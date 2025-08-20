La argentina Agostina Hein tuvo otra brillante actuación y se consagró subcampeona de los 800 metros en el Mundial de natación

Agostina Hein se consagró subcampeona del mundo en los 800 metros libres

Un día después de una jornada histórica para la natación argentina, en la que se consagró campeona mundial de los 400 metros combinados, Agostina Hein lo volvió a hacer: en otra actuación consagratoria, ganó la medalla de plata en los 800 libres con un tiempo de 8:26.19, el mejor en su carrera en la prueba y con el cual quedó a menos de dos segundos del récord nacional que todavía está en manos de Delfina Pignatiello. La china Yang Peiqi se coronó ganadora del oro (8:22.93).

En el centro acuático de la ciudad de Otopeni, en Rumania, la joven de 17 años largó por el andarivel número 7 y se mantuvo entre las primeras cuatro nadadoras toda la competencia. Fue de menor a mayor, y en los últimos 200 metros de la carrera levantó el ritmo para pasar a las dos representantes de Rusia (sin bandera), Kseniia Misharina (bronce) y quien acabó en el cuarto puesto, Sofia Diakova.

Hay que mencionar que Hein no nadó en las eliminatorias, ya que las ocho más rápidas con mejores registro de entrada -para Agostina fue 8:31.06- clasificaron directo a la definición de la prueba. De esta manera, bajó casi cinco segundos su tiempo en la final para volver a ser podio en la Copa del Mundo juvenil.

Hay que recordar que Agostina tuvo impacto en la natación argentina y mundial con sólo 15 años cuando se enfrentó a nadadores más experimentados en su estreno panamericano en Santiago y terminó en el quinto lugar en los 800 y 1500 metros. Es más, tras su aparición en la disciplina logró sorprendentes actuaciones: en la misma prueba que hoy logró la plata, en el Mundial de hace dos años en Israel se quedó con el tercer lugar.

Luego de eso, al año siguiente en su estreno en la Copa del Mundo de mayores en Doha 2024 volvió a ser protagonista con un octavo lugar en la final de los 400 metros libres y 11° en 1.500 metros, además de conseguir su mejor marca personal en los 800.

Hein brilló otra vez en la pileta del Mundial juvenil de Rumani y sumó otro podio (EFE/Juan Pablo Pino)

Hace poco más de un año, y con 16 de edad, la oriunda de Campana tuvo su estreno en los Juegos Olímpicos de París. Fue la más chica de la delegación celeste y blanca, y compitió en las pruebas de 400 y 800 metros. “Llegar acá no fue fácil. Dejé mucho de lado, muchos entrenamientos; muchas tristezas y alegrías. Sé que aún tengo varias cosas por recorrer. Me queda mucho por aprender”, dijo luego de su debut olímpico. El primer gran paso para una carrera que, parece, tiene el cielo como su techo.

Junto a su entrenador Sebastián Montero forman un equipo sensacional. Él fue quien la descubrió durante los certámenes de la FANNBA (Federación de Aficionados de Natación de Norte de la Provincia de Buenos Aires) y en 2019 la sumó al club Independiente. “Ella es muy competitiva, muy competitiva con ella misma, pero con los pies sobre la tierra”, destacó en diálogo con Infobae.

Hein no tuvo respiro en los últimos días. Llegó a Europa para participar en el Mundial juvenil después de haberse convertido en la máxima figura de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Junior. La joven nadadora ganó la final de los 400 metros libres gracias a un tiempo que fue siete segundos más bajo que su propia marca anterior, que ya representaba el récord panamericano juvenil y que había conseguido en la serie de clasificación. Esa fue su primera dorada. Las otra dos llegaron en los 400 metros combinados (donde también se consagró campeona del mundo) con nuevo récord panamericano en la prueba y otra vez 7 segundos por debajo de su registro (4:47.90). Su tercera medalla dorada llegó en los 200 combinados, con récord panamericano junior y argentino en la disciplina.

A ese triple oro, le sumó otras cuatro medallas de plata y una de bronce, todas junto al resto del equipo femenino o mixto en las postas de Asunción 2025. Por eso sumó un total de 8 preseas en el evento que se realizó en la capital de Paraguay.

Sólo 24 horas después de colgarse un oro histórico para la natación y el deporte argentino, que además significó quebrar un récord nacional y sudamericano en manos de Georgina Bardach y su inolvidable tercer puesto en los 400 combinados de Atenas 2004, Agostina repitió un podio en la cita máxima. ¿La volveremos a ver en Rumania? Claro que sí. Este viernes buscará avanzar a las finales de los 400 libre y 200 combinados. Lo único que nos resta es seguir viéndola disfrutar y seguir cumpliendo el sueño de su vida en el agua.

Hein junto a su entrenador, Sebastián Montero