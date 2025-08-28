Deportes

El premio extra que consiguió el Inter Miami de Messi tras clasificar a la final de la Leagues Cup

Las Garzas, con el capitán de la selección argentina como principal figura, accedió a la definición del torneo tras vencer por 3-1 ante Orlando City

Inter Miami venció a Orlando
Inter Miami venció a Orlando City y clasificó a la final de la Leagues Cup y consiguió un boleto a la próxima edición de la Concachampions (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

El Inter Miami logró un premio extra al clasificar a la próxima edición de la Concacaf Champions Cup al imponerse 3-1 a Orlando City en un partido marcado por la intensidad y el protagonismo de Lionel Messi. El triunfo no solo selló el pase a la final de la Leagues Cup, sino que también garantizó el boleto internacional para el equipo dirigido por Javier Mascherano. Las Garzas integrarán la lista de los tres equipos que representarán al torneo en la prestigiosa competición continental y buscarán dar un nuevo golpe en el fútbol regional.

El duelo, disputado en el Chase Stadium de Miami, tuvo un inicio fervoroso y estuvo cargado de emociones. Orlando City, dirigido por Óscar Pareja, sacó ventaja en el primer tiempo gracias a un gol de Mario Pašalić tras una jugada que debió ser revisada por el VAR y fue convalidada. El tanto obligó al local a redoblar esfuerzos frente a su público, que llenó el estadio ante la expectativa de ver a Messi en una nueva instancia definitoria. La especial atmósfera de clásico ayudó a sostener el atractivo hasta el pitazo final.

La reacción de Inter Miami llegó en la segunda etapa con la aparición determinante de Lionel Messi. Tras una infracción a Tadeo Allende dentro del área, el argentino convirtió desde el punto penal para igualar el marcador. El segundo tanto de la Pulga, producto de una combinación con Jordi Alba, dio vuelta el partido y desató la euforia en las gradas. Sobre el cierre, el venezolano Telasco Segovia amplió la diferencia después de una conexión ofensiva con Luis Suárez.

Con este resultado, Inter Miami obtuvo su pase a la final de la Leagues Cup 2025, donde se enfrentará a Seattle Sounders. El encuentro decisivo quedó programado para el domingo 31 de agosto, a las 21:00, y tendrá lugar en el Lumen Field de Seattle, con el equipo local favorecido por la localía debido al reglamento del certamen. Según los lineamientos de la Leagues Cup, la condición de anfitrión corresponde al mejor clasificado de la primera fase entre los semifinalistas. En este caso, el conjunto de Washington superó a su rival de California, LA Galaxy, y se ganó el derecho de organizar la definición frente a Las Garzas.

El partido de Lionel Messi ante Orlando City

En el otro cruce de las semifinales, Seattle Sounders venció a LA Galaxy 2-0, asegurando así tanto la localía como su segunda final consecutiva en este torneo binacional.

Más allá del sueño de levantar un nuevo trofeo, el triunfo sobre Orlando City trajo consigo una recompensa adicional. Según el formato establecido, los tres mejores clubes de la Leagues Cup clasifican a la Concacaf Champions Cup 2026, pero cada uno accederá a distintas instancias dependiendo del lugar en el que finalicen en el torneo actual. El campeón de la Leagues Cup recibe un pase directo a los octavos de final; el subcampeón y el ganador del tercer puesto ingresarán a la competencia desde la primera ronda.

La Concacaf Champions Cup representa no solo el objetivo de la gloria continental, sino también un trampolín hacia competiciones globales. El ganador de la próxima edición obtendrá un cupo en la Copa Intercontinental 2026 y en el Mundial de Clubes 2029.

El camino de Inter Miami en la pasada Concachampions estuvo marcado por una evolución notoria desde la obtención del MLS Supporter’s Shield 2024. Tal resultado le permitió acceder a esa edición, en la que cayó en las semifinales a manos de Vancouver Whitecaps, que lo superó con un global de 5-1.

“Quería estar. Desde que volví con Galaxy sentí una molestia y no me sentía cómodo. Me preparé para estar por lo importante que era, con un rival complicado, nos había ganado los dos partidos. En el primer tiempo me sentía con miedo, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”, manifestó Lionel Messi durante una entrevista con la transmisión oficial luego de clasificar a la final de la Leagues Cup y acceder a un boleto a la próxima edición de la Concachampions.

