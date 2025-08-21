Deportes

El video que grabó la barra de Independiente con dos de los hinchas chilenos acorralados: “¡Pedí perdón!”

La escena se dio luego de que los barras irrumpieran en el sector de la Universidad de Chile, en el epílogo de los graves incidentes durante el encuentro por la Copa Sudamericana. IMÁGENES SENSIBLES

Los octavos de final de la Copa Sudamericana quedaron manchados por los violentos incidentes entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, que quedó con sus instalaciones destrozadas. Horas más tarde, a la espera de la resolución por parte de Conmebol sobre lo sucedido, se difundieron varios videos escalofriantes de los ataques en la Tribuna Sur Alta; uno de ellos, filmado por la propia barra.

Luego de los destrozos provocados por los visitantes y la lluvia de proyectiles sobre los locales, los barras del Rojo irrumpieron en el sector y arrasaron. En uno de los videos, se ve a dos hinchas de Universidad de Chile que fueron golpeados y forzados a pedir disculpas por un grupo de simpatizantes de Independiente tras los incidentes ocurridos el miércoles. En las imágenes, se observa cómo los dos aficionados chilenos, semidesnudos y ensangrentados, permanecen acorralados en una tribuna mientras uno de los agresores exige: “¡Dale! ¡Pedí perdón, perdón!”.

Uno de los heridos intenta cubrirse el rostro y apenas logra susurrar “perdón”, mientras el atacante insiste y lo golpea, repitiendo “¿qué? ¿qué?”, mientras las víctimas, visiblemente atemorizadas y sin fuerzas, permanecían sentadas en las butacas rojas del estadio.

“Los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector. Utilizaron los escombros como proyectiles y lanzaron pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en la Garganta”, denunció Independiente, a partir de un comunicado oficial.

Infobae tuvo acceso a un parte médico oficial publicado al mediodía del jueves 21 de agosto por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En este, se informó que dos hombres de nacionalidad chilena fueron intervenidos en la madrugada: uno de 56 años permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical; el otro tiene 33 años, sufrió un traumatismo de cráneo y permanece con pronóstico reservado. Además, se hizo hincapié en que otros dos chilenos fueron internados en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda (uno de ellos, con traumatismo de cráneo, con pronóstico reservado).

“El presidente Michael Clark se reunió esta mañana con el director ejecutivo del Hospital Fiorito, Dr. Luis López, y con el director asociado, Dr. Emilio Macía, para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico. Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy”, detallaron.

Clark visitó a los internados en el Hospital Fiorito y llevó tranquilidad a los familiares de los heridos más graves. “Vienen evolucionando bien. Le van a dar de alta la semana que viene. De las 12 personas van quedando cuatro internadas y, seguro, al final del día, quedarán dos. Tenemos que estar muy contentos”, afirmó el pope de la U, según recogieron medios chilenos como Emol y Bío Bío.

El impactante ataque de la barra de Independiente contra la parcialidad de Universidad de Chile (REUTERS/Facundo Morales)

En este contexto, Conmebol difundió un comunicado para “repudiar” los acontecimientos y advertir que hay una investigación en curso para esclarecer los hechos. “En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, indicó el artículo que difundió el máximo ente de la región.

“La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, aclararon sobre la continuidad de la investigación que determinará los pasos a seguir.

Vale recordar que el operativo de seguridad estuvo compuesto por 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada, 69 agentes de tránsito municipal, 30 miembros del personal que administra el estadio, 330 trabajadores de Utedyc, seis ambulancias (dos en campo de juego y cuatro para cualquier eventualidad, todas de alta complejidad), 15 grupos de socorristas y presencia de comisaría móvil.

Según aseguró el secretario general del club de Avellaneda, Daniel Seoane, los seguidores visitantes robaron objetos de una sala de mantenimiento y rompieron las instalaciones de la zona para generar proyectiles. “Desde que llegaron, la han robado artículos de limpieza al personal de limpieza del club desde muy temprano. Después tuvieron problemas con la seguridad privada que pone el club. Sabemos de muchos heridos de Independiente que han recibido todo tipo de proyectiles, sillazos, banquetas de la tribuna alta, han tirado inodoros para abajo. Han roto todo y cuanta cosa se cruzaba en el camino”, indicó en Radio La Red.

