Dolor en San Lorenzo por la muerte de un jugador de 15 años de las divisiones inferiores

Santiago Valentino Guzmán Zanni, juvenil de San Lorenzo

Una noticia generó un profundo pesar en el fútbol argentino. El juvenil de 15 años Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador de San Lorenzo, falleció este lunes tras combatir contra una larga enfermedad. El anuncio de su muerte conmovió profundamente a la comunidad del club, que expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales y decretó tres días de duelo en memoria del futbolista.

La novedad, que fue difundida por la institución de Boedo, generó mensajes de solidaridad y acompañamiento hacia la familia y el entorno del joven que formaba parte de las divisiones inferiores y había enfrentado una enfermedad durante un largo tiempo.

Valentino junto al plantel de Primera de San Lorenzo en 2023

“La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad”, expresó San Lorenzo a través de un comunicado que divulgó en sus redes sociales.

El mensaje institucional incluyó palabras de apoyo y contención para los allegados del joven, extendiendo el acompañamiento a su familia, amigos, profesores y compañeros de equipo. El club subrayó su disposición para brindar el respaldo necesario en este momento difícil, señalando: “Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan”.

En homenaje a Valen, como lo llamaban en su entorno, San Lorenzo decretó tres días de duelo y concluyó su mensaje con una despedida emotiva: “En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Hay que mencionar que en octubre de 2023, cuando el entrenador del plantel era Rubén Darío Insúa, Valentino fue a visitar a los jugadores del primer equipo y se tomó una fotos junto a ellos durante un entrenamiento en la ciudad deportiva que está a metros del Nuevo Gasómetro.

El periodista Federico Giannetti, de Proyecto Boedo, subió en sus redes sociales una captura de un mensaje que el propio Valentino subió en medio del apoyo de sus compañeros y el resto de los empleados de CASLA. “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”.

El comunicado de San Lorenzo:

La noticia la comunicó el club en sus redes sociales

Profundo dolor en San Lorenzo

La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.

Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos.Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan.

En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo.

Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones.