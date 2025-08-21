Deportes

El nuevo comunicado de Conmebol tras los violentos incidentes en Independiente-Universidad de Chile: “Se actuará con la mayor firmeza”

Desde ente a cargo de la organización de la Copa Sudamericana expresaron su repudio y aclararon que están “recopilando datos y procesando información”

Guardar
Los graves incidentes en la
Los graves incidentes en la tribuna de Universidad de Chile derivó en la cancelación del partido (Foto: AP/Gustavo Garello)

El duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile debió ser cancelado cuando se disputaban los primeros minutos del complemento a raíz de los graves incidentes que se desataron en la tribuna del elenco chileno desde la primera etapa en adelante que derivaron en un preocupante acto de violencia en continuado con la irrupción de barras del Rojo en la tribuna visitante ante la inacción policial.

En este marco, la Conmebol difundió un nuevo comunicado para “repudiar” los hechos y advertir que hay una investigación en curso para esclarecer los hechos. “En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, indicó el artículo que difundió el máximo ente de la región.

“La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, aclararon sobre la continuidad de la investigación que determinará los pasos a seguir.

“Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, concluyeron.

El ente con sede en Paraguay informó que el partido fue “cancelado” a raíz de “la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido” y aseguraron en ese informe que “se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado”.

Según la información difundida en la previa por el propio Aprevide en la previa del partido, el operativo de seguridad estuvo compuesto por “alrededor de 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada, 330 trabajadores de Utedyc, 0 7 ambulancias (02 campo de juego y 5 para cualquier eventualidad), 15 grupos de socorristas, y presencia de comisaría móvil en el evento”.

El presidente de Independiente Néstor Grindetti aseguró que el operativo “lo determina un comité formado por Conmebol, por el equipo visitante y por Independiente”. Pero el mandatario de la U de Chile también se desligó del tema: “Encuentro que haber puesto a una barra en una segunda bandeja sin ningún tipo de reja y con gente abajo quizás no es lo mejor. Claramente hay un club organizador”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, habló con Infobae en Vivo y responsabilizó a la Conmebol por el hecho: “Los protocolos de la competencia de la Copa Libertadores exigen a los clubes la presentación de un plan operativo; ninguno de esos protocolos se cumplió. Los hinchas llegaron en el horario establecido, se coordinó el traslado con la Policía de la Ciudad, ingresaron a la cancha y no hubo disturbios afuera. Lo que ocurrió fue ya adentro, y allí la responsabilidad era de la seguridad privada”.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), máximo organismo del fútbol chileno, también emitió un comunicado: “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana".

Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, agregaron. Y plantearon: “Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables. Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”.

COMUNICADO DE CONMEBOL

El comunicado de la Conmebol
El comunicado de la Conmebol tras los incidentes en Independiente-Universidad de Chile

En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse.

Temas Relacionados

Club Atletico IndependienteUniversidad de ChileConmebolCopa Sudamericana

Últimas Noticias

River Plate buscará el pase a los cuartos de la Copa Libertadores ante Libertad: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte como local ante el Gumarelo. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate buscará el pase

El presidente de la FIFA repudió la “impactante violencia” en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Gianni Infantino se expresó en redes sociales luego de la barbarie en Avellaneda y emitió un comunicado

El presidente de la FIFA

Los posteos de los jugadores de Independiente y la U de Chile luego de las escenas violentas que llevaron a suspender el partido

Los chilenos Loyola y Galdames se expresaron del lado del Rojo. El plantel del equipo trasandino publicó un comunicado

Los posteos de los jugadores

Las posibles sanciones y qué pasará con la cancelación del partido entre Independiente y la Universidad de Chile tras los graves incidentes

El duelo en Avellaneda de octavos de final de la Copa Sudamericana debió ser detenido cuando se disputaban los primeros minutos del segundo tiempo por los violentos sucesos en la tribuna

Las posibles sanciones y qué

Diablito Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen y usará un particular número

El joven surgido de la cantera de River Plate llegó a la Bundesliga a préstamo desde los Ciudadanos

Diablito Echeverri fue presentado como
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un sindicalista agredió a Eduardo

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

La espectacular bola de fuego que convirtió la noche en día en Japón: las imágenes y la explicación de los expertos

Mercados: acciones y bonos intentan una recuperación en medio de la turbulencia de tasas y las dudas políticas

Patricia Bullrich culpó a Kicillof por la violencia en el partido de Independiente: “No puede garantizar la seguridad”

Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas de fuerza que interrumpirán vuelos en agosto

INFOBAE AMÉRICA
Con el “giro a la

Con el “giro a la derecha”, el riesgo país de Bolivia cayó en más de 300 puntos tras elecciones

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

El sorprendente árbol milenario que crece en la Patagonia y es uno de los más longevos del mundo

“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

Descubren en Canadá una libélula de 75 millones de años con alas diseñadas para planear grandes distancias

TELESHOW
La palabra de Wanda Nara

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres