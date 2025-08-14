Otra impactante actuación de Agostina Hein: ganó por 11 segundos de ventaja y sumó el cuarto oro de Argentina en los Panamericanos Junior

Agostina Hein volvió a ganar el oro en los Panamercianos Junior

El nombre de Agostina Hein volvió a aparecer en el marcador en el primer lugar del centro acuático de Asunción 2025. En la prueba de los 400 metros combinados, la nadadora de Campana se quedó con la final tras un tiempo de 4:38.41 para lograr la medalla de oro, su segunda en el torneo, con récord del evento. Esa no fue la única alegría para el equipo de Argentina, ya que Magui Portela terminó detrás de la joya de la natación y sumó una plata muy valiosa para ella.

“Se lo dedico especialmente a mi familia, que se rompe el alma tratando de darme lo mejor; a mi novio, a todo el equipo que siempre me acompaña y a toda la gente de Argentina que hoy está apoyando todos los días a estos juegos”, dijo una emocionada Hein tras sumar su segundo oro en los Panamericanos Junior. Es más, cuando habló de Sebastián Montero, su entrenador, no pudo evitar lagrimear. “Me dan ganas de llorar… Seba para mí es todo. Tuve tanta suerte de encontrarlo en mi vida…”, agregó sin poder terminar la frase en charla con el Comité Olímpico Argentino tras la coronación.

Esa no fue la única presea que se colgó Agos en la anteúltima jornada de la natación en los Juegos de Asunción 2025. Hein también junto a Portela y en compañía de Malena Santillán y Lucía Gauna se quedaron con la medalla de plata en los 4x200 metros relevo libre con un tiempo de 8:10.84 por detrás de Brasil, que se quedó con la competencia.

Gracias a su actuación, Hein se encamina a ser la gran figura del conjunto argentino en los Panamericanos Junior tras el oro en los 400 libres y la que consiguió en la prueba combinada. Como era de esperar, la joven que el año pasado compitió en sus primeros Juegos Olímpicos de París 2024, no para de crecer en su naciente trayectoria.

Hein junto a Magui Portela en el podio tras los 400 metros combinados (COA)

Con 15 años, ya compitió de gran forma con nadadores más experimentados en su estreno panamericano en Santiago y terminó en el quinto lugar en los 800 y 1500 metros. Es más, tras su aparición en la disciplina logró sorprendentes actuaciones, como lo fue conquistar el bronce en los 800 metros del Mundial junior de Israel (2023), o su estreno en el Mundial de mayores en Doha 2024 (8° en la final de los 400 metros libres y 11° en 1.500 metros, más conseguir su mejor marca personal en los 800). Ahora, una vez que deje Paraguay, viajará con destino a Rumania para competir en una nueva edición del Mundial juvenil.

El miércoles fue una jornada de menos cosecha para Argentina en Asunción. Fueron seis las medallas en total y, más allá de las que se ganaron en la pileta, el ciclismo consiguió dos podios más de la mano de Julieta Benedetti (plata en Ómnium) y Alejo Betique (bronce en la prueba de velocidad). La restante plateada fue gracias a Santino Menin en el par de remos cortos.

Luego de los primeros cuatro días de actividad, la delegación se mantiene en el 6° lugar del medallero general y acumula con cuatro medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce (34 en total) por detrás de Brasil, que encabeza las posiciones con 91 preseas (44 doradas) y que es seguido por EEUU, que superó a Chile, Colombia. Por encima de nuestro país se ubica México (8 oros).

Medallero de los Panamericanos Junior:

Medallero de los Panamericanos Junior tras el 13 de agosto

Todas las medallas de Argentina en los Panamericanos Junior:

Medallas de oro

Agostina Hein - Natación, 400 metros libres femenino (récord panamericano junior)

Malena Santillán - Natación, 200 metros espalda (récord sudamericano junior)

Ulises Saravia - Natación, 100 metros espalda (récord panamericano junior)

Agostina Hein - Natación, 400 metros combinados femenino (récord panamericano junior)

Medallas de plata

Julia Benedetti Venturella - Ciclismo ruta, contrarreloj individual femenino

Lucía Miralles - Mountain bike, cross-country femenino

Nicolás Reynoso - Mountain bike, cross-country masculino

Manuel Turone - BMX Freestyle

Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla - Remo, cuatro sin timonel masculino

Joaquín Cisneros - Tiro, trap masculino

Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso, Ulises Saravia Peláez - Natación, 4x100 relevo estilo libre mixto

Ulises Cazau - Natación, 100 metros mariposa

Catalina Borrelli - Esgrima, sable individual femenino

Segundo Portabales - Squash, individual masculino

Cecilia Dieleke - Natación, 100 metros espalda

Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein, Lucía Gauna - Natación, 4 x 100m relevo combinado mixto

Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari, Ramiro Videla - Ciclismo pista, persecución por equipos

Guadalupe Díaz, Valentina Méndez, Valentina Luna - Ciclismo pista, velocidad por equipos

Santino Menin - Remo, un par de remos cortos masculino

Julieta Benedetti - Ciclismo, Ómnium

Agostina Hein, Magdalena Portela, Lucía Gauna y Malena Santillán - Natación, 4x200 relevo estilo libre femenino

Los medallistas de oro se clasificaron para los Panamericanos de Lima 2027 (COA)

Medallas de bronce

Delfina Dibella Latorre - Ciclismo ruta, contrarreloj individual femenino

Josefina Mella - Tiro, pistola 10m aire femenino

Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - Natación, 4x100 relevo estilo libre femenino

Josefina Mella - Tiro deportivo

Cecilia Dieleke - Natación, 200 metros espalda

Matías Santiso - Natación, 200 metros libres

Alem Yuma - Judo, -81 kg masculino

Morena Domínguez - Skateboarding, street femenino

Tomás Roberti, Tobías Weise Gontier - Gimnasia en trampolín sincronizado masculino

Alma Pueyo - Tiro con arco, recurvo individual femenino

Esteban Silva - Tiro con arco, recurvo individual masculino

Alejo Betique - Ciclismo, prueba de velocidad