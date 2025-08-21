El nuevo comunicado de Conmebol tras los violentos incidentes en Independiente-Universidad de Chile: “Se actuará con la mayor firmeza”

Los graves incidentes en la tribuna de Universidad de Chile derivó en la cancelación del partido (Foto: AP/Gustavo Garello)

El duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile debió ser cancelado cuando se disputaban los primeros minutos del complemento a raíz de los graves incidentes que se desataron en la tribuna del elenco chileno desde la primera etapa en adelante que derivaron en un preocupante acto de violencia en continuado con la irrupción de barras del Rojo en la tribuna visitante ante la inacción policial.

En este marco, la Conmebol difundió un nuevo comunicado para “repudiar” los hechos y advertir que hay una investigación en curso para esclarecer los hechos. “En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, indicó el artículo que difundió el máximo ente de la región.

“La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, aclararon sobre la continuidad de la investigación que determinará los pasos a seguir.

“Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, concluyeron.

El ente con sede en Paraguay informó que el partido fue “cancelado” a raíz de “la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido” y aseguraron en ese informe que “se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado”.

Según la información difundida en la previa por el propio Aprevide en la previa del partido, el operativo de seguridad estuvo compuesto por “alrededor de 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada, 330 trabajadores de Utedyc, 0 7 ambulancias (02 campo de juego y 5 para cualquier eventualidad), 15 grupos de socorristas, y presencia de comisaría móvil en el evento”.

El presidente de Independiente Néstor Grindetti aseguró que el operativo “lo determina un comité formado por Conmebol, por el equipo visitante y por Independiente”. Pero el mandatario de la U de Chile también se desligó del tema: “Encuentro que haber puesto a una barra en una segunda bandeja sin ningún tipo de reja y con gente abajo quizás no es lo mejor. Claramente hay un club organizador”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, habló con Infobae en Vivo y responsabilizó a la Conmebol por el hecho: “Los protocolos de la competencia de la Copa Libertadores exigen a los clubes la presentación de un plan operativo; ninguno de esos protocolos se cumplió. Los hinchas llegaron en el horario establecido, se coordinó el traslado con la Policía de la Ciudad, ingresaron a la cancha y no hubo disturbios afuera. Lo que ocurrió fue ya adentro, y allí la responsabilidad era de la seguridad privada”.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), máximo organismo del fútbol chileno, también emitió un comunicado: “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana".

“Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, agregaron. Y plantearon: “Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables. Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”.

