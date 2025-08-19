La AFA despidió a un árbitro por “infrigir seriamente su deber”: el video de su llamativo comportamiento

AFA despidió al árbitro Sebastián Solís

La AFA anunció la desvinculación del árbitro Sebastián Solís a raíz de su producción en un encuentro de la categoría Juveniles C. El episodio tuvo lugar durante el duelo entre Roma y Argentino de Rosario, disputado el pasado fin de semana. Según el informe de la casa madre del fútbol doméstico, la actuación del juez representó una falta grave a los principios que rigen la actividad, al punto de afectar la imagen y el respeto hacia todos los actores involucrados en el partido.

Un video difundido por el postal Doble Amarilla expuso la actitud del árbitro durante el partido: se lo observa lejos de la jugada, poco comprometido, realizando ejercicios de elongación en pleno desarrollo del espectáculo y, en un momento, extrayendo lo que aparenta ser un teléfono celular de su bolsillo. Estas imágenes, que circularon en las redes sociales, motivaron una reacción inmediata de la entidad rectora del fútbol argentino.

A través de un comunicado oficial, la AFA informó la desvinculación de Solís. En el documento, la institución fundamentó la medida por “haber infringido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro”. De este modo, la AFA dejó en claro que la sanción no solo responde a errores técnicos, sino a una conducta considerada incompatible con la función arbitral y el espíritu del deporte.

La decisión se apoya tanto en la evidencia visual como en la evaluación de la conducta del árbitro, que, al alejarse de la jugada y realizar movimientos ajenos al arbitraje, vulneró la confianza depositada en su rol. La difusión del video, filmado por los propios espectadores sorprendidos por lo que estaban viendo, reforzó la percepción de que su desempeño se apartó de los estándares exigidos por la organización.

El desempeño de Solís fue la mancha de los seis enfrentamientos entre las categorías de los clubes mencionados. Argentino se impuso en cinco de las seis divisiones: 5-1 en Cuarta, 3-2 en Quinta, 3-1 en Sexta, 4-2 en Séptima y 4-1 en Octava. En Novena, en tanto, igualaron 0-0.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA AFA

En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís, fue despedido de esta Casa por haber infringido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.