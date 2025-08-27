Deportes

El fuerte mensaje de la pareja de Marcelo Saracchi tras su salida de Boca para jugar en Europa: “A veces es cruel”

La mujer del defensor posteó en su cuenta de Instagram luego de que se confirmara su transferencia al Celtic de Escocia

Marcelo Saracchi jugará en Grecia
Marcelo Saracchi jugará en Grecia a préstamo (REUTERS/Cris Mattos)

Luego de confirmada la salida de Marcelo Saracchi de Boca Juniors hacia el Celtic Football Club de Escocia, su entorno más cercano compartió en las redes sociales un contundente mensaje de respaldo. La salida del lateral izquierdo uruguayo se produjo en un escenario de aislamiento deportivo y negociaciones complejas, ya que el futbolista fue apartado del plantel profesional tras la llegada del entrenador Miguel Ángel Russo, quien solo lo utilizó en diez minutos en el partido ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes.

Desde aquel partido, el ex River Plate y RB Leipzig no volvió a disputar minutos oficiales y comenzó a entrenar diferenciado, fuera de la consideración técnica y sin participaciones en la convocatoria principal. Junto a Saracchi, también quedaron marginados los defensores Marcos Rojo y Cristian Lema, dos jugadores de jerarquía que también buscaron una desvinculación en distintas condiciones. El primer caso fue con una incorporación a Racing y el segundo aún se entrena diferenciado y busca club.

En ese contexto, Boca Juniors gestionó el mercado de pases con la intención de reubicar a Saracchi. No hubo acuerdo con Independiente por un préstamo, lo que prolongó la situación del jugador entrenando en soledad. La dirigencia xeneize rechazó una rescisión de contrato y solicitó una oferta concreta para facilitar su salida. La gestión llegó a buen puerto tras una oferta del Celtic, que aceptó un préstamo de un año sin opción de compra.

El defensor, que tiene contrato vigente con Boca hasta finales de 2026, acumuló 52 partidos y 4 goles desde su llegada en 2023, aunque en los últimos meses su protagonismo disminuyó notoriamente. Con una clara intención de volver a ser convocado a la selección de Uruguay, Saracchi presionó para concretar su transferencia, que acaba de quedar formalizada. El traspaso se activó en las horas posteriores a la eliminación del Celtic en la fase previa de la Champions League, lo que llevó al equipo escocés a disputar la siguiente edición de la Europa League.

El posteo de la pareja
El posteo de la pareja de Marcelo Saracchi luego de su salida de Boca al fútbol europeo

Antes de embarcar rumbo a Europa desde Ezeiza, Saracchi evitó hacer declaraciones a la prensa, aunque la expresión de su entorno familiar no tardó en aparecer en redes sociales. Luciana Jarque, su pareja, utilizó su cuenta de Instagram para visibilizar el momento por el que atravesó el futbolista. “Las rachas malas no duran para siempre, y como familia siempre te vamos a seguir en esta carrera que a veces es tan cruel y lleva tanto sacrificio que nadie ve. Te amamos, Pepe”, escribió junto a una imagen familiar. El propio jugador republicó el mensaje y sumó: “Gracias, amor. ¡Los amo!”.

Las palabras públicas de Jarque reflejaron la tensión y el desgaste vividos durante la última etapa de Saracchi en Boca. El lateral atraviesa una etapa donde las decisiones deportivas pueden condicionar, además, sus continuidades en la selección nacional de su país de origen. Es que, como se mencionó, la falta de minutos en el club complicaba las chances de una convocatoria con miras al Mundial 2026 por parte del seleccionador Marcelo Bielsa.

La salida de Saracchi forma parte de un movimiento general de bajas en el plantel profesional del club de la Ribera, que en el último mercado de pases también oficializó la despedida de Marcos Rojo, quien rescindió contrato y luego pasó a Racing Club de Avellaneda. A la espera de un final similar en caso de Cristian Lema, tanto Saracchi como Rojo optaron por buscar continuidad en otros equipos después de quedar fuera del núcleo principal.

La negociación entre clubes no dejó grandes números: el préstamo al Celtic se concretó por una suma baja (alrededor de 100 mil dólares) y sin opción de compra. La escasa participación del uruguayo en los últimos meses cerró una etapa breve y accidentada en La Bombonera, dejándole las puertas abiertas para una posible vuelta cuando termine su paso por Escocia.

