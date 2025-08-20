“Hora de vengarme”: Shaquille O’Neal aceptó pelear contra el ex guardaespaldas de Will Smith para zanjar un viejo pleito

Shaquille y Charlie Mack, frente a frente

Shaquille O’Neal, ex estrella de la NBA y figura destacada de la cultura pop, ha aceptado un reto público para enfrentarse en un combate de boxeo de celebridades contra Charles “Charlie Mack” Alston, ex guardaespaldas de Will Smith y referente de la escena hip hop de Filadelfia. El anuncio, difundido esta semana en redes sociales, reavivó una vieja disputa entre ambos y se suma a la tendencia de espectáculos que fusionan deporte y entretenimiento bajo el formato de peleas de famosos.

El origen del desafío se remonta a un video publicado en Instagram por Charlie Mack, acompañado por Damon Feldman, director de Official Celebrity Boxing. En la grabación, Mack relató un incidente ocurrido hace más de una década en Dallas, Texas: durante una firma de autógrafos, O’Neal habría intentado adelantarse en la fila y, según Mack, recibió un golpe en el cuello como escarmiento. “Lo hice regresar a su lugar”, afirmó Mack en tono desafiante. La provocación obtuvo respuesta inmediata. O’Neal, conocido como “Diesel” en su época de jugador, aceptó el reto en los comentarios y luego publicó su propio video: “Hola, boxeo de celebridades y Charlie Mack, acepto. Díganme la hora y el lugar, allí estaré. Diesel no huye de nadie”, declaró. Además, recordó el altercado en Dallas y expresó su deseo de revancha: “Me diste un buen golpe en el cuello, Charlie Mack, por eso hablo tan raro. Hora de vengarme”.

Rivalidad y perfiles de los protagonistas en la pelea de celebridades

La rivalidad entre ambos, basada en versiones personales y sin confirmación externa, ha captado la atención de seguidores del deporte y el espectáculo. O’Neal, de 53 años, se retiró de la NBA tras una carrera de 19 temporadas en la que alcanzó los 147 kilogramos y una estatura de 2,15 metros. Por su parte, Charlie Mack ronda los 132 kilogramos y mide cerca de 1,98 metros, según referencias musicales de Will Smith, quien en sus raps lo describía como un “superpesado”. Mack, conocido en Filadelfia por su vínculo con la cultura urbana y la industria del hip hop, ha aprovechado el reto para recuperar visibilidad mediática.

El fenómeno de las peleas de celebridades ha transformado el boxeo en un espectáculo híbrido, donde la nostalgia, la curiosidad y el morbo se combinan para atraer audiencias masivas. Official Celebrity Boxing, promotora detrás de este combate, ha organizado anteriormente enfrentamientos con figuras como José Canseco, Lamar Odom y Tonya Harding, consolidando un modelo en el que exdeportistas, influencers y personalidades del entretenimiento se convierten en protagonistas de la taquilla. En este contexto, la posible pelea entre O’Neal y Mack se perfila como un nuevo capítulo en la tendencia de convertir viejas rivalidades y figuras reconocidas en eventos de alto impacto mediático.

Las redes sociales han sido el escenario principal de los mensajes cruzados y la promoción del combate. Mack, en su cuenta de Instagram, celebró la aceptación del reto por parte de O’Neal: “Así que ayer reté al Grandulón Shaq y aceptó, ¡como sabía que lo haría! Hemos hablado de esto demasiado tiempo, ahora DEBEMOS hacerlo REALIDAD”. Además, difundió un cartel promocional con ambos frente a frente y lanzó un apodo provocador para su rival: “Sha-noqueado. Eso es lo que vas a ser”.

Por el momento, la pelea no tiene fecha ni sede confirmadas. Tanto O’Neal, de 53 años, como Mack han manifestado su disposición a concretar el enfrentamiento, mientras la expectativa crece entre los seguidores de ambos y el público general.

En medio de la expectación, Mack resumió el espíritu del desafío con una frase dirigida a su oponente: ambos subirán al cuadrilátero como auténticos superpesados, pero solo uno podrá celebrar la victoria. O’Neal, quien brilló en el básquet, se convirtió en empresario exitoso e incursionó en la actuación y la música, tachará otro ítem en un tablero: será boxeador por un día.