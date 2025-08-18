El debut de Bautista Dadín, la promesa de los USD 100 millones de River: de la asistencia a Driussi a ser reemplazado por un ídolo

Bautista Dadín tuvo se debut en River Plate(X: @RiverPlate)

El duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional entre River Plate y Godoy Cruz quedará grabado para siempre en la memoria de Bautista Dadín, quien tuvo su debut con la camiseta del Millonario y se convirtió en un nuevo juvenil al que Marcelo Gallardo le da sus primeros minutos en Primera División.

Debido a que River tiene la mira puesta en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay, el Muñeco decidió presentar un equipo alternativo y fue la oportunidad perfecta para que Dadín saltara desde el inicio al césped del Monumental con el número 27 en su espalda.

El juvenil, que jugó 70 minutos en total, podrá decir que en su primer partido le brindó una asistencia a Sebastián Driussi para que anotara un verdadero golazo. Luego de un pase de Giuliano Galoppo, Dadín pivoteó en la puerta del área y le dejó la pelota a Driussi, quien se despachó con un tiro al ángulo para establecer el 1-0 a los cuatro minutos.

Dadín dio una asitencia en su primer partido en River (FOTOBAIRES)

Luego, las alternativas del encuentro hicieron que el trámite se emparejara y, aunque las intervenciones de Dadín fueron correctas en su mayoría, no tuvo grandes ocasiones de gol. Finalmente, su participación en el duelo concluyó cuando Gallardo propuso refrescar el ataque y lo sustituyó por Gonzalo Pity Martínez, un nombre con peso en la historia reciente del club.

Hace unas semanas, el juvenil fue noticia por los montos de su vínculo con el club. El contrato de Juan Bautista Dadín con River introdujo un precedente en el fútbol argentino: 100 millones de euros como cláusula de rescisión, cifra que puede elevarse a 120 millones de euros si la oferta se presenta en los últimos diez días hábiles de cualquier mercado de pases. Este mecanismo, para un juvenil en el país -que luego se replicó en otros casos-, redefinió la política de retención de talentos en el club de Núñez y estableció un nuevo estándar para el mercado local.

La decisión de blindar a Dadín respondió a una estrategia institucional que busca evitar fugas prematuras de sus mayores promesas, tras experiencias recientes como la transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid, operación que se concretó cuando el club español abonó la cláusula de 45 millones de dólares.

Dadín, nacido el 20 de mayo de 2006 en Balcarce, provincia de Buenos Aires, llegó a las Divisiones Inferiores de River en 2017 tras ser observado en una prueba en su club local, Los Patos. Su desempeño en amistosos frente a Defensores de Belgrano y Estudiantes motivó su incorporación a las categorías infantiles del club en 2018. Desde entonces, transitó el recorrido habitual en las divisiones juveniles, aunque con una excepción significativa: en 2024, su rendimiento le permitió saltar directamente de la Quinta a la Reserva, omitiendo el paso por Cuarta.

En la última temporada, Dadín convirtió 24 goles en la Quinta División y suma 7 tantos en 15 partidos como principal anotador de la Reserva, incluyendo un gol a Boca Juniors. Su consolidación como figura ofensiva en el primer semestre de 2025 le valió la promoción formal al plantel superior por decisión del entrenador Marcelo Gallardo y la integración al equipo que disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El perfil de Dadín responde a las exigencias del fútbol moderno: potencia física, técnica depurada, capacidad de definición y manejo de ambos perfiles. Dentro del club lo consideran una de las mayores proyecciones recientes y destacan su altura de 1,79 metro, su disciplina y su versatilidad para cubrir todo el frente de ataque, presionar alto y definir con ambas piernas. Además, el delantero está en el radar de la selección argentina Sub 20 y figura en los planes de Diego Placente para el próximo Mundial de la categoría, que se celebrará en Chile entre septiembre y octubre de este año.