi equipo, con mi deportólogo, con mi psicóloga, con mi nutricionista, con todos, que los fuimos formando con el tiempo. Es algo que, a la hora de la tirarme a la pileta, sea todo un poco más fácil”, le confesó Agostina a Infobae tras el recibimiento que compartió junto a los otros nadadores Cecilia Dieleke, Malena Santillán y Matías Chaillou de parte de las autoridades del deporte nacional en el natatorio Jeanette Campbell del CeNARD.

“El tema de la sobreexposición es algo que Seba me ayuda muchísimo y mi equipo también, de que no sea todo tan pesado. Decir ‘che, vos tenés que tirarte y nadar y hacer lo que te gusta, no pensar en el afuera’ Entonces, creo que eso es lo que hace más liviano todo”, explicó la nadadora que cosechó el subcampeonato mundial en los 800 libres, y que fue finalista en los 400 libres (4°) y en los 200 combinados (7°). Sólo leer esos resultados causa impacto.

Montero fue quien descubrió el talento de Hein durante unos torneos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y la incorporó al club Independiente de Zárate. Varios años después, juntos, lograron un triunfo que lo emociona. “No sabía el boom y toda la locura que se iba a venir… Y todos los sentimientos que uno va teniendo después de esos resultados. Fueron minutos que no pude hablar con nadie porque te ponés a llorar. Recuerdo y me emociono. Fuímos a buscar esa marca, a hacer historia, pero creo que nunca puedo dimensionar lo mismo ella que sos campeón del mundo”, le dijo Sebastián a este medio.

En medio de la celebración tras sus ocho medallas en los Panamericanos Junior, con oros en los 400 libres y en los 200 y 400 metros combinados, sumado a sus logros en Rumania, la propia Agostina reveló una situación poco conocida que atravesó en los últimos tiempos: una operación clave para su condición como nadadora. “Puedo decir que respiro como nunca”, explicó la fanática de los Guns N’ Roses y Deep Purple, las bandas que escucha antes de nadar en los torneos para enfocarse de cara a la carrera.

Después de su estreno olímpico, Agostina aceptó la sugerencia médica de intervenirse de adenoides, amígdalas y cornetes. “Fue un paso grandísimo, para bien, algo que agradezco a mis médicos que me hayan atendido tan bien, porque fue todo como ellos me dijeron. Fue una recuperación que por ahí los primeros días fue un poquito dura, pero después se hizo muy llevadera. La verdad que mejoró cien por ciento mi vida como persona y cien por ciento como deportista”, le contó la fanática de River Plate a Infobae.

Agostina y sus dos medallas que logró en el Mundial de Rumania junto a Seba Montero, su entrenador

Llamó la atención el rendimiento que tuvo Agostina en semanas consecutivas. Primero fue pieza clave para que el equipo de natación brillara en Asunción y quede en el segundo lugar del medallero de la disciplina detrás de Brasil, que también dominó en el general del evento. Además de sus tres doradas individuales, fue decisiva para ganar cinco medallas (cuatro de plata y un bronce) en las postas femeninas y combinadas. Después de eso, viajó directo a su próximo objetivo: la Copa del Mundo juvenil, su último gran torneo en la categoría, y en donde se convirtió en una estrella a seguir rumbo a los próximos Juegos Olímpicos en Estados Unidos.

¿Cómo fue el plan para correr 12 pruebas en 12 días con vuelo y cambio de hora incluído? “En Asunción, yo había pedido que las pruebas individuales sean tres, porque si íbamos en seis, ganaba seis, pero no queríamos exponerla físicamente y mentalmente una semana antes del Mundial. Entonces, en los Panamericanos Junior nos abocamos al desarrollo individual y al del equipo. En las postas, Agos era el ancho de espada y tenía que estar. Eso lo usamos como preparación para el Mundial. Durante un mes y medio preparé los entrenamientos según el training de competencia que íbamos a tener en Asunción. O sea, nadando ciertas pruebas a la mañana, nadando ciertas pruebas a la tarde. Los días que no corría hacíamos el día de descanso y la verdad que nos dio mucho resultado porque para ella no fue nada extraño la exigencia física que tuvo en Asunción. Y cuando hicimos la descarga para el Mundial se vio reflejado en sus tiempos”, comentó Seba Montero.

Para Hein, fue “un sueño cumplido” haberse consagrado campeona mundial. Y mucho más lo fue rompiendo el histórico récord que estaba en las manos de Georgina Bardach después del bronce que logró la cordobesa en Atenas 2004. “Que ella me felicite fue algo aún mejor”, explicó la joven nadadora, que convivió con el éxito ya con 15 años, cuando en los Panamericanos de Santiago 2023 se metió en el top 5 en los 800 y 1.500 metros libres. Allí fue cuando, tras una competencia, le confesó a Infobae que pensó en dejar la natación. “El año pasado no pensé estar acá. Quería tirar la toalla después de unos torneos muy complicados para mí psicológicamente. Pero estoy muy orgullosa de mí misma, de estar acá y de representar a Argentina”, explicó con la voz entrecortada.

Hoy, dos años después de aquella reflexión, detalló las claves para superar ese momento. “Tener un equipo que nunca me soltó la mano, mi familia. Creo que también jugó mucho mi novio, es una persona que me ayuda todos los días a ser mejor, a no bajar la cabeza, alguien que me apoya totalmente. Entonces, creo que ese conjunto de personas hizo que se fusionaran y que me ayudaran cien por ciento en lo que soy hoy. En la madurez que puedo decir que tengo a comparación de 2023 y 2024. Creo que ese fue mi gran paso de decir: ‘Bueno, basta. Hay que bajar la cabeza, sufrir, por así decirlo, pero disfrutar’”.

La historia sigue para Hein, Montero y el resto del equipo. De acá al final del año habrá una competencia en Chile, el Sudamericano juvenil en Brasil y el selectivo en el Parque Olímpico de cara a los Juegos Sudamericanos del 2026, que se harán en Rosario y Santa Fe. Pero la mira está puesta más allá. El ciclo olímpico recién comenzó y ambos apuntan a dar el golpe en las pruebas que se correrán en el SoFi Stadium, sede de las ceremonias de apertura y de clausura, al aire libre en un espacio que será revolucionario.

“Con los pies sobre la tierra. Tocamos el cielo con las manos, pero hay otro cielo más arriba al que podemos llegar. Está para llegar más lejos. Hoy sería una mochila decirlo, pero el objetivo está claro: en Los Ángeles 2028 podemos hacer historia para la natación argentina”, dijo el entrenador de Agostina. ¿Y para ella? “Tenemos que seguir trabajando, seguir dando lo mejor, porque haciendo las cosas así es como vas a mejorar. Entonces, por ahí no evitando el hecho de decir: ‘Bueno, no pasó nada, no pasó nada, hay que seguir”, sino ir con los pies sobre la tierra y con la cabeza tranquila, sobre todo”.

Ahora vendrán pocos días de relajación para Hein y su entrenador. Ella no concibe su vida fuera de una pileta. Él tampoco, claro. Y a los dos los moviliza sólo una forma de entrenar y competir. “Yo siempre le digo a Agos que mientras nosotros hagamos esto por deseo propio natural, vamos a llegar a donde queramos. Lo hacemos por satisfacción pura y el valor que tiene conseguir estos logros”, concluyó Montero y se fue a buscar a su nadadora. En realidad, para él y para ella, su relación va mucho más allá de del deporte. Y eso, como se puede palpar, es la base para que la natación argentina haya disfrutado de jornadas inolvidables y de la atención mundial gracias a la actuación de esta enamorada de su vida en el agua.

Agostina junto a sus papás, las medallas que ganó en el Mundial juvenil y el reconocimiento que le dieron las autoridades del deporte argentino (SDN)