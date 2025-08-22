El feroz cruce del argentino Federico Gómez con el francés Grenier en el US Open: tenso cara a cara, acusaciones cruzadas y frases desafiantes

Federico Agustín Gómez tuvo que batallar siempre y para llegar al US Open, el último Grand Slam del año y en el que podría decir es local, tuvo que hacerlo una vez más en un ambiente caliente. Siempre con el esfuerzo como bandera, el tenista argentino, de 28 años y 206 del ranking de la ATP, ganó la qualy -único albiceleste en lograrlo- y sacó boleto para el cuadro principal de Flushing Meadows. El bonaerense venció en tres sets en un partidazo al francés Hugo Grenier (188), por 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2, después de un tenso cruce con su rival y de levantar un 7-6 y 0-4 en el segundo parcial.

Durante la segunda manga, en la cual Gómez se encontró en desventaja en tres ocasiones -hasta levantó un match point en el 6-6, los ánimos se caldearon. Según explicó tras el encuentro, desde la tribuna allegados al rival le gritaron algo que encendió la llama. “Me prendí por un par de cosas que me dijeron de afuera, que la verdad no son lindas de decir”, contó segundos después de dejar la Cancha 10.

Luego de adueñarse de aquel set en el tie-break, El Bombardero se descargó mediante una celebración que generó disgusto en su rival y provocó un tenso intercambio en la red. “Eres deshonesto”, soltó el francés. Federico, por su parte, reclamó el comportamiento de su equipo de trabajo mientras se dirigía al descanso.

Tras ello, y bajo un clima tirante, el argentino logró cuatro quiebres para quedarse con la victoria. Esta vez, la celebración careció de expresión y, en el camino al saludo, Gómez realizó un pedido de disculpas con sus manos.

Con las pulsaciones a mil y a la salida de la pista del USTA Billie Jean King National Tennis Center, comentó: “Primero me enfoqué en ganar. Y segundo Francia...”, haciendo alusión a la frase viral que arrojó la final del Mundial de Qatar 2022.

Las provocadoras declaraciones de Federico Gómez tras su entredicho en US Open (Crédito: Andrés Ghisolfo)

Gómez disputará así su segundo certamen de los grandes, tras su debut en mayo en Roland Garros, donde llegó a segunda ronda y se despidió el británico Cameron Norrie. Ahora, tendrá su oportunidad en Nueva York, en el país donde hizo gran parte de su carrera y también se reencontró con el tenis. El bonaerense se sumó a una lista ya compuesta por otros seis argentinos (Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli) al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada.

La historia de Federico Gómez y su punto inflexión

Nacido en Merlo en 1996 empezó con la raqueta en el oeste del Conurbano, motivado por su padre que jugó de joven. A los 18 años emigró a Estados Unidos para estudiar y jugar, logró su primer objetivo y se egresó en Administración Deportiva en 2019, pero con el tenis las cosas eran diferentes y dejó las canchas.

Abandonó su carrera profesional, pero no la raqueta y como una forma de ganarse la vida, Gómez, El Gordo, como le dicen sus íntimos, de 1.91 metros de altura, se dedicó a dar clases. Primero en la academia de Guillermo Cañas y, luego, en la de Franco Davin en Miami y desde allí comenzó la segunda parte de su etapa profesional.

Con ayuda de su entrenador, pasó de estar 11 horas al día lanzando pelotas con empuñadura continental a competir en el circuito: llegó a consagrarse campeón en cuatro challengers. Sin grandes sponsors se gana la vida con su juego y en ese camino los interclubes de Europa fueron de gran ayuda, especialmente en Francia y Alemania.

En 2024 logró clasificarse por primera vez a un ATP, en el 250 de Córdoba, y en 2025 llegó a la qualy de un Grand Slam, en el Abierto de Australia, e incluso alcanzó su mejor ranking: 133 del mundo. Pero lo que parecía su mejor momento se cayó de golpe cuando en marzo hizo una carta pública para relatar sus problemas de salud mental.

Fue a través de un texto en las redes sociales en el que pidió ayuda y contó los problemas que atravesaba. “Querido tenis... El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie”, empezó.

“No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizá tome por sorpresa a muchos, pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena”, dijo.

La carta fue un pedido de ayuda y ésta no tardó en llegar de parte de las principales estrellas del tenis. Gómez recibió un gesto significativo de Novak Djokovic, el número uno del mundo que más tiempo encabezó el ranking con 428 semanas, quien le expresó su solidaridad y lo invitó a entrenarse juntos previo a un partido en el Masters 1000 de Miami 2025. Ese día, también estuvo otro número uno, Andy Murray.

“Estoy escribiendo una nueva página”, contó días después en una entrevista con Infobae. Desde allí, el tenista de Merlo encausó su carrera, ganó su primer partido en un Grand Slam ante Alesandar Kovacevic en cuatro sets. Esta semana disputó la qualy del US Open, en la final, fiel a su historia de esfuerzo remontó un partido que perdía 7-6 y 4-0, levantó un match point y se metió en el cuadro principal del último certamen de los grandes.