Boca llegó a un acuerdo con Platense para vender a Vicente Taborda: la nueva figura juvenil que jugará en el Calamar

El Panathinaikos de Grecia incorporará al mediocampista que se encontraba a préstamo en el elenco de Vicente López, que sumará a préstamo al defensor del Xeneize

Vicente Taborda tendrá su primera
Vicente Taborda tendrá su primera experiencia en Europa: jugará en el Panathinaikos de Grecia (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Boca Juniors y Platense llegaron a un acuerdo y Vicente Taborda jugará en el Panathinaikos de Grecia. El mediocampista se encontraba a préstamo en el Calamar, que debía dar el visto bueno de la venta por poseer los derechos federativos del mediocampista de 24 años. Finalmente, el Xeneize aceptó el pedido del cuadro de Vicente López y cederá a préstamo al juvenil defensor Mateo Mendía de 21 años.

Según adelantaron en El Show de Boca, programa que conduce Roberto Leto y Pablo D’Angelo por Radio Splendid, el club griego pagará 5 millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha de Vicente Taborda (USD 500.000 más de la oferta inicial). La operación incluye que Boca conserve un 20% de la ficha para una futura transferencia y que Platense reciba el 10% correspondiente, tal como estipula el acuerdo vigente hasta diciembre, por derechos de “vidriera”.

Vicente Taborda no forma parte del equipo principal que comanda Miguel Ángel Russo en este semestre. El mediocampista, formado en las divisiones inferiores, fue cedido a préstamo en dos oportunidades a Platense, donde se consagró campeón del Torneo Apertura.

Vicente Taborda, que dejó una
Vicente Taborda, que dejó una muy buena imagen en sus cesiones a Platense, jugará en Europa (Fotobaires)

Taborda debutó en Boca Juniors en 2021 y desde entonces alternó su carrera entre el plantel profesional del club de La Ribera y la institución de Vicente López. Bajo las órdenes de Diego Martínez, tuvo escasa participación y regresó a Platense, donde su rendimiento captó la atención del fútbol europeo. En el Xeneize disputó 17 partidos y no marcó goles, mientras que en Platense resultó una pieza relevante en el reciente título local.

Esta salida, sumada a la de Marcelo Saracchi, surgen cuando el mercado de pases local ya cerró, pero en Europa las transacciones se mantienen abiertas hasta principios de septiembre. Boca priorizó en esta ventana cerrar traspasos de jugadores que no son tenidos en cuenta y de esta manera optimizar los ingresos y evitar depreciación de activos.

En paralelo, surgió la oferta de Olympiacos de Grecia por Kevin Zenón, futbolista de Boca, aunque la dirigencia rechazó la propuesta de 7 millones de dólares por el 100% del pase. Fuentes vinculadas al club consultadas por TyC Sports mencionaron que el reciente incremento del impuesto a las transferencias decretado por el gobierno nacional —del 7,5% al 13,06%— impactó en la decisión de preservar al jugador ante una oferta considerada insuficiente, ya que el ingreso neto para el club habría descendido a unos 3,5 millones de dólares. Por ese motivo, la directiva de Boca aspira a que Zenón recupere protagonismo y eleve su valor en el futuro, ya que Russo lo ha relegado de la convocatoria en los últimos encuentros.

