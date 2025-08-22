Es un 9 goleador, brilla en el Santos de Neymar y lo sigue Brasil: quién es la nueva promesa citada por la selección argentina

Ignacio Pereira Salmón, delantero de 15 años nacido en Chaco y criado en Brasil, se ha consolidado como una de las figuras emergentes más observadas del fútbol sudamericano. Su desempeño en las divisiones inferiores del Santos FC ha captado la atención de las selecciones juveniles de Argentina y Brasil, y recientemente fue convocado por Diego Placente y Adrián Gallará para integrar la Selección Sub 15 albiceleste, que se prepara para la Liga Evolución, certamen que se llevará a cabo en Paraguay del 24 de septiembre al 6 de octubre.

La historia de Pereira Salmón comienza en una familia de raíces mixtas: su madre, Gabriela Salmón, es chaqueña, y su padre, Eduardo Pereira, brasileño. Tras casarse en Argentina, la familia se trasladó a Porto Alegre, donde Ignacio inició su camino en el fútbol a los cinco años junto a su hermano mayor. Sus primeros pasos los dio en el fútbol de salón, para luego pasar a los campos de mayor tamaño. A los nueve años, ingresó a la escuela de Gremio y, en pocos meses, se integró a las divisiones formativas del club. Allí permaneció hasta los doce años, etapa en la que también sumó experiencia durante seis meses en Juventude de Caixias, ambos equipos del estado de Rio Grande do Sul.

El salto a un club de mayor proyección llegó cuando Santos FC, uno de los equipos más emblemáticos de Brasil, que tiene a Neymar como máxima figura, le ofreció sumarse a sus filas. La familia se mudó a São Paulo para acompañar el crecimiento deportivo de Ignacio, quien firmó su primer contrato de formación con el Peixe a los trece años, vínculo que se extiende hasta el 28 de febrero de 2027. En el club paulista, el joven se desempeña como delantero centro, posición en la que se siente más cómodo. Al describirse como futbolista, explicó en declaraciones compartidas por Diario Norte: “Juego como atacante, y soy bastante técnico a la hora de elaborar los ataques y posicionarme, pateo con las dos piernas, considero que cabeceo bien y que tengo una composición física importante para mi edad. Mi referencia es Halaand”.

El rendimiento de Pereira Salmón en las categorías juveniles de Santos ha sido destacado. En 2023, se consagró goleador de su equipo y ocupó el segundo lugar en la tabla general del torneo Sub-13, con 15 goles. En la temporada 2024, su buena faena continuó, lo que evidencia su progresión y capacidad de adaptación a nuevos desafíos.

Estos logros no han pasado inadvertidos para los seleccionadores nacionales. Tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como la Confederación Brasileña de Fútbol han incluido a Pereira Salmón en sus listas de seguimiento. La citación a la Selección Sub-15 argentina confirma el interés de la AFA, mientras que los técnicos juveniles brasileños también monitorean su evolución.

El DT Gallará lo ubicó como titular en el amistoso ante Uruguay, disputado en el complejo Lionel Messi de Ezeiza. Fue victoria 1 a 0 para el local, gracias al gol convertido en la segunda mitad por Bruno Cabral.

El joven delantero, que posee la doble nacionalidad argentina y brasileña, enfrenta el dilema de decidir a qué selección representará en el futuro. Sobre este punto, Pereira Salmón expresó: “Me sentiría orgulloso de representar a cualquiera de los dos. Ambos son parte de mi historia y de la de mi familia, y son igual de importantes en el mundo del fútbol”.

Tras la convocatoria de Argentina, los aficionados del Santos que dan seguimiento del día a día de la cantera describieron las características de la incipiente figura en sus redes sociales. Una estrella del fútbol, cada año mejora en la base", lo ensalzó la cuenta de X (antes Twitter) @luisms_santos.

“El chico sabe marcar goles y es físicamente imponente, al menos en los partidos que he visto. Tiene una definición muy precisa, incluso de media distancia”, agregó otro ojeador.

Mientras continúa su formación en el club que vio brillar a figuras como Pelé y Neymar, la atención del fútbol sudamericano se dirige hacia la selección argentina, donde un delantero chaqueño sigue sumando méritos para convertirse en protagonista del futuro.