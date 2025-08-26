Deportes

La impactante oferta del Chelsea por una estrella del Barcelona para ser el socio de Enzo Fernández

Los Blues gastaron más de USD 320 millones en refuerzos, pero no se retiran del mercado de pases y el ofrecimiento por Fermín López podría solucionar varios dolores de cabeza del Blaugrana

Fermín López marcó 19 goles y 11 asistencias en 89 partidos con Barcelona

Fermín López es una de las grandes joyas que ha salido de La Masía del Barcelona y, con tan solo 22 años, ya está cerca del primer centenar de partidos como futbolista profesional (89) en el Blaugrana, pero la falta de minutos siempre ha sido un tema de conversación, y mucho más aún con la llegada de Hansi Flick al banquillo culé. El mediapunta luchó por la titularidad con Dani Olmo en la pasada temporada y la incorporación de Marcus Rashford a la ofensiva también minimiza su lugar en la plantilla, luego de que no haya sumado minutos en el último partido contra Levante. “Me quedaré”, había declarado después de la victoria en el Trofeo Joan Gamper, pero en las oficinas del Blaugrana acaba de llegar un ofrecimiento que podría alterar el rumbo de la joven promesa.

Ivan San Antonio, periodista del diario catalán Sport, confirmó que Chelsea busca darle un nuevo socio a Enzo Fernández y elevó una suculenta oferta de 50 millones de libras esterlinas (más de USD 67.000.000) por el volante ofensivo con pasado en el Real Betis y el Linares de España. A falta de un año para el Mundial 2026, Fermín sabe que la falta de continuidad podría afectar su posible citación al equipo español de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo y saltaría a un equipo que viene de ser campeón del Mundial de Clubes con muchos futbolistas jóvenes, con un entrenador que tiene el ADN Barca por haber trabajado con Pep Guardiola en Manchester City (Enzo Maresca) y con un rol más importante de lo que ostenta en Cataluña.

Debido a esto, los cronistas Pau Bartolí y Víctor González en otra nota de ese portal afirmaron que el mediocampista ofensivo quiere poner todos los pros y contras en la balanza para tomar una determinación, ya que hoy en día es suplente de Dani Olmo y, a pesar de haber sido titular en el debut liguero contra Mallorca por detrás del centrodelantero Ferrán Torres, fue suplente los 90 minutos en el triunfo contra Levante y ese lugar no lo ocupó Olmo, sino Raphinha, para dejarle un espacio en la izquierda a Rashford. De hecho, el periódico repasó que se lo vio al entrenador dialogando con López, a quien “parecía estar tranquilizando”.

Fue titular ante Mallorca, por Flick lo relegó al banco contra Levante en las dos primeras presentaciones por la Liga de España (Crédito: Reuters/Francisco Ubilla)

La negociación resolvería todos los problemas económicos del Barcelona en el corto plazo y evitaría inconvenientes con el Fair Play Financiero. Las conversaciones son llevadas a cabo por el Director Deportivo, Deco, pero Fermín López tendrá la última palabra para aceptar o descartar el interés. Además, Flick quiere tenerlo en la plantilla, pero esa idea choca con la necesidad institucional de tener una venta importante hasta el 1 de septiembre, cuando se cierra el mercado de pases, aún si eso vaya en contrapartida de la proyección del surgido en las Inferiores.

Vale recordar, los inconvenientes de dinero en los Culés vienen de larga data y se sostienen en el presente porque Wojciech Szczęsny, Gerard Martín y Roony Bardgjhi están pendientes de las salidas de Iñaki Peña, Oriol Romeu y Héctor Fort para ser inscriptos, sumado a que la ventana de transferencias tuvo un gasto inferior a los 30 millones de euros (USD 34.000.000). Solo puso plata a cambio del arquero Joan García y Bardgjhi, mientras que Marcus Rashford arribó a préstamo desde el Manchester United.

Justamente, los Diablos Rojos fueron parte de un rumor de mercado a principios de agosto, ya que ESPN se hizo eco de la versión difundida por Sport sobre que la entidad inglesa estaría dispuesta a invertir 70 millones de euros (más de USD 81 millones) por el volante, pero nunca se concretó esa posible oferta en las oficinas del último campeón de la Liga de España.

Por otra parte, Chelsea está en la recta final de un mercado millonario, en el que gastó más de USD 320 millones en refuerzos, pero vendió por casi el mismo margen con una balanza negativa inferior a los USD 4 millones. Fermín López no sería el último nombre apuntado, porque faltarían detalles para acordar la llegada de Alejandro Garnacho desde el Manchester United.

