Las lágrimas de Ángel Di María tras su inolvidable gol en el clásico de Rosario: “Nadie supo lo que yo sufrí”

El Fideo marcó el tanto de la victoria de Central sobre Newell’s

En el marco de la sexta jornada del Torneo Clausura, Rosario Central se impuso por 1-0 sobre Newell’s en el clásico de la ciudad con un golazo de tiro libre de Ángel Di María. En su vuelta a la institución que lo vio nacer, el campeón del mundo convirtió el tanto de la victoria Canalla para desatar una auténtica fiesta en el Estadio Gigante de Arroyito. Fideo, que no pudo aguantar las lágrimas después del tanto y la ovación por parte de los hinchas, habló una vez finalizado el duelo y expresó su emoción.

Sufrí mucho hace un tiempo, porque quería cumplir este sueño, el sueño de poder estar en el Gigante cada fin de semana, disfrutar de esto con mi familia. Sinceramente, no tengo palabras de agradecimiento. Sé que muchos me han puteado en su momento. Nadie supo lo que yo sufrí, lo que mi familia sufrió. Y esta victoria es para ellos, y en especial para mi familia... Mi mujer, mis hijas, que sufrieron conmigo, que me bancaron un año más afuera para poder cumplir este sueño. Y hoy lo estoy cumpliendo”, comentó un Di María muy emocionado, en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, remarcó las dificultades que tuvieron que sobrepasar junto a su familia: “Es algo muy lindo, para mí y para mi familia. Sufrieron un montón. Yo sé lo que sufrieron por mí. Y hoy, poder darle esta alegría, es único”.

*El golazo de tiro libre de Di María para darle la victoria a Central

Por su parte, reveló que su esposa, Jorgelina Cardoso, le había dicho que iba a tener la oportunidad de convertir un gol: “Mi jermu me había dicho que cuando tenga alguna, lo haga (por besar a la pelota antes de patear el tiro libre). Lo hice y se dio. La verdad es que el destino es así. La vida me llevó por muchos lados y terminé volviendo a donde soy feliz de verdad”.

Increíble, como te digo, no tengo palabras. Sinceramente, jamás pensé que iba a poder hacerlo. El encargado de los tiros libres y los goles es Nacho (Ignacio Malcorra). Pero me da la posibilidad de poder hacerlo también. Hoy su zurda pasó para mi lado. Terminamos convirtiendo el gol que es lo importante”, comentó sobre el tiro libre perfectamente ejecutado.

Por último, hizo hincapié en que volvió un nuevo sueño en su vida y con la camiseta de Rosario Central, aunque todavía le falta uno por cumplir. “Lo soñé toda la vida. Estos 18 años afuera, lo único que deseaba era volver, poder cumplir este sueño. Y la verdad, con lo que pasó hoy, ya no sé qué más pedir. Me falta salir campeón con Central”, concluyó el campeón del mundo con la selección argentina.

*La ovación del Gigante de Arroyito a Di María

La imagen de Ángel Di María corriendo hacia la tribuna, con la camiseta en la mano y la emoción desbordando en su rostro, marcó el momento más vibrante del clásico rosarino. El Gigante de Arroyito se transformó en un escenario de euforia cuando el futbolista, de 37 años, selló la victoria de Rosario Central sobre Newell’s con un gol de tiro libre que quedará grabado en la memoria de los hinchas canallas. La escena, con su esposa Jorgelina Cardoso y familiares celebrando desde el palco, sintetizó la magnitud de un regreso largamente esperado y la concreción de un anhelo personal para el campeón del mundo.

El tanto del Fideo llegó a los 36 minutos del segundo tiempo, en un partido que hasta ese momento había ofrecido pocas emociones y escasas llegadas a los arcos. El ex atacante de la selección argentina asumió la responsabilidad de ejecutar un tiro libre lejano al área. La pelota viajó con precisión y potencia hasta incrustarse en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por el paraguayo Juan Espinola, desatando la algarabía de la parcialidad local.

La celebración no se hizo esperar. Di María corrió hacia uno de los costados del estadio, donde su familia lo acompañaba desde el palco, y se quitó la camiseta en un gesto de desahogo. El árbitro Darío Herrera le mostró la tarjeta amarilla, pero el futbolista apenas reparó en la sanción. La ovación que recibió de los hinchas lo conmovió hasta las lágrimas, evidenciando la carga emotiva de un gol que, más allá de su valor deportivo, representó la culminación de un sueño largamente postergado.

El clásico, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura, tuvo como único protagonista al ídolo canalla. El 1-0 final reflejó la paridad de un encuentro trabado, en el que la diferencia la marcó la jerarquía individual de Di María.

