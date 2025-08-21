Deportes

La historia detrás de los incidentes en Independiente-U de Chile: la guerra en la barra roja y un cantito que disparó la barbarie

El duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana resultó cancelado: los insólitos errores en el operativo y cómo la interna de los violentos resultó decisiva

Gustavo Grabia

Por Gustavo Grabia

Guardar
barra de Independiente entrando a pegarle a hinchas de la U de Chile

En la cancha de Independiente hubo una barbarie, pero también hay una historia que corre por debajo del ineficaz operativo de seguridad que tuvo una cantidad de fallas tan insólitas que llaman la atención. A saber: no puso pulmones ni barreras de contención en la tribuna Sur alta, donde iba la barra de la Universidad de Chile, que está considerada junto a la de Colo Colo como las dos peores del país trasandino. No intermedió cuando los violentos visitantes empezaron a arrojar proyectiles hacia la bandeja inferior. No autorizó el ingreso de Infantería como grupo de contención y, lo peor de todo, no previó o directamente miró para el costado cuando la barra oficial decidió saltar por la zona de las piletas e ingresar por el anillo interno a la tribuna visitante. Todas esas fallas provocaron las salvajes imágenes que se vieron ayer en el Libertadores de América. Pero nada hubiera ocurrido quizá si no existiera otra historia detrás. La de la lucha fratricida en la barra brava roja.

¿Por qué esto es importante? Porque es lo que termina con la masacre de Avellaneda, que tiene aún cuatro hinchas chilenos hospitalizados, dos con pronóstico reservado tras ser intervenidos quirúrgicamente. Para entender cómo finalizó la noche hay que remontarse un paso atrás, que Infobae viene reflejando hace tiempo: la barra oficial que manejan Juan Ignacio Leczniki y Mario Nadalich tiene el apoyo de la dirigencia del club y de las autoridades policiales y políticas de la zona, y ocupa la cabecera Norte, la que habitualmente usó siempre la barra brava y se hace llamar Los Dueños de Avellaneda. Enfrente, a la Sur baja, va la barra disidente que tiene por líderes a David y Emanuel Escubilla. Hace rato vienen peleando, y éstos últimos perdiendo la chance de tomar el poder. Y como ellos van a ese sector, a la Sur baja, la barra oficial manda siempre unos 20 propios a controlar movimientos y pasar por handy coordenadas.

Cuando la barra de Universidad de Chile empezó a arrojar proyectiles, la oficial no respondió. Quienes eran agredidos eran los de la disidente y los hinchas comunes que estaban en ese sector. Al principio eran unas butacas y después empezaron a volar caños de plástico y también pedazos de mampostería. La situación comenzaba a tornarse insostenible. Según algunos testimonios, la agresión de la barra visitante se produjo tras un intento de la barra disidente de robar desde abajo algunas banderas que estaban colgadas sobre la baranda. Lo cierto es que, con el clima espeso y promediando el primer tiempo, la barra disidente decidió dejar su lugar e ir en búsqueda de los chilenos. Apenas se vio el hueco en esa zona, la Policía desplegó a la Guardia de Infantería hacia dicho acceso y, tras reprimir, consiguió que quienes se referencian en los hermanos Escubilla tuvieran que retroceder y volver a la Sur baja. Fue en ese instante en que empezaron a cantar contra la barra oficial. Como de arriba seguían tirando cosas, otros sectores del estadio se plegaron al canto de “no tenés vergüenza, por la plata no se alienta” y “la barra tiene miedo”.

Juan Ignacio Leczniki y Mario
Juan Ignacio Leczniki y Mario Nadalich, los líderes de la facción oficial de la barra

Ante esa situación hubo cónclave en la barra oficial. Sus líderes tienen el compromiso de no generar incidentes dentro del Libertadores de América para seguir recibiendo el apoyo y las prebendas del club y las autoridades. Pero creían en ese momento que quedaban en offside frente a toda la gente, como que no la estaban cuidando. Y además sonó un teléfono celular avisando que, algunos de los propios que estaban en la Sur baja para controlar a la disidente, habían sufrido traumatismos con los objetos arrojados desde arriba. Y ahí fue cuando tomaron la decisión de atacar. Tras haber visto cómo la Policía rechazó a la disidente cuando quiso salir por la puerta que da a la calle, tomaron otra estrategia. Un grupo iba a ir por la salida habitual y, cuando Infantería se movilizara hacia ese sector, otro bando integrado por 60 piernas, tal como ellos les dicen a los subalternos, iban a saltar para la zona de las piletas olímpicas y de ahí se iban a meter por el anillo interno del club para pasar hacia la tribuna de enfrente.

Así, apenas terminó el primer tiempo se puso en marcha el plan. El grupo que fue hacia la calle quedó encapsulado por la Bonaerense y, como el foco de atención estaba ahí, el otro aprovechó para llevar adelante la otra fase de la estrategia. Sólo los separaban dos portones en el camino interno. Cada uno tenía apenas cuatro guardias de seguridad privada, que conocen a los barras y decidieron no jugarse la vida. El primero lo pasaron casi como si fuera su propia casa y el segundo, que estaba cerrado, lo lograron abrir a los golpes según aseguran fuentes judiciales que se ve en las cámaras de circuito cerrado de Independiente.

Eso les dio la chance de ingresar a la Sur alta justo cuando ya estaba casi desalojada y llevar adelante el plan criminal que se vio en vivo y en directo para todo el mundo. La impunidad fue tal que mientras los hinchas chilenos que bajaban eran detenidos (la Policía capturó a 111), los barras oficiales de Independiente hicieron lo suyo y se fueron sin que nadie se opusiera o intentara detenerlos. Como se ve en las imágenes, además, les sacaron las ropas a varios hinchas que colgaron de las barandas, mientras a otros los humillaron y grabaron videos de ese accionar para viralizarlos; códigos tumberos y narcos que hablan bastante del tipo de delincuentes que habita en la barra brava roja.

¿Qué puede pasar ahora? En principio, que la barra disidente consiguió el objetivo que hace rato venía buscando y no lograba. Mientras a la cúpula propia le pusieron derecho de admisión por cuatro años (en total son diez barras, incluyendo a los hermanos Escubilla que el 22 de julio de este año patentaron para sí la marca La gloriosa banda de Independiente para vender todo tipo de merchandising con el nombre de su facción), de la barra oficial sólo tiene prohibición de concurrencia su líder, Juani, a quien le aplicaron apenas cinco meses, que vencen la próxima semana, aun cuando se veían las imágenes de su golpiza a hinchas en la parte baja del estadio. Pero ahora eso cambia: la protección política y policial tras los hechos de ayer caen y se esperan no menos de una veintena de detenidos y la aplicación de la admisión para toda esa gente de la barra oficial. Así, la disidente cree estar ahora en igualdad de condiciones para ir a pelear el poder, lo que obviamente anuncia más batallas.

Judicialmente, el caso lo lleva el fiscal Mariano Zitto, de Avellaneda, que por ahora tiene caratulada la situación como “atentado y resistencia a la autoridad en espectáculo deportivo”, una figura muy menor al lado de todo lo que se vio. Por eso se espera que, con el correr de las horas y con la identificación de los protagonistas, pase a tentativa de homicidio que tiene penas efectivas de prisión. Los abogados pedirán lesiones en riña, con mínimo excarcelable, pero las imágenes son elocuentes: no hubo muertos de casualidad por un cóctel explosivo entre la violencia de la barra chilena y la desatada por la de Independiente, que quiso saldar cuentas internas y con los visitantes, todo en un mismo momento y lugar.

Los violentos incidentes que derivaron en la suspensión de Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

Temas Relacionados

IndependienteUniversidad de ChileCopa Sudamericanabarra bravadeportes-argentina

Últimas Noticias

Los crudos testimonios de los hinchas de la U de Chile tras los incidentes ante Independiente: “Fue catastrófico”

Los fanáticos de la U cuestionaron el operativo policial que se desplegó en Avellaneda para el cruce de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Los crudos testimonios de los

Jugó en la NBA, se retiró y se convirtió en el futbolista más alto de la historia: “Es una gran oportunidad”

Pavel Podkolzin supo ser parte de los Dallas Mavericks y marcó un hito al ponerse la camiseta del Amkal Moscú

Jugó en la NBA, se

Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro con la misión de revertir la serie y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Tomba se mide frente al conjunto de Belo Horizonte con la obligación de ganar para evitar la eliminación

Godoy Cruz recibe a Atlético

Tras lograr la continuidad de Cuti Romero, Tottenham piensa en una joven figura con presente en la selección argentina

Los Spurs lograron la extensión del vínculo del defensor y ahora buscarán incorporar a su compatriota de 20 años y con una gran proyección

Tras lograr la continuidad de

Los Pumas confirmaron la formación para el segundo partido del Rugby Championship ante los All Blacks

El seleccionado argentino oficializó su alineación titular para el duelo del sábado, en busca de un nuevo hito para el rugby nacional

Los Pumas confirmaron la formación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Preocupación en Bariloche: por falta

Preocupación en Bariloche: por falta de nieve, analizan la posibilidad de cerrar el cerro Catedral antes de tiempo

La vicepresidenta del PJ se refirió a la interna: “En los cierres de listas siempre hay heridos y nunca te vas conforme”

Revés judicial para Robert, el narco rosarino que dijo que lo confundieron: la Corte le confirmó la condena

La oposición desactivó en el Senado los decretos del Gobierno que desregulaban organismos públicos

Ataque al neurocirujano en Mendoza: errores frecuentes en la crianza de pitbulls y cómo prevenir riesgos

INFOBAE AMÉRICA
De las criptomonedas a la

De las criptomonedas a la inteligencia artificial: cómo Rusia busca evadir el bloqueo occidental

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

TELESHOW
Flor Vigna habló de su

Flor Vigna habló de su separación de Luciano Castro y recordó el sufrimiento que atravesó: “Está re loco, ayúdenlo”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles