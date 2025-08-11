Deportes

Escándalo con Donnarumma en el PSG: los motivos por los que no fue citado para la Supercopa de Europa y le buscan salida

El arquero italiano tendría los días contados en el elenco parisino. Los clubes a los que podría irse

Donnarumma no fue convocado para la Supercopa de Europa (REUTERS/Lee Smith)

Escándalo en el fútbol francés: Gianluigi Donnarumma fue excluido de la convocatoria del Paris Saint-Germain para la Supercopa de Europa frente al Tottenham. La resolución, tal como informaron los medios locales, marca un punto de inflexión en la relación entre el club francés y el arquero italiano.

Según L’Équipe, la decisión de no incluir a Donnarumma en el grupo que viaja a Udine para disputar el encuentro, constituye una señal inequívoca de que el PSG le cerró la puerta y lo instó a buscar un nuevo destino. Vale recordar que su contrato finaliza en 2026 y está muy lejos de renovar.

La noticia adquiere mayor relevancia al considerar el contexto reciente: Donnarumma, hasta hace poco considerado uno de los pilares del equipo y protagonista destacado en la campaña europea de la pasada temporada, ha quedado fuera del primer desafío de la temporada.

Donnarumma salió campeón de la Champions League con el PSG (REUTERS/Frank Fife/File Photo)

La omisión del guardameta italiano no responde a una cuestión táctica puntual ni a una lesión, sino a una decisión institucional que, según el medio francés, deja claro el mensaje del PSG: el ciclo de Donnarumma en París ha terminado.

En su lugar, el conjunto parisino optó por alinear desde el inicio a Lucas Chevalier, quien fue incorporado al plantel apenas la semana anterior.

La situación de Donnarumma resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta su papel en la última campaña europea del PSG. El arquero fue uno de los protagonistas en la trayectoria del equipo durante la obtención de la Champions League, lo que hace aún más significativa su exclusión de la convocatoria para un partido de alto perfil. Según L’Équipe, la directiva parisina ha optado por una postura firme y transparente, dejando claro que el guardameta debe buscar una salida.

En este contexto, el club parisino estaría dispuesto a desprenderse de Donnarumma por un precio considerablemente reducido y el Manchester United podría ser su destino, según información recogida por ESPN.

El United tiene la posibilidad de incorporar a Donnarumma por una cifra cercana a 26 millones de libras (aproximadamente USD 35 millones). El club inglés, que busca aumentar la competencia en la portería para el actual titular André Onana, figura entre los principales interesados en el internacional italiano. La alternativa a Gigi parece ser Emiliano Martínez, del Aston Villa y campeón del mundo y de América con la selección argentina.

Además, el Inter de Milán, eterno rival del antiguo club de Donnarumma, el AC Milan, también ha mostrado interés en el arquero de 26 años.

La decisión de prescindir de Donnarumma para el enfrentamiento contra el Tottenham, que tendrá lugar este miércoles desde las 16 (hora de Argentina), sumada a la rápida integración de Chevalier en el once titular, evidencia un cambio de ciclo en la portería del PSG. El club ha comunicado de manera tácita, pero contundente, que el futuro inmediato del arquero no está ligado a París. Y el entrenador Luis Enrique no opuso reparos.

