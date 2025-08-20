Deportes

“Hora de vengarme”: Shaquille O’Neal aceptó pelear contra el ex guardaespaldas de Will Smith para zanjar un viejo pleito

La ex estrella de la NBA y el rapero se aguijonearon en redes por un antiguo enfrentamiento y se subirán al ring. “Díganme la hora y el lugar, allí estaré”, azuzó el ex pivot

Guardar
Shaquille y Charlie Mack, frente
Shaquille y Charlie Mack, frente a frente

Shaquille O’Neal, ex estrella de la NBA y figura destacada de la cultura pop, ha aceptado un reto público para enfrentarse en un combate de boxeo de celebridades contra Charles “Charlie Mack” Alston, ex guardaespaldas de Will Smith y referente de la escena hip hop de Filadelfia. El anuncio, difundido esta semana en redes sociales, reavivó una vieja disputa entre ambos y se suma a la tendencia de espectáculos que fusionan deporte y entretenimiento bajo el formato de peleas de famosos.

El origen del desafío se remonta a un video publicado en Instagram por Charlie Mack, acompañado por Damon Feldman, director de Official Celebrity Boxing. En la grabación, Mack relató un incidente ocurrido hace más de una década en Dallas, Texas: durante una firma de autógrafos, O’Neal habría intentado adelantarse en la fila y, según Mack, recibió un golpe en el cuello como escarmiento. “Lo hice regresar a su lugar”, afirmó Mack en tono desafiante. La provocación obtuvo respuesta inmediata. O’Neal, conocido como “Diesel” en su época de jugador, aceptó el reto en los comentarios y luego publicó su propio video: “Hola, boxeo de celebridades y Charlie Mack, acepto. Díganme la hora y el lugar, allí estaré. Diesel no huye de nadie”, declaró. Además, recordó el altercado en Dallas y expresó su deseo de revancha: “Me diste un buen golpe en el cuello, Charlie Mack, por eso hablo tan raro. Hora de vengarme”.

Rivalidad y perfiles de los protagonistas en la pelea de celebridades

La rivalidad entre ambos, basada en versiones personales y sin confirmación externa, ha captado la atención de seguidores del deporte y el espectáculo. O’Neal, de 53 años, se retiró de la NBA tras una carrera de 19 temporadas en la que alcanzó los 147 kilogramos y una estatura de 2,15 metros. Por su parte, Charlie Mack ronda los 132 kilogramos y mide cerca de 1,98 metros, según referencias musicales de Will Smith, quien en sus raps lo describía como un “superpesado”. Mack, conocido en Filadelfia por su vínculo con la cultura urbana y la industria del hip hop, ha aprovechado el reto para recuperar visibilidad mediática.

El fenómeno de las peleas de celebridades ha transformado el boxeo en un espectáculo híbrido, donde la nostalgia, la curiosidad y el morbo se combinan para atraer audiencias masivas. Official Celebrity Boxing, promotora detrás de este combate, ha organizado anteriormente enfrentamientos con figuras como José Canseco, Lamar Odom y Tonya Harding, consolidando un modelo en el que exdeportistas, influencers y personalidades del entretenimiento se convierten en protagonistas de la taquilla. En este contexto, la posible pelea entre O’Neal y Mack se perfila como un nuevo capítulo en la tendencia de convertir viejas rivalidades y figuras reconocidas en eventos de alto impacto mediático.

Las redes sociales han sido el escenario principal de los mensajes cruzados y la promoción del combate. Mack, en su cuenta de Instagram, celebró la aceptación del reto por parte de O’Neal: “Así que ayer reté al Grandulón Shaq y aceptó, ¡como sabía que lo haría! Hemos hablado de esto demasiado tiempo, ahora DEBEMOS hacerlo REALIDAD”. Además, difundió un cartel promocional con ambos frente a frente y lanzó un apodo provocador para su rival: “Sha-noqueado. Eso es lo que vas a ser”.

Por el momento, la pelea no tiene fecha ni sede confirmadas. Tanto O’Neal, de 53 años, como Mack han manifestado su disposición a concretar el enfrentamiento, mientras la expectativa crece entre los seguidores de ambos y el público general.

En medio de la expectación, Mack resumió el espíritu del desafío con una frase dirigida a su oponente: ambos subirán al cuadrilátero como auténticos superpesados, pero solo uno podrá celebrar la victoria. O’Neal, quien brilló en el básquet, se convirtió en empresario exitoso e incursionó en la actuación y la música, tachará otro ítem en un tablero: será boxeador por un día.

Temas Relacionados

deportes-internacionalShaquille O'NealCharlie MackboxeoNBAWill Smithdeportes-argentina

Últimas Noticias

Infidelidad, insultos y chats íntimos: el nuevo escándalo que sacude a una estrella del fútbol brasileño con su ex esposa

Vitor Roque se había divorciado de Dayan Lins al año de casarse y se filtraron detalles de la denuncia de su ex pareja

Infidelidad, insultos y chats íntimos:

Bottas firmó el contrato con su nueva escudería para la temporada 2026 de F1: por qué esto lo beneficia a Colapinto

Según medios europeos especializados, el finlandés dejará de ser reserva en Mercedes y tendrá una nueva oportunidad en otro equipo de la Máxima

Bottas firmó el contrato con

La medida que tomó Miguel Russo con el plantel de Boca Juniors tras cortar la racha de 12 partidos sin ganar

El entrenador xeneize hará concentrar a los futbolistas entre semana

La medida que tomó Miguel

Impacto en San Lorenzo: el presidente Marcelo Moretti pidió levantar su licencia y llamó a reunión de Comisión Directiva

El dirigente busca volver a sus funciones luego de que se corriera de la gestión en abril, cuando estalló el escándalo por la difusión de la cámara oculta en la que se lo ve recibir 25.000 dólares de la madre de un jugador de Inferiores

Impacto en San Lorenzo: el

Ganó USD 2 millones en el tenis, se convirtió en modelo de OnlyFans y cobra 1.000 por cita: “Me ha empoderado”

Sachia Vickery combina su actividad en la plataforma desde 2025 con la disciplina que practica desde hace 16 años de manera profesional

Ganó USD 2 millones en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kicillof busca remontar la campaña

Kicillof busca remontar la campaña en una de las secciones más adversas para el peronismo

La madre de una de las víctimas del derrumbe fatal en Villa Gesell denunció que la echaron de un evento municipal

Un móvil que trasladaba a Emerenciano y César Sena chocó camino a una audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

UNICEF y asociaciones de medios impulsan una campaña para frenar la desinformación entre adolescentes

Revés para el Gobierno en el Senado: avanza un dictamen que cambia los DNU para quitarle un poder clave

INFOBAE AMÉRICA
El juez De Moraes amenazó

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

La trascendencia de Hugo Pratt, el genio italiano-porteño creador de ‘Corto Maltés’

Rescataron a diez crías de guepardo capturadas para el comercio ilegal en Somalilandia

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

TELESHOW
“En el barro” alcanzó el

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa