Deportes

La derrota del Manchester United tras un error de su arquero podría acelerar la llegada de Dibu Martínez: el apoyo de una leyenda del club

Una falla del turco Bayindir derivó en la caída ante el Arsenal en el debut de la Premier League. Cuáles son las otras opciones

Guardar
Manchester United vuelve a buscar
Manchester United vuelve a buscar un arquero y el nombre del Dibu Martínez es uno de los preferidos (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

Manchester United perdió por 1-0 ante el Arsenal en el debut de la Premier League 2025/26. Más allá de arrancar la temporada con una nueva derrota en Old Trafford, el elenco de Ruben Amorim mostró una imagen notablemente mejorada respecto al curso pasado. Sin embargo, las críticas se centraron en el guardameta Altay Bayindir, quien falló en el tanto de los Gunners. Tras esto, medios locales aseguraron que los Red Devils volverán a la carga en el mercado de pases con el fin de reforzar el arco. El nombre de Dibu Martínez sigue estando en el radar, aunque se abrió las puertas a la posibilidad de que retorne el histórico David De Gea.

Según informó el portal The Sun, Manchester United está llevando a cabo averiguaciones secretas para una hipotética vuelta del arquero español a la institución. “Los Diablos Rojos han sido avisados de que el español, de 34 años, tiene una cláusula en su contrato con la Fiorentina que le permite irse por una suma relativamente pequeña”, mencionó el medio británico. No obstante, puntualizaron en que el nombre del Dibu sigue estando en carpeta y volverían a reflotar las negociaciones con el Aston Villa.

Cabe recordar que De Gea es una leyenda en el club, al punto de que jugó un total de 545 partidos con el United entre 2011 y 2023, lo que lo coloca en el séptimo lugar en la lista de jugadores que más veces jugaron en la historia. Más allá de que el español se marchó después de un bajón en su rendimiento, mostró notables actuaciones en la Fiorentina de la Serie A, algo que lo volvió a poner en el foco de la escena en Europa. Incluso, durante un amistoso de pretemporada entre la Viola y los Reds, el guardameta de 34 años dejó entrever a los fanáticos que los “caminos podrían cruzarse nuevamente”.

David De Gea recuperó su
David De Gea recuperó su mejor versión en la Fiorentina y es pretendido por el Manchester United (Reuters/Andrew Boyers)

Ruben Amorim fue tajante a la hora de elegir al arquero titular en su equipo: “Es como los demás jugadores. Todos tienen que ganarse su puesto. No voy a decir si uno es el número uno”. Tanto André Onana como Altay Bayindir estuvieron en la puerta de salida durante todo el mercado de fichajes y su estadía en el club no está asegurada. Sin embargo, el turco fue el que ocupó el arco en el duelo ante el Arsenal, mientras que el camerunés ni siquiera fue convocado.

El duelo entre Manchester United y Arsenal se definió con un gol de Riccardo Calafiori, que aprovechó una postura endeble del arquero de 27 años al no poder despejar la pelota en el área chica después de un córner. Con este panorama, se volvió a reflotar el nombre del Dibu Martínez para reforzar el arco de Old Trafford. Más allá de que la dirigencia de los Red Devils mantuvo conversaciones constantes con sus pares del Aston Villa, la transferencia no se cerró hasta el momento por diferencias en las negociaciones.

“El Manchester United sigue hablando con el Aston Villa, esto pasó la semana pasada, hablaron de una operación de préstamo y el Aston Villa no quiere dejar salir a Dibu Martínez en préstamo”, comentó en su momento el periodista especializado Fabrizio Romano. Los Villanos pretenden una cifra aproximada de 40 millones de euros (-alrededor de USD 46 millones-) para desprenderse del Dibu, además de que la transacción se cierre en una transferencia definitiva. Ante la insistencia del United en concretar el pase en un préstamo, las negociaciones se habían dilatado de momento. El guardameta argentino no atajó en el debut del Aston Villa por la Premier League porque tenía que cumplir una sanción al ser expulsado en el último encuentro de la temporada pasad.

*El resumen de la derrota del Manchester United ante Arsenal

Sin embargo, el error de Bayindir volvió a marcar un punto de inflexión en el arco del Manchester United, y el Dibu Martínez vuelve a sonar con fuerza para una hipotética llegada al histórico club británico. Según The Sun, otro de los nombres que se barajan es el de Gianluigi Donnarumma, que no seguirá en el París Saint-Germain y está buscando un nuevo equipo para su carrera, con el Manchester City como el principal destino del arquero italiano.

“Hay un problema evidente en el Manchester United que no se puede ignorar. Necesitan encontrar un portero. Tienen que hacerlo. Es realmente desconcertante no tener un número uno realmente dominante. La razón por la que digo que esos dos serían buenos para el United no es necesariamente porque sean los dos mejores porteros de Europa, sino porque tienen grandes personalidades y caracteres. Hemos visto a Martínez jugar en finales de la Copa del Mundo. Ha jugado bajo una presión extrema y pueden manejarla”, comentó Gary Neville en Sky Sports sobre la situación de los Red Devils, priorizando la contratación del Dibu o Donnarumma.

Temas Relacionados

Manchester UnitedAston VillaDavid De GeaPremier LeagueAltay BayindirAndré OnanaRuben AmorimDibu Martínezdeportes-argentina

Últimas Noticias

Dos sorpresas, un regreso y una ausencia de peso: Scaloni anunció la pre lista de Argentina para los últimos partidos de Eliminatorias

El entrenador campeón del mundo citó a José López, del Palmeiras, y al ex Boca Alan Varela

Dos sorpresas, un regreso y

Por qué Alpine podría terminar la temporada de la Fórmula 1 como la peor escudería con más puntos en la historia

El equipo francés tiene chances de acabar en el fondo del Campeonato de Constructores a pesar de los esfuerzos de Pierre Gasly y Franco Colapinto

Por qué Alpine podría terminar

El fastidio de Cavani tras ser el primer cambio en el triunfo de Boca Juniors y su reclamo a Úbeda: “¿Qué pasa?”

El delantero uruguayo volvió a desaprovechar una ocasión clara de gol y cuando salió de la cancha se cruzó con el ayudante de Russo

El fastidio de Cavani tras

Tom Brady criticó la ambición económica en el deporte universitario: “Estos chicos son muy jóvenes, sus cerebros ni siquiera están completamente desarrollados”

Entrevistado por el podcast “The Joel Klatt Show”, la leyenda de la NFL y actual analista remarcó la importancia de la orientación familiar y el rol de los adultos en la formación de los deportistas, en un contexto donde la presión externa y la validación inmediata desafían el desarrollo integral

Tom Brady criticó la ambición

Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono y anticipó que podría jugar en el debut del Real Madrid: “Tiene espíritu argentino”

El entrenador del Merengue habló en la previa del estreno ante Osasuna por La Liga y destacó las cualidades del ex River Plate

Xabi Alonso llenó de elogios
ÚLTIMAS NOTICIAS
La queja de una dirigente

La queja de una dirigente hotelera: “Volar al Sur de la Argentina sale USD 800, a Punta Cana USD 400”

Dos madres entregaron a sus hijos menores de edad por el brutal asesinato de una mujer en Villa Luzuriga

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

Una gigante minera internacional anunció las mayores inversiones en cobre bajo el RIGI por USD 13.300 millones

INFOBAE AMÉRICA
Encontraron una dupla que potencia

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Jeanine Añez: “El objetivo se cumplió, apartar del poder a un partido que tanto dolor nos dejó”

EN VIVO: Trump recibe a Zelensky y a líderes europeos en Washington para debatir un acuerdo que detenga la guerra en Ucrania

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

TELESHOW
Silvina Escudero celebró los 15

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana