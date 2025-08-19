Deportes

Mascherano encendió las alarmas en el Inter Miami antes de los cuartos de final de Leagues Cup: “Messi no entrenó con el grupo”

De cara al duelo ante Tigres que tiene a Ángel Correa como figura, el DT de las Garzas advirtió que el rosarino se sintió “incómodo” el último fin de semana

Lionel Messi reapareció el fin de semana tras 14 días de recuperación por una lesión muscular con una actuación verdaderamente trascendental para vencer 3-1 a Los Angeles Galaxy. El aporte extraordinario que realizó el futbolista de 38 años en apenas 45 minutos en cancha tuvo una contracara que ahora encendió todas las alarmas en el Inter Miami: la lesión volvió a molestarlo y está en duda para jugar los cuartos de final de la Leagues Cup.

Leo no entrenó con el grupo. Entrenó diferenciado. Un poco la misma situación que describí el otro día después del partido. Se sintió incómodo dentro de esos 45 minutos que jugó. Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana, pero no está descartado. No está descartado que juegue o no. No te puedo decir hoy en día si va a jugar o no porque tiene que ver mucho con las sensaciones que tenga”, reconoció Javier Mascherano en la conferencia de prensa que brindó como antesala al choque que los de Miami tendrán este miércoles desde las 21.00 en el Chase Stadium ante los Tigres de México que tienen al argentino Ángel Correa como flamante figura.

Messi expuso molestias en su pierna durante su vuelta a la actividad tras la lesión (Foto: Sam Navarro-Imagn Images)

El rosarino había dado dos asistencias para vencer de entrada al Atlas en el inicio del torneo continental, pero duró apenas unos minutos en el siguiente juego triunfal ante Necaxa: fue reemplazado a los 7 minutos por una lesión muscular que lo dejó afuera de la victoria 3-1 sobre Pumas correspondiente a este certamen y lo marginó de la posterior derrota 1-4 ante Orlando City por la MLS.

El pasado fin de semana reapareció en el complemento del choque ante Los Angeles Galaxy. Pero tras la victoria con un recital del crack rosarino, el Jefecito había advertido sobre el tema: “Obviamente que habíamos planificado el partido de que claramente darle minutos a Leo, la idea era darle 45 minutos para que vaya encontrando sensaciones. La verdad que ahora a Leo no lo vi. Terminó el partido, mañana veremos cuáles fueron las sensaciones que tuvo”.

“Es un jugador extraordinario, la realidad es que lo que vos viste, yo también lo vi, que claramente no estaba 100% cómodo. La realidad es que con el correr de los minutos fue soltándose cada vez un poco más. Habrá que ver cómo terminó en cuanto a la fatiga. Él lleva dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito que los tres entrenamientos que tuvimos fueron buenos. Lo importante es que terminó el partido. Lo fui viendo con el correr de los minutos mejor. Pero al final lo que hay que ver es mañana cómo amanece, cómo se va sintiendo e ir día a día”, se había sincerado sobre un problema que no mejoró en los días posteriores y ahora tiene a la Pulga en duda para el juego del miércoles.

Más allá de este juego, la mirada sobre el físico de Messi mantiene en vilo a la selección argentina. La grilla de partidos del Inter Miami indica que enfrentarán por MLS al DC United (sábado 23 de agosto) y al Chicago Fire (sábado 30 del mismo mes), pero podrían tener otros dos juegos de Leagues Cup si continúan adelante ya que las semifinales están pautadas para el miércoles 27 de agosto y la final para el domingo 31.

Es decir, que en caso de un camino perfecto, Leo podría tener cinco encuentros por delante antes de sumarse a la Albiceleste para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán fue convocado en la pre lista que difundió Lionel Scaloni en las últimas horas para recibir a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el que algunos especulan que podría llegar a ser el último encuentro de carácter oficial del astro rosarino en Argentina, más allá de que podría disputar diferentes amistosos antes y después de la Copa del Mundo 2026.

