Deportes

Dolor en el mundo del deporte por la muerte de Morena Tévez, jugadora de hockey sobre césped de 20 años

La joven platense sufría una leucemia linfoblástica aguda y registró el minuto a minuto de su tratamiento en sus redes sociales

Guardar
Tévez, con la camiseta de
Tévez, con la camiseta de Gimnasia

La noticia del fallecimiento de Morena Tévez, joven jugadora de hockey argentina, ha generado una profunda conmoción en la comunidad deportiva y en las redes sociales. Con solo 20 años, Tévez perdió la vida tras enfrentar una leucemia linfoblástica aguda, una batalla que decidió compartir públicamente a través de sus perfiles digitales, donde relató con franqueza cada etapa de su enfermedad. Su historia, marcada por la resiliencia y la solidaridad, se viralizó y movilizó a miles de personas, convirtiéndose en un símbolo de lucha para muchos.

Morena Tévez nació en La Plata y desde pequeña se vinculó al hockey, deporte que practicó en los clubes Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata. Integró tanto las divisiones juveniles como el plantel superior de Gimnasia, donde dejó una huella entre compañeras y entrenadores. Su paso por Estudiantes también fue relevante, ya que allí comenzó su trayectoria y forjó amistades que la acompañaron hasta el final. Quienes la conocieron la describieron como una joven alegre, solidaria y defensora de los demás, que se destacó por su capacidad de generar lazos y contagiar entusiasmo en cada jornada en El Bosquecito.

Tras finalizar sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos, Tévez viajó a Europa para reencontrarse con su padre, a quien no veía desde hacía dos años, y avanzar con los trámites de la ciudadanía italiana. Durante su estadía en España, compartió momentos con familiares y amigos en Malgrat de Mar, Barcelona, y recorrió lugares que siempre había soñado visitar. En abril del año pasado, al llegar a Italia, comenzó a experimentar síntomas preocupantes: dolores físicos intensos, moretones, fiebre y sangrados nasales. Estos signos encendieron las alarmas en su entorno y la llevaron a realizarse estudios médicos, que confirmaron el diagnóstico de leucemia aguda.

La enfermedad obligó a Tévez a trasladarse nuevamente a Barcelona, donde fue internada en el Hospital Universitario Valle de Hebrón. Allí inició un tratamiento intensivo acompañada por su padre, mientras su madre viajó desde La Plata para sumarse al acompañamiento. La joven enfrentó la enfermedad con determinación y, lejos de aislarse, optó por compartir su día a día en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, publicó videos y mensajes en los que relataba el avance de la enfermedad, los efectos de la quimioterapia y los desafíos del tratamiento. Siempre lo hizo con una sonrisa, transmitiendo energía y vitalidad a pesar de la adversidad.

Morena mostró el minuto a
Morena mostró el minuto a minuto de su tratamiento en las redes

La viralización de su historia en redes sociales generó una ola de empatía y apoyo. Su madre, Gabriela, la definió como “una chica imposible de no querer. Tiene una sonrisa que enamora y difícil de olvidar. Es simpática, alegre, un poco peleadora, siempre defendiendo a los demás”. Los mensajes de aliento y cariño se multiplicaron, tanto de amigas como del personal de salud del hospital catalán, quienes destacaron su fortaleza y capacidad de inspirar a otros pacientes.

Frente a los elevados costos del tratamiento y la estadía en el extranjero, la familia de Tévez organizó una campaña solidaria para recaudar fondos. Su hermano, Federico Tévez, ex jugador de Estudiantes y actual jugador de Quilmes, lideró la iniciativa, que contó con el respaldo de los clubes de la ciudad y de la comunidad deportiva en general. La cruzada permitió sostener la atención médica y el acompañamiento familiar, y evidenció el lazo de solidaridad que unió a deportistas, hinchas y vecinos de La Plata en torno a la causa de Morena.

El fallecimiento de Tévez provocó una oleada de mensajes de despedida y reconocimiento. Gimnasia y Esgrima La Plata publicó una foto de la jugadora en el campo de juego y expresó: “Enviamos nuestro pésame y acompañamos a la familia y amigos de Morena Tévez. More fue una gran compañera que nos deja miles de recuerdos en El Bosquecito y en las jornadas junto a Las Lobizonas. ¡Siempre con nosotros!”. En las redes sociales, amigas y personal del hospital compartieron mensajes. “Hoy una estrella más brilla en el universo”, fue uno de ellos, que reflejó el impacto que tuvo su historia en quienes la rodearon.

Al recordar a Morena Tévez, quienes la acompañaron en su lucha coinciden en que su paso dejó enseñanzas y una huella, como ocurre con aquellas personas que logran inspirar y transformar a su entorno.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMorena Tévezhockey sobre céspeddeportes-argentina

Últimas Noticias

El Inter Miami de Messi buscará la final de la Leagues Cup ante su clásico Orlando City: hora, TV y formaciones

Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, intentarán acceder a la definición del certamen internacional. Desde las 21.30, por Apple TV

El Inter Miami de Messi

Arrancó la venta de entradas para el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

El conjunto albiceleste disputará su último partido como local en el estadio Monumental ante la Vinotinto

Arrancó la venta de entradas

Franco Mastantuono, en el Top 10 de mejores futbolistas jóvenes del mundo: qué otros argentinos figuran en el ranking

El flamante fichaje del Real Madrid está en el quinto lugar de la nómina de CIES

Franco Mastantuono, en el Top

Es ama de casa, madre de dos hijos y se consagró subcampeona nacional de fisicoculturismo en su debut: “Es todo a pulmón”

Alicia Vargas, de 43 años y oriunda de Monte Grande, brilló en la categoría Women Phsyque en el Campeonato Nacional de Musculación y Fitness que se realizó en Villa Carlos Paz

Es ama de casa, madre

El plan del Real Madrid para volver a fichar a Nico Paz y el factor clave que juega el Mundial 2026 con la selección argentina

El futbolista permanecerá en el Como de Italia esta temporada, pero el Merengue lo recompraría el año próximo

El plan del Real Madrid
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a un cantante de

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

Más allanamientos en Nordelta por los audios de Spagnuolo: requisaron administraciones de los barrios privados

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada Rocío Bonacci en la ruta 9

Llegó a la Corte el planteo de Cristina Kirchner para que le quiten la tobillera electrónica

Alain Favey, CEO global de Peugeot: “La Argentina es el principal motor de nuestro crecimiento de ventas”

INFOBAE AMÉRICA
Cuáles son los 9 beneficios

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

Guyana: una nueva frontera agrícola en las Américas

La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho en otra de las causas que enfrenta

Lula da Silva renovó el mandato del fiscal que encabeza la acusación contra Jair Bolsonaro por intento de golpe

El argentino Rafael Grossi presentará su candidatura para ser secretario general de las Naciones Unidas

TELESHOW
Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: “Ejemplo de bondad y fortaleza”

La hija de Marcos Camino se metió en la interna de Los Palmeras y se distanció de su padre: “Fue por decisión de él”

La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”