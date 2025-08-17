El ataque a un mural de Garnacho en medio de las negociaciones entre Manchester United y Chelsea: “No se puede traicionar”

Garnacho tiene las horas contadas en Manchester United (Crédito: REUTERS/Tony O Brien)

La tirante relación entre Alejandro Garnacho y Manchester United empieza a atravesar instancias culminantes para saber cuál será el destino del futbolista que interesa en Stamford Bridge para ser refuerzo del Chelsea en este mercado de pases, pero todavía no hubo una definición en las tratativas por el juvenil, quien fue una de las grandes ausencias en la derrota contra el Arsenal en el debut por la Premier League.

Luego de calificar la temporada pasada como una “mierda” minutos después de perder la final de la Europa League contra Tottenham, el futuro de Garnacho se presumía lejos de Old Trafford, y mucho más por la confianza brindada por la dirigencia al entrenador Ruben Amorim. “Me venden a Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 ó 12 meses”, llegó a advertir el Bichito, según informó el periodista Fabrizio Romano, y este conflicto llegó a los hinchas, que le mandaron un dardo fulminante al extremo izquierdo.

Romano publicó en sus cuentas oficiales una fotografía, en la que se observa que el portal de Garnacho a las afueras del estadio de los Diablos Rojos fue violentado: le pintaron una serie de líneas cruzadas en torno a su rostro, en señal de tacharlo de la consideración del club. “El retrato de Alejandro Garnacho vandalizado a las afueras de Old Trafford tras su decisión de fichar por el Chelsea”, escribió el periodista.

Según esta fuente, el elenco de Enzo Fernández intensificó las negociaciones, Alejandro Garnacho ya habría acordado el contrato y solo falta que se pongan de acuerdo las instituciones para concretar uno de los fichajes más sorprendentes del verano europeo. Los Blues parten como favoritos y todo hace indicar que podrán quedarse con el español nacionalizado argentino después de haberlo buscado en la pasada ventana. “El mensaje del jugador es: Chelsea o nada”, explicitó Fabrizio Romano en charla con DAZN.

Algunos fanáticos reaccionaron en redes sociales a la imagen de la polémica con el mural vandalizado. El diario The Sun se hizo eco de los comentarios contra el atacante de 21 años. Una persona escribió “él se buscó esto a sí mismo”, otro lo definió como algo “merecido” y un tercer usuario dejó una tajante conclusión: “Con razón. No se puede traicionar a nadie frente al estadio”.

"El retrato de Alejandro Garnacho vandalizado a las afueras de Old Trafford tras su decisión de fichar por el Chelsea", informó el periodista Fabrizio Romano

No es la primera vez que los simpatizantes castigan a Alejandro Garnacho por una cuestión extrafutbolística. Un comentario suyo en las redes sociales del Barcelona con motivo de la llegada de Marcus Rashford al Blaugrana fue interpretado como un gesto de provocación y una falta de lealtad al United.

El entrenador Ruben Amorim blanqueó la intención de su pupilo de dejar Manchester a cinco años de su llegada desde Atlético de Madrid: “Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que creo que no es un problema. A veces te adaptas a un chico y conectas. Otras veces, buscas un nuevo reto. Así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores. Es algo natural en el fútbol”.

En este sentido, el lateral izquierdo Luke Shaw dejó una llamativa frase durante la pretemporada en referencia a sus 11 años en la entidad inglesa: “Gran parte del tiempo que he estado aquí durante los últimos años ha sido extremadamente negativo. El ambiente puede ser bastante tóxico; no es nada saludable. Necesitamos un ambiente sano, positivo, con buena energía y felicidad. Cuando tienes todo eso, te sientes libre y te expresas mejor”.

“Todos tienen que anteponer el equipo. (Amorim) lo ha dejado muy claro. Elige a los jugadores según lo que cree que es mejor para el equipo y esa es su elección. Le apoyamos plenamente”, sentenció. Y trazó un paralelismo con el plantel que terminó 15° en la Premier League 2024/25: “Nos sentimos como un verdadero equipo, especialmente esta temporada. Desde que he vuelto, el grupo está muy unido”.

A la espera de lo que suceda con Garnacho, el vigente campeón del Mundial de Clubes tuvo un tímido inicio con empate sin goles ante Crystal Palace como local, mientras que Manchester United tuvo un comienzo errático ante Arsenal. Los Blues volverán a jugar el viernes desde las 16 (hora argentina) contra West Ham y los Red Devils lo harán el próximo domingo a partir de las 12:30 frente a Fulham, ambos como visitante.

