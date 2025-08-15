Argentina ganó tres oros en una increíble jornada de los Panamericanos Junior: de los récords en natación al título en ciclismo

Los 3 oros de Argentina en el mismo día de los Panamericanos Junior

La delegación argentina tuvo un día inolvidable en los Panamericanos Junior de Asunción 2025. No en la cosecha general de medallas, porque fueron seis, pero sí en los oros, que fueron tres gracias a otra jornada brillante de la natación y la primera dorada del ciclismo. Agostina Hein terminó en el primer puesto en los 200 metros combinados en la pileta del centro acuático, mientras que la posta 4x100 combinados de Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola y Ulises Saravia logró ganarle a Brasil con récord argentino. La otra actuación que sobresalió fue la de Santiago Gruñeiro tras quedarse con la prueba Ómnium en la pista.

Gracias a este triple oro, Argentina se mantiene en el 6° lugar del medallero general de los Juegos con siete medallas de oro, 20 de plata y 13 de bronce (40 en total) y sigue cerca de México, que está por encima de la Albiceleste (9 oros). Brasil encabeza las posiciones con 100 preseas (47 doradas) y es seguido por EEUU con 14 oros, que iguala con Colombia en esa condición, pero tiene más en el total. Chile bajó al cuarto puesto (13).

En el último día de actividad de la natación, Hein volvió a llevarse los flashes y acabó como la nadadora más destacada del equipo celeste y blanco. La oriunda de Campana terminó su paso por la capital de Paraguay con otra dorada, su tercera en el evento multidisciplinario, en los 200 metros combinados. Con tiempo de 2:12.12, nuevo récord argentino, dejó atrás por más de cuatro segundos a la brasileña Celidonio y a más de seis a la mexicana Chávez.

Hein con su tercera dorada en Asunción 2025 (COA)

El torneo para Agostina fue sencillamente espectacular: acumuló ocho medallas con las tres de oro que ganó (400 metros libres, 400 combinados y la otra dorada en los 200 combinados), fueron cuatro plateadas (en las postas 4x200m relevo libre, 4x100m relevo combinado, 4x100m relevo libre mixto y 4x100m relevo combinado mixto) y una bronce (4x100 relevo libre femenino). Ahora, Hein junto a su entrenador Sebastián Montero dejarán Paraguay y viajarán con destino a Rumania para lo que será el Mundial juvenil de natación donde buscará seguir brillando.

La otra gran noticia de la natación llegó gracias a la posta 4x100 combinados que ganaron Cazau, Santiso, Nicola y Saravia. Fue una prueba brillante de los jóvenes, que superaron al equipo brasileño por poco más de dos segundos gracias a una marca de 3:36.53. Además, las chichas en la misma prueba se quedaron con el subcampeonato: Hein, Cecilia Dieleke, Catalina Acacio y Lucía Gauna terminaron detrás de Brasil (4:12.44), que terminó primero en el medallero de la disciplina, seguido del equipo nacional, que logró grandes resultados de cara al futuro y para el desarrollo rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Cazau, Santiso, Nicola y Saravia oro en la posta 4x100 cominado de los Panam Junior (COA)

El golpe de la jornada lo dio Gruñeiro en el velódromo. El joven de San Nicolás vino desde atrás para quedarse con la prueba Ómnium, que combina cuatro diferentes especialidades del ciclismo pista, y celebró la primera dorada para la disciplina en Asunción 2025. Santi se ubicó tercero en la carrera de scratch (acumuló 36 puntos), en la carrera tempo fue segundo (sumó 38 puntos) y en la carrera de eliminación bajó al 10° puesto (22 puntos), con lo que perdió lugar en la lucha por el título. A pesar de eso, en la definición (carrera por puntos) se impuso para sumar con otros 50 puntos, lo que le valió lograr un total de 146 y superar así al chileno Diego Rojas (plata) y al venezolano Arlex Méndez (bronce).

Las restantes medallas para Argentina en el jueves de acción en los Panamericanos Junior fueron de la mano del squash. Francisco Alfonso y Santiago Portabales cayeron en la final del dobles masculino ante Colombia (0-2) y fueron plata, mientras que el doble mixto que compartieron Paula Rivero y Portabales cayó ante México en una de las semis y sumaron el único bronce de la jornada.

Santiago Gruñeiro campeón panamericano junior de ciclismo pista (COA)

Todas las medallas de Argentina en los Panamericanos Junior:

Medallas de oro

Agostina Hein - Natación, 400 metros libres femenino (récord panamericano junior)

Malena Santillán - Natación, 200 metros espalda (récord sudamericano junior)

Ulises Saravia - Natación, 100 metros espalda (récord panamericano junior)

Agostina Hein - Natación, 400 metros combinados femenino (récord panamericano junior)

Agostina Hein - Natación, 200 metros combinados femenino (récord argentino y panamericano junior)

Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola y Ulises Saravia - Natación, 4x100 relevo combinado masculino (récord panamericano junior)

Santiago Gruñeiro - Ciclismo pista, prueba Ómnium

Medallas de plata

Julia Benedetti Venturella - Ciclismo ruta, contrarreloj individual femenino

Lucía Miralles - Mountain bike, cross-country femenino

Nicolás Reynoso - Mountain bike, cross-country masculino

Manuel Turone - BMX Freestyle

Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla - Remo, cuatro sin timonel masculino

Joaquín Cisneros - Tiro, trap masculino

Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso, Ulises Saravia Peláez - Natación, 4x100 relevo estilo libre mixto

Ulises Cazau - Natación, 100 metros mariposa

Catalina Borrelli - Esgrima, sable individual femenino

Segundo Portabales - Squash, individual masculino

Cecilia Dieleke - Natación, 100 metros espalda

Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein, Lucía Gauna - Natación, 4 x 100m relevo combinado mixto

Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari, Ramiro Videla - Ciclismo pista, persecución por equipos

Guadalupe Díaz, Valentina Méndez, Valentina Luna - Ciclismo pista, velocidad por equipos

Santino Menin - Remo, un par de remos cortos masculino

Julieta Benedetti - Ciclismo, Ómnium

Agostina Hein, Magdalena Portela, Lucía Gauna y Malena Santillán - Natación, 4x200 relevo estilo libre femenino

Agostina Hein, Cecilia Dieleke, Catalina Acacio y Lucía Gauna - Natación, 4x100 relevo combinado femenino

Francisco Alfonso y Santiago Portabales - Squash, dobles masculino

Hein sumó 8 medallas en su actuación en la natación de los Panamericanos Junior de Asunción 2025 (EFE/Juan Pablo Pino)

Medallas de bronce

Delfina Dibella Latorre - Ciclismo ruta, contrarreloj individual femenino

Josefina Mella - Tiro, pistola 10m aire femenino

Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - Natación, 4x100 relevo estilo libre femenino

Josefina Mella - Tiro deportivo

Cecilia Dieleke - Natación, 200 metros espalda

Matías Santiso - Natación, 200 metros libres

Alem Yuma - Judo, -81 kg masculino

Morena Domínguez - Skateboarding, street femenino

Tomás Roberti, Tobías Weise Gontier - Gimnasia en trampolín sincronizado masculino

Alma Pueyo - Tiro con arco, recurvo individual femenino

Esteban Silva - Tiro con arco, recurvo individual masculino

Alejo Betique - Ciclismo, prueba de velocidad

Paula Rivero y Santiago Portabales - Squash, dobles mixto