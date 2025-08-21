Deportes

Independiente dio detalles de los brutales incidentes en el partido ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana

El club de Avellaneda emitió un comunicado oficial en el que describe la situación de violencia que se vivió en el estadio

Una mujer es auxiliada durante
Una mujer es auxiliada durante disturbios entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Horas después de la suspensión del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana por los graves incidentes entre simpatizantes de Universidad de Chile e Independiente que se produjeron en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, el Rojo emitió un comunicado oficial respecto a lo sucedido en la noche del miércoles.

“El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile, por parte de CONMEBOL”, comenzó el descargo del Rey de Copas.

En el siguiente párrafo, Independiente detalló lo que se vivió en el estadio y el origen de los disturbios, generados por la parcialidad visitante: “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector". Luego, denunciaron: “Utilizaron los escombros como proyectiles y lanzaron pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en la Garganta”.

Por otra parte, las autoridades de Independiente afirmaron que tomaron medidas para garantizar la seguridad de los presentes a la vez que asumen la responsabilidad para erradicar la violencia. También pidieron disculpas a los socios y asistentes, y solicitaron que los responsables sean sancionados con la aplicación del derecho de admisión “a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante”.

El comunicado de Independiente tras
El comunicado de Independiente tras la barbarie en Avellaneda (@Independiente)

EL COMUNICADO COMPLETO DE INDEPENDIENTE:

El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile, por parte de CONMEBOL.

De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector. Seguidamente, la parcialidad visitante utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en una de las gargantas adyacentes a la tribuna sur. Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales.

Desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas en total cumplimiento del Manual CONMEBOL. Por otro lado y tal como lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados.

Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga.

El Club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante. Reclamaremos a los responsables y terceros los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo, el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo.

A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente.

Por ello, para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile poniendo a disposición de la organización un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo, no alcanzó para contener la desmedida violencia desplegada anoche por quienes, lejos de los valores que deben primar en el deporte, llegaron a la agresión y pusieron en riesgo la integridad de miles de personas que estaban allí con la ilusión de disfrutar de un espectáculo deportivo.

Somos Independiente. La violencia no nos representa.

