La resiliencia de Federico Gómez tras su pedido de ayuda: “Estoy escribiendo una nueva página”

Gómez junto a Djokovic. Compartieron un entrenamiento en Miami y mantuvieron una larga conversación

(Desde Miami) La cancha 13, en donde estuvo entrenando con Djokovic quedó atrás. Los chicos lo esperaron al final del pasillo para que les firme autógrafos. “Acá estamos, de nuevo”, dice, mientras se acerca caminando con la toalla aún al cuello.

- Te hicieron llegar saludos de tu club en Ituzaingó

- Un recuerdo muy lindo, vendieron los terrenos y, lamentablemente, ya no existe. Pasaba todo el día los fines de semana y los días de semana, después del colegio. Son recuerdos muy lindos que recién ahora estoy empezando a valorar y a disfrutar. Estoy tratando de disfrutar de las pequeñas cosas por fuera del tenis y, también, dentro del tenis, pero se hace difícil cuando uno compite.

- La competencia conlleva una exigencia física y mental, te lleva a éxitos y también a frustraciones, ¿es así?

- Sí, obvio. Yo creo que es una mezcla de los dos, de lo físico y lo mental. Pero, también, depende de dónde uno esté parado. El tenis se ha convertido en un deporte muy físico, muy mental, muy de detalles, porque los detalles ahora importan. Antes, no se llevaba tanto registro de todo lo que se hace post partido y, ahora, la verdad es que muchas veces el post partido es más largo que el partido. Entre la comida, los masajes, el baño de hielo y la elongación te lleva mucho tiempo. Pero, se trata de buscar el balance entre lo físico y lo mental.

- Yendo a lo mental, ¿qué sucedió para que hayas tenido que pasar por esos seis meses, los más malos de tu vida?

- (Se seca algunas gotas que ruedan por su frente) Fue una acumulación de cosas guardadas que iba teniendo, cosas que no podía sacar, que, evidentemente, tenía muy adentro. Hasta que en un momento explotó y decidí abrirme. Y, la verdad, abrirme no fue fácil, pero creo que era necesario. Un día antes lo había hablado con mi equipo, pero ellos no estaban muy de acuerdo. Yo les dije que era lo que yo sentía y que tenía que hacerlo, entonces me dieron luz verde, me dijeron que ellos me iban a apoyar, que iban a estar conmigo, pase lo que pese, o sea, lo que pudiera pasar.

- Pero tus pensamientos te llevaron demasiado lejos

- Es que yo acumulaba cosas en mi mente, cosas que, quizás, las tendría que haber sacado antes y que me llevaron a pensar todo eso. Me llevaron a tener pensamientos malos dentro y fuera de la cancha… (hace una pausa, como reflexiva) Así que, ahora, tratando de corregir esos errores que tuve, que son errores que todos tenemos. Me encuentro en un momento el que intento hacer las cosas mejor y tratando de sentirme mejor día a día.

- ¿Cómo lograste superar ese momento? ¿Cuál fue la balsa a la que extendiste tu mano?

- Mi familia, mis amigos, la gente que está ahí todos los días, que me apoya, en mi equipo. Y nada, contento de que ellos estén a mi lado, de la forma en que me apoyaron y del trabajo que venimos haciendo “post eso”. Es como que lo marcamos como un punto de inflexión, para poder seguir avanzando.

El posteo de Federico Gómez que generó amplia repercusión

- Tu carta tuvo mucha repercusión y desde distintos lugares empezaron a brindarte el apoyo. ¿Sentiste que la gente estaba junto a vos?

- Sí, la verdad es que no tuve noción de lo que pasaba, pero tampoco tuve la intención de hacer ese posteo para que haga todo ese ruido ni todo lo que causó en las redes sociales y en el ambiente del tenis. Pero bueno, el apoyo de los jugadores me sirvió mucho, el apoyo de Novak (Djokovic), de (Boris) Becker, (Paula) Badosa, (Simona) Halep, Delpo, la gente de la Asociación (Argentina), muchos jugadores, pero, también, de mucha gente trabajadora que pasa por esas mismas cosas y que no tienen nada que ver con el tenis o son fanáticos del tenis en sí. Ellos leyeron la carta y se sintieron identificados y pudieron hacer un paso hacia adelante de su parte, que quizás sea algo que les estaba costando. Estoy agradecido de que me hayan podido compartir sus experiencias, sus momentos, y, también, de acompañarnos mutuamente todos los que estamos en la misma situación.

- El poder abrirte no sólo pudo haberte servido a vos, tal vez pudo ayudar a otros deportistas o a otra gente que pudiera estar atravesando una situación similar

- Como te dije antes, no fue mi intención. Pero me di cuenta de que eso fue lo que pasó. Si es así, estoy contento de haber ayudado a la gente que ayudé o que sigo ayudando, porque es el día de hoy que todavía me siguen escribiendo, me siguen preguntando, me siguen pidiendo consejos o dándome consejos, que los agradezco. Estoy muy orgulloso de lo que pude hacer y del impacto que tuvo en las personas que lo necesitan.

- Entre los que mencionaste estaba Djokovic, no solamente salió a apoyarte enseguida, en un abrazo virtual, sino que te lo terminó dando acá, en Miami. ¿Cómo nació la posibilidad de entrenar con él?

- Pegamos onda en Australia, ya habíamos hablado allá con él y con su amigo Charly. Una buena relación de jugador a jugador, por el respeto que me tiene y por el que yo le tengo a él. Es una persona que está muy pendiente de todos los jugadores en el día a día, no es solamente cuando se necesita. Así que cuando me brindó el apoyo, me mandó un mensaje. Me sentí muy muy agradecido por el apoyo brindado por él y por su equipo, que en estos días me lo volvieron a demostrar. Estoy muy agradecido a Novak por tomarse el tiempo y estar dispuesto a ayudarme y aconsejarme.

- ¿Qué sentiste cuando lo tuviste enfrente, con la responsabilidad de decir “debo entrenarlo bien”? ¿Te temblaron las patitas, como suele decirse?

- (Se ríe) Y no, las patitas no me temblaban, pero uno tiene ese miedo, esa duda, esa obligación de hacer bien las cosas para que ellos se sientan cómodos. Pero en un torneo somos rivales y estamos en las mismas condiciones, tenemos dos piernas y dos brazos y jugamos al mismo deporte. Así que nada, a disfrutar. Una de las claves fue aprovechar el entrenamiento y entrenar yo, para que él tenga un buen entrenamiento y no sentirme presionado. La verdad es que fueron tres días increíbles con él y con su equipo. Muy agradecido.

- Djokovic estaba con Andy Murray, ¿qué te pareció?

- Un señor Murray. Sabés que el primer día que fuimos a entrenar, nosotros llegamos bastante antes a la cancha y después llegó él, pero como Novak no venía, agarró una raqueta y se puso a pelotear conmigo, para que no perdiera el tiempo. ¡Un crack!

- Después del segundo entrenamiento te quedaste conversando bastante tiempo con Novak. ¿De qué hablaban?

- Básicamente, lo mismo que me hizo saber por las redes sociales. Me brindó su apoyo, su punto de vista, le conté un poco más mi historia. Él no la sabía, él no tenía noción de que yo era bastante nuevo en el circuito y lo puse un poco más en tema, porque me lo pidió él.

- ¿Y qué te dijo?

- (Se ríe nuevamente) No podía entender de que yo, hasta hace tres años, estaba dando clases (se mueve, vuelve a secarse). Pero, como te dije recién, me brindó su apoyo, me dio consejos que, quizás, a él también le sirvieron, cosas que a él, se ve, le hicieron bien. El tema de las respiraciones, técnicas de relajación y algo que usa él, algo muy bueno, que es el “clean sheet”, una hoja nueva. O sea, pasó algo, bueno, “una hoja nueva” y a seguir, a lo siguiente.

- Como dar vuelta la página

- Exacto

- ¿Y ahora, cómo sigue todo esto?

- Ahora, me estoy yendo a Houston a jugar el 250 sobre polvo de ladrillo y, después, seguramente lo siga con unos challengers, pero acá, en Estados Unidos, antes de hacer la gira europea. Algún que otro torneo y, después, probar en Roland Garros.

- ¿Diste vuelta a la página?

- Sí, sí, la di vuelta y estoy escribiendo una nueva. Contento por este nuevo comienzo.

Un nuevo abrazo, otra foto y Federico emprende el camino de regreso. Con humildad y resiliencia, dejó una valiosa lección sobre la importancia de la salud mental en el deporte de alto rendimiento.