Dolor en el mundo del deporte por la muerte de Morena Tévez, jugadora de hockey sobre césped de 20 años

Tévez, con la camiseta de Gimnasia

La noticia del fallecimiento de Morena Tévez, joven jugadora de hockey argentina, ha generado una profunda conmoción en la comunidad deportiva y en las redes sociales. Con solo 20 años, Tévez perdió la vida tras enfrentar una leucemia linfoblástica aguda, una batalla que decidió compartir públicamente a través de sus perfiles digitales, donde relató con franqueza cada etapa de su enfermedad. Su historia, marcada por la resiliencia y la solidaridad, se viralizó y movilizó a miles de personas, convirtiéndose en un símbolo de lucha para muchos.

Morena Tévez nació en La Plata y desde pequeña se vinculó al hockey, deporte que practicó en los clubes Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata. Integró tanto las divisiones juveniles como el plantel superior de Gimnasia, donde dejó una huella entre compañeras y entrenadores. Su paso por Estudiantes también fue relevante, ya que allí comenzó su trayectoria y forjó amistades que la acompañaron hasta el final. Quienes la conocieron la describieron como una joven alegre, solidaria y defensora de los demás, que se destacó por su capacidad de generar lazos y contagiar entusiasmo en cada jornada en El Bosquecito.

Tras finalizar sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos, Tévez viajó a Europa para reencontrarse con su padre, a quien no veía desde hacía dos años, y avanzar con los trámites de la ciudadanía italiana. Durante su estadía en España, compartió momentos con familiares y amigos en Malgrat de Mar, Barcelona, y recorrió lugares que siempre había soñado visitar. En abril del año pasado, al llegar a Italia, comenzó a experimentar síntomas preocupantes: dolores físicos intensos, moretones, fiebre y sangrados nasales. Estos signos encendieron las alarmas en su entorno y la llevaron a realizarse estudios médicos, que confirmaron el diagnóstico de leucemia aguda.

La enfermedad obligó a Tévez a trasladarse nuevamente a Barcelona, donde fue internada en el Hospital Universitario Valle de Hebrón. Allí inició un tratamiento intensivo acompañada por su padre, mientras su madre viajó desde La Plata para sumarse al acompañamiento. La joven enfrentó la enfermedad con determinación y, lejos de aislarse, optó por compartir su día a día en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, publicó videos y mensajes en los que relataba el avance de la enfermedad, los efectos de la quimioterapia y los desafíos del tratamiento. Siempre lo hizo con una sonrisa, transmitiendo energía y vitalidad a pesar de la adversidad.

Morena mostró el minuto a minuto de su tratamiento en las redes

La viralización de su historia en redes sociales generó una ola de empatía y apoyo. Su madre, Gabriela, la definió como “una chica imposible de no querer. Tiene una sonrisa que enamora y difícil de olvidar. Es simpática, alegre, un poco peleadora, siempre defendiendo a los demás”. Los mensajes de aliento y cariño se multiplicaron, tanto de amigas como del personal de salud del hospital catalán, quienes destacaron su fortaleza y capacidad de inspirar a otros pacientes.

Frente a los elevados costos del tratamiento y la estadía en el extranjero, la familia de Tévez organizó una campaña solidaria para recaudar fondos. Su hermano, Federico Tévez, ex jugador de Estudiantes y actual jugador de Quilmes, lideró la iniciativa, que contó con el respaldo de los clubes de la ciudad y de la comunidad deportiva en general. La cruzada permitió sostener la atención médica y el acompañamiento familiar, y evidenció el lazo de solidaridad que unió a deportistas, hinchas y vecinos de La Plata en torno a la causa de Morena.

El fallecimiento de Tévez provocó una oleada de mensajes de despedida y reconocimiento. Gimnasia y Esgrima La Plata publicó una foto de la jugadora en el campo de juego y expresó: “Enviamos nuestro pésame y acompañamos a la familia y amigos de Morena Tévez. More fue una gran compañera que nos deja miles de recuerdos en El Bosquecito y en las jornadas junto a Las Lobizonas. ¡Siempre con nosotros!”. En las redes sociales, amigas y personal del hospital compartieron mensajes. “Hoy una estrella más brilla en el universo”, fue uno de ellos, que reflejó el impacto que tuvo su historia en quienes la rodearon.

Al recordar a Morena Tévez, quienes la acompañaron en su lucha coinciden en que su paso dejó enseñanzas y una huella, como ocurre con aquellas personas que logran inspirar y transformar a su entorno.