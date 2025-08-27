Novak Djokovic habló sobre el retiro de Nadal y Federer: “Una parte de mi carrera se fue con ellos”

Novak Djokovic revela cómo la presión y la adversidad forjaron su carácter dentro y fuera de la cancha (captura de video)

En el nuevo episodio del podcast de Jay Shetty, Novak Djokovic abrió las puertas a su historia personal y reflexionó sobre los motores que lo llevaron a la élite del tenis. Durante la entrevista, el actual número 7 del ránking, analizó en profundidad la resiliencia, el valor de la salud mental y el sentido del propósito, abordando cómo la adversidad, la presión familiar e incluso las expectativas nacionales moldearon su carácter dentro y fuera de la cancha.

Nacido y criado en Serbia durante una época marcada por la guerra, la pobreza y las sanciones internacionales, Djokovic se enfrentó a numerosos retos desde su niñez. Siendo el mayor de tres hermanos, asumió responsabilidades muy temprano, en especial tras un momento crucial en el que su padre le entregó 10 marcos alemanes y le confesó que solo contaban con esa suma para la familia.

Con solo doce años, comprendió que el éxito no era opcional, sino una condición indispensable para la supervivencia de los suyos. La situación se intensificó por la falta de tradición tenística en su país y por la búsqueda constante de recursos, lo que sometió a su familia a una presión adicional.

Influencia familiar y formación integral

La huella de su entorno familiar resultó determinante en el desarrollo de Novak Djokovic. El tenista serbio destacó, en el podcast de Jay Shetty, la influencia de su madre, a quien llama “la tenista” de la familia, por inculcarle una visión integral del tenis y una filosofía de vida más amplia. “Mi madre siempre me enseñó que el partido más importante se juega fuera de la cancha”, afirmó Djokovic. Desde pequeño, su formación combinó entrenamiento físico, prácticas de visualización, música clásica, lectura de poesía y ejercicios de atención plena. “Crecí creyendo que la mente necesita el mismo trabajo que los músculos”, sostuvo.

El tenista serbio destaca la influencia de su madre y la importancia de la salud mental en su éxito (captura de video)

Este enfoque multidimensional, junto con la apertura a distintas tradiciones espirituales y el gusto por el autodescubrimiento, sentó las bases de una disciplina que se consolidó con los años. “Meditar, visualizar y desarrollar la atención plena me permitieron superar los momentos más difíciles de mi carrera”, explicó el número uno del mundo, quien considera que cuidar la mente es esencial para cualquier ámbito, no solo el deportivo.

En la entrevista, Djokovic subrayó el papel clave de la salud mental y la gestión emocional en su rendimiento. La oración, la meditación y la respiración consciente son prácticas constantes en su vida. Admitió que, incluso tras años de trabajo interior, sigue enfrentando desafíos anímicos: “Todos tenemos pensamientos negativos, incluso los monjes tibetanos. La diferencia está en cómo elegimos responder”, reflexionó.

Jay Shetty entrevista a Novak Djokovic sobre los desafíos, la resiliencia y el papel de la salud mental en su carrera deportiva (captura de video)

Para Djokovic, aceptar la vulnerabilidad ha sido fundamental. “No pienso ocultar mis emociones ni mis miedos. Reconocerlos es la única manera de seguir creciendo”, apuntó. Además, impulsa en sus hijos la importancia de los momentos de aburrimiento e introspección. “En el silencio surgen las mejores ideas”, afirmó.

Derrotas, presión y reconstrucción interior

Djokovic fue sincero acerca de su relación con la derrota y la presión mediática. “Después de perder, necesito aislarme. Es mi modo de procesar, de entender lo que ocurrió sin voces externas”, confesó. Aprendió a transformar el ambiente hostil de la grada en motivación: “Muchas veces sentí que el público apoyaba más a mi rival. Aprendí a imaginar que los cánticos eran para mí, a convertir esa energía en combustible”. Considera que el mayor desafío no es el rival deportivo, sino el mental: “El juego interior es el verdadero reto”.

Djokovic reconoce que una parte de su carrera se fue con la salida de sus grandes rivales, Federer y Nadal (Reuters)

La retirada de Roger Federer y Rafael Nadal lo llevó a replantearse su rol en el circuito. “Una parte de mi carrera se fue con ellos, pero ahora la responsabilidad es transmitir lo aprendido a los jóvenes”, reconoció Djokovic. Ve el futuro del tenis como una oportunidad para compartir. “Me gustaría ver cómo la próxima generación supera lo que hemos logrado. Es el ciclo natural del deporte”, declaró.

Bienestar, legado y propósito

Fuera del tenis, Djokovic ha volcado su energía en el bienestar y la innovación. Desde 2017 promueve Cyla, una marca de suplementos de hidratación y salud, y Regenesis Pod, una cápsula multisensorial para la recuperación física y mental. “Mi verdadera vocación es ayudar a la gente a vivir mejor. Todo lo aprendido en el tenis quiero compartirlo fuera de la pista”, explicó. Considera que la industria del bienestar es una extensión de su propósito. “El mayor éxito es inspirar a otros a cuidarse”, sostuvo.

El legado y el sentido de trascendencia ocupan un lugar central en su filosofía. Djokovic siente admiración por figuras como Kobe Bryant y reconoce el papel esencial de su esposa Jelena: “Es mi ancla, el apoyo que me equilibra”. Está convencido de que el valor de su carrera no reside solo en los títulos: “Lo realmente importante es el impacto positivo que dejas. El único legado verdadero es inspirar y contribuir al bienestar de quienes te rodean”.

Jelena, esposa de Djokovic, es reconocida por el tenista como su principal apoyo emocional. (Reuters)

Así, a través de sus declaraciones, Djokovic revela el trasfondo humano y espiritual de su éxito, mostrando una faceta consciente y generosa de uno de los atletas más destacados de las últimas décadas.