La enérgica arenga de Gabriel Heinze en su debut triunfal como ayudante de campo del Arsenal

El ex defensor, asistente de Mikel Arteta, vivió con intensidad su primer partido oficial, que terminó en victoria 1-0 de los Gunners ante el Manchester United, ex club del argentino

Arenga de Heinze en la previa del partido con Manchester United

El Arsenal debutó en la Premier League con un importante triunfo sobre el Manchester United en Old Trafford. El conjunto de Mikel Arteta se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Riccardo Calafiori, pero gran parte de la atención se focalizó en el trabajo de Gabriel Heinze, quien estuvo constantemente enérgico como asistente del estratega español.

Desde el comienzo, cuando los protagonistas estaban desarrollando los trabajos precompetitivos, el ex central de la selección argentina improvisó una motivadora arenga con el arquero David Raya y los cuatro defensores que conformaron la última línea de Los Gunners. Los gritos del Gringo se escucharon hasta las tribunas y el lateral italiano, junto con Gabriel Magalhaes, William Saliba y Ben White respondieron con aplausos para confirmar que sus palabras habían tocado sus fibras más íntimas.

Luego el entrenador con pasado en Newell’s, Argentinos Juniors, Vélez, Atlanta United y Godoy Cruz estuvo siguiendo las acciones con la misma intensidad que lo caracterizaba cuando ocupaba la zaga central de sus equipos.

Cabe recordar que Heinze vistió la camiseta del Manchester United entre 2004 y 2007, período en el que conquistó una Premier League y una Copa de la Liga. Tras dejar su huella en el Teatro de los Sueños, continuó su carrera en el Real Madrid, Olympique de Marsella y Roma antes de despedirse de la práctica profesional en Newell’s.

El vínculo del Gringo con Arteta se forjó en la temporada 2001/02 dentro del París Saint-Germain (PSG). Esa relación se cultivó con el tiempo, y los continuos viajes del ex defensor a Inglaterra sellaron su inclusión al staff del Arsenal.

De hecho, Arteta se refirió a su paso por el PSG en una reciente entrevista, en la que ponderó a Mauricio Pochettino y a Gabriel Heinze: “Estuvieron a mi lado todo el tiempo, detrás de mí, y me estaban guiando en todo lo que tenía que hacer en mi vida profesional, cómo tenía que entender el juego y fueron una inspiración para mí”.

Su retiro con la camiseta de la Lepra en 2014 lo llevó a seguir ligado al fútbol desde la dirección técnica. Y su bautismo fue en julio de 2015 de la mano de Godoy Cruz. Permaneció casi tres meses en el cargo y se fue después de cosechar 2 victorias en 10 encuentros.

Su siguiente paso en el fútbol argentino lo encontró con la difícil tarea de devolver a Argentinos Juniors a la Primera División, y lo hizo siendo campeón de la B Nacional en 2017 desplegando un fútbol de alto vuelo y sacándole 11 puntos de ventaja a su escolta, Chacarita.

Tras alcanzar el ascenso, dejó al Bicho y fue confirmado en Vélez a partir de 2018. Esa fue su etapa más prolongada en el banco de suplentes con 71 encuentros dirigidos.

La mirada de Heinze en pleno partido ante Manchester UNited

Más adelante, llegó su experiencia inicial fronteras afuera de la Argentina, pero no terminó de buena manera. Su desembarco en el Atlanta United de los Estados Unidos en 2021 finalizó en julio de ese año al cabo de 17 juegos. En ese plazo había relegado a una de las figuras del plantel, Josef Martínez. Además, la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer (MLS) denunció una serie de maltratos. Luego de casi 18 meses sin rodaje, tuvo su revancha en Newell’s, pero su última etapa como DT terminó en diciembre de 2023.

