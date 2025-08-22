Se sorteó el cuadro principal del US Open: cuáles serán los rivales de los tenistas argentinos

Francisco Cerúndolo es uno de los siete argentinos que estará en el US Open 2025 (Foto: EFE/SARAH YENESEL)

A la par de los acontecimientos que suceden en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, con la etapa de clasificación, se sorteó el cuadro principal del US Open. El último Grand Slam de la temporada, que comenzará este domingo, contará con siete representantes albicelestes en la modalidad de singles. En la rama masculina, estarán presentes: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry y Mariano Navone. Solana Sierra, por su parte, será la única participante nacional en el sector femenino. Además, dos de ellos se cruzarán entre sí.

Francisco Cerúndolo, el argentino con mejor ubicación en el escalafón mundial, ocupará la anteúltima fase de la zona izquierda del cuadro. El porteño, quien disputará la competición en condición de 19º favorito, se medirá al italiano Matteo Arnaldi (62) en el debut. En caso de avanzar a la segunda ronda, instancia que alcanzó en 2024, aguardará por el vencedor del español Pedro Martínez o un jugador proveniente de la qualy. El otro Francisco, Comesaña, cayó en la zona del draw de Novak Djokovic y Cameron Norrie, una de las más complejas. El oriundo de Mar del Plata, quien llegó a la tercera ronda en la última edición, afrontará un duro estreno ante Alex Michelsen. El local, a sus 20 años, se posiciona número treinta del mundo y cuenta con tres títulos Challenger en su palmarés.

El mejor resultado obtenido por Sebastián Báez en el US Open fue la tercera ronda alcanzada en 2023 (Foto: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

En tanto, aún no se develó el contrincante de Sebastián Báez. El sanmartinense, de irregular presente, chocará con un Qualifier o un Lucky Loser. De superar dicho desafío, podría cruzarse con uno de los favoritos al título en el condado de Queens: Taylor Fritz. El cuarto preclasificado, quien se medirá a su compatriota Emilio Nava, defiende los 1.300 puntos que otorga alcanzar la gran definición, instancia a la que llegó en 2024 y cayó ante el actual número uno del mundo, Jannik Sinner.

El previamente mencionado encuentro de albicelestes será entre dos viejos conocidos que compartieron el camino desde pequeños y protagonizarán su decimosegundo duelo en el nivel profesional: Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli. El nacido en La Plata y el Brujo se enfrentaron por primera vez en 2018, durante el M15 de Sao José do Río Preto, cuando ocupaban el puesto 1022º y 740º del ranking ATP, respectivamente. Hasta el momento, el único registro en el Tour data de meses atrás, en el ATP 500 de Hamburgo, donde Etcheverry prevaleció y se adueñó del historial por 6-5.

Mariano Navone chocará con el local Marcos Girón, a quien justamente derrotó este martes en la segunda ronda del ATP 250 de Winston-Salem. El oriundo de 9 de Julio, quien superó el debut en 2024, podría cruzarse con un campeón del US Open: Daniil Medvedev. El ruso, ganador de la edición de 2021, atraviesa una irregular racha en las últimas semanas: sumó tres victorias en los siete duelos que disputó desde Wimbledon.

Solana Sierra, la única representante en la rama femenina, regresará a Flushing Meadows como una jugadora consolidada luego de alcanzar los octavos de final de Wimbledon en condición de Lucky Loser y de ingresar al Top 70 del escalafón WTA. El año pasado, la marplatense superó la qualy y, en aquel duelo previo al main draw, produjo una remontada épica que se volvió viral: caía ante la local Usue Arconada con parciales de 1-6 y 0-4 y lo terminó ganando en tres parciales.

En esta edición, la argentina que hace base en la Rafa Nadal Academy enfrentará a Sorana Cirstea en el debut. La rumana de 35 años, ex #21 del mundo, utilizó el ranking protegido tras estar fuera del circuito por lesión. Actualmente ocupa la posición 112º y viene de sumar interesantes victorias en las últimas semanas ante Lourdes Carlé, Donna Vekic y Rebeka Masarova.