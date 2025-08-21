Deportes

Universidad de Chile dio un nuevo parte médico sobre los hinchas heridos tras los violentos incidentes durante el partido con Independiente

Ocho de los doce heridos fueron dados de alta: uno continúa en terapia intensiva

Guardar

A horas de lo que fueron las violentas imágenes acontecidas en Avellaneda con motivo del partido Independiente-Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, la entidad trasandina publicó un nuevo parte médico en el que hizo referencia al estado de salud de los fanáticos que fueron hospitalizados en distintos centros médicos aledaños al estadio situado en la provincia de Buenos Aires.

“El presidente Michael Clark se reunió esta mañana con el director ejecutivo del Hospital Fiorito, Dr. Luis López, y con el director asociado, Dr. Emilio Macía, para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico. Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy“, detallaron.

Clark visitó a los internados en el Hospital Fiorito y llevó tranquilidad a los familiares de los heridos más graves. “Vienen evolucionando bien. Le van a dar de alta la semana que viene. De las 12 personas van quedando cuatro internadas y, seguro, al final del día, quedarán dos. Tenemos que estar muy contentos”, afirmó el pope de la U, según recogieron medios chilenos como Emol y Bío Bío.

Fuentes judiciales y diplomáticas ya habían confirmado que 19 personas resultaron heridas y 135 fueron detenidas tras los disturbios que estallaron en la tribuna visitante. Dos de los lesionados requirieron intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia, mientras que la mayoría de los afectados fue derivada al Hospital Fiorito, y el resto atendido en los hospitales Wilde y Presidente Perón, todos en la provincia de Buenos Aires.

El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, había informado en diálogo con radio Bío Bío que “hay dos hinchas intervenidos neuroquirúrgicamente” y que, aunque las operaciones fueron delicadas, no se reportaron personas en “riesgo vital”. Viera-Gallo también relató a TN que el presidente Gabriel Boric le transmitió su preocupación por los hechos ocurridos en Avellaneda y que él mismo se presentó en la comisaría 4 de Sarandí, donde llegaron 97 detenidos. “Los menores ya fueron liberados y entregados a custodias de parientes o personas conocidas. Hay tres mujeres y el resto son hombres adultos. Yo espero que el fiscal pueda ir analizando la situación de cada uno. Lo ideal sería que los inocentes salgan rápido y los implicados enfrentarán los cargos y se encargará el consulado”, explicó el diplomático.

El operativo de seguridad desplegado en el estadio incluyó cacheos en los accesos de las calles Milito y Bochini, donde no se detectaron intentos de ingresar elementos prohibidos. Sin embargo, cerca de las 21:25, las cámaras de seguridad registraron que simpatizantes visitantes prendieron fuego una butaca plástica, incidente que fue sofocado minutos después. Desde el sector de la Universidad de Chile se lanzaron objetos hacia la tribuna Sur Baja, ocupada por hinchas locales, lo que incrementó la tensión.

“Se constataron daños severos en sanitarios, caños y estructuras de la tribuna, y la evacuación de simpatizantes, muchos de ellos, según el parte, caminando desnudos y visiblemente afectados por las agresiones”, consignó el informe policial tras los violentos episodios ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile. La magnitud de los destrozos y el estado en que debieron abandonar el recinto numerosos hinchas reflejan la gravedad de los incidentes que forzaron la suspensión del encuentro por la Copa Sudamericana.

El informe policial describe que el enfrentamiento se intensificó alrededor de las 22:05, cuando el partido estaba igualado 1-1 y el resultado global favorecía al equipo chileno. Simpatizantes visitantes causaron daños en baños y otras instalaciones, además de arrojar objetos contundentes a los sectores inferiores. Estas acciones provocaron la reacción de hinchas locales, quienes rompieron dos cristales del micro que transportaba a la delegación chilena. Al mismo tiempo, desde la popular Norte, se observó el desplazamiento de grupos hacia la tribuna Sur, lo que motivó un refuerzo del dispositivo de Infantería.

Una de las imágenes de
Una de las imágenes de la barbarie ocurrida en Independiente-Universidad de Chile (Alejandro PAGNI / AFP)

Durante la sucesión de incidentes, representantes de Conmebol, directivos de ambos clubes y autoridades de seguridad mantuvieron una reunión de urgencia. Tanto la Policía como la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) insistieron reiteradamente en suspender el partido para preservar la integridad de los presentes. Según el parte policial, la recomendación oficial fue desestimada por los delegados de Conmebol, quienes priorizaron el desalojo de la parcialidad visitante antes de evaluar la suspensión.

La intervención policial en la tribuna Sur Alta se mantuvo bajo estrictas medidas para evitar un enfrentamiento mayor, aunque continuó el lanzamiento de objetos y varios hinchas locales lograron acceder a la zona de los visitantes, lo que derivó en enfrentamientos directos. Finalmente, las autoridades decidieron suspender el encuentro y activar el operativo de desalojo, según el parte policial.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por Infobae, 135 personas fueron detenidas bajo los cargos de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”. El saldo de los incidentes incluyó daños severos en sanitarios, caños y estructuras de la tribuna, así como la evacuación de simpatizantes en condiciones de vulnerabilidad física y emocional.

Temas Relacionados

Universidad de ChileIndependienteCopa SudamericanaConmeboldeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate buscará el pase a los cuartos de la Copa Libertadores ante Libertad: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte como local ante el Gumarelo. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate buscará el pase

El presidente de la FIFA repudió la “impactante violencia” en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Gianni Infantino se expresó en redes sociales luego de la barbarie en Avellaneda y emitió un comunicado

El presidente de la FIFA

El nuevo comunicado de Conmebol tras los violentos incidentes en Independiente-Universidad de Chile: “Se actuará con la mayor firmeza”

Desde ente a cargo de la organización de la Copa Sudamericana expresaron su repudio y aclararon que están “recopilando datos y procesando información”

El nuevo comunicado de Conmebol

Los posteos de los jugadores de Independiente y la U de Chile luego de las escenas violentas que llevaron a suspender el partido

Los chilenos Loyola y Galdames se expresaron del lado del Rojo. El plantel del equipo trasandino publicó un comunicado

Los posteos de los jugadores

Las posibles sanciones y qué pasará con la cancelación del partido entre Independiente y la Universidad de Chile tras los graves incidentes

El duelo en Avellaneda de octavos de final de la Copa Sudamericana debió ser detenido cuando se disputaban los primeros minutos del segundo tiempo por los violentos sucesos en la tribuna

Las posibles sanciones y qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pettovello anunció un nuevo programa

Pettovello anunció un nuevo programa de beneficios Anses con descuentos para jubilados en supermercados y otros comercios

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

El fútbol se viste a la moda: así será el vestuario formal que Giorgio Armani diseñó para La Juventus

La espectacular bola de fuego que convirtió la noche en día en Japón: las imágenes y la explicación de los expertos

Mercados: acciones y bonos intentan una recuperación en medio de la turbulencia de tasas y las dudas políticas

INFOBAE AMÉRICA
Revelador estudio: solo el 16%

Revelador estudio: solo el 16% de los estadounidenses leen por placer

Con el “giro a la derecha”, el riesgo país de Bolivia cayó en más de 300 puntos tras elecciones

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

El sorprendente árbol milenario que crece en la Patagonia y es uno de los más longevos del mundo

“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

TELESHOW
Ana Garibaldi, la protagonista de

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo