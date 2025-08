“Muy incierto”: los detalles del futuro del Dibu Martínez y por qué no se cerró su llegada al Manchester United

Dibu, con el buzo del Aston Villa (REUTERS/Chris Radburn)

Emiliano Martínez cerró la temporada pasada del Aston Villa marchándose entre lágrimas de su estadio, tal vez pensando en un final inminente de su etapa en el club de Birmingham. Sin embargo, mientras el elenco dirigido por Unai Emery ya se prueba en amistosos, el dueño de la valla sigue siendo el arquero campeón del mundo con la selección argentina. Y su futuro es “muy incierto”, según indicó en DAZN Fabrizio Romano, el periodista especializado en el mercado de pases en Europa.

Más allá de los rumores que surgieron con el Barcelona y el Arsenal, su ex club, el equipo más interesado en contar con el Dibu es Manchester United. Sin embargo, las negociaciones con los Diablos Rojos no avanzaron con celeridad.

“El Manchester United sigue hablando con el Aston Villa, esto pasó la semana pasada, hablaron de una operación de préstamo y el Aston Villa no quiere dejar salir a Dibu Martínez en préstamo”, detalló el cronista.

“Es un jugador muy importante para ellos, es uno de los mejores porteros del mundo, entonces dejarlo salir en préstamo no es algo que quieran hacer. El United lo ha intentado porque sabe que al jugador le gustaría la oportunidad de ser el nuevo portero del United, pero de momento el Villa ha cerrado las puertas, no creo que sea una operación que pueda pasar porque el Villa quiere 35 o 40 millones de euros -alrededor de USD 46 millones- y el United va a poner su dinero en un delantero. Entonces la operación Dibu Martínez, de momento, no se hace”, rubricó Romano.

Vale recordar que los Villanos pagaron 22 millones de euros para quedarse con la ficha del guardameta, en la operación por un arquero argentino más alta de la historia. En la institución, el argentino logró la continuidad deseada y terminó de explotar con la Selección, con la que obtuvo el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima. Además, revolucionó el puesto con su personalidad y los juegos mentales para someter a sus adversarios, sobre todo en la definición por penales.

Ya convertido en ídolo, la dirigencia sólo se desprenderá de su patrimonio por una venta. En el medio, en las oficinas de Old Trafford comenzó a sonar el nombre de Gianluigi Donnarumma, quien podría ser el factor decisivo que incline la balanza en el mercado de pases europeo.

El arquero italiano, con contrato vigente en el Paris Saint-Germain hasta mediados de 2026, no planea renovar, lo que ha llevado a la dirigencia del club francés a buscar una transferencia inmediata. Esta coyuntura abre la puerta a su posible desembarco en la Premier League, ya que el Manchester United ha consultado condiciones para incorporarlo, según informó The Telegraph. La cifra que el PSG estaría dispuesto a aceptar por su traspaso ronda los 40 millones de euros, un monto idéntico al que el Aston Villa exige por Dibu.

El United, que tiene relegado a Alejandro Garnacho -podría recalar en el Chelsea- gastó más de 165 millones de dólares en los fichajes de Matheus Cunha (USD 84.500.000), procedente de Wolverhampton, y Bryan Mbeumo (USD 81.100.000), del Brentford. ¿Optará por realizar otra fuerte inversión en Martínez para que compita con Onana?