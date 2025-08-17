Desde afuera del área y al ángulo: el golazo de Sebastián Driussi, tras asistencia de Dadín en River-Godoy Cruz

River Plate tardó poco para abrir el marcador en el duelo frente a Godoy Cruz, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Transcurrían solo tres minutos cuando Sebastián Driussi estampó el 1-0 en el estadio Monumental con un verdadero golazo.

Luego de un buen pelotazo largo de Juanfer Quintero que fue rechazado por la defensa del Tomba, el balón cayó en los pies de Giuliano Galoppo, quien luego de una buena maniobra personal se lo cedió al juvenil delantero, Bautista Dadín —quien vivió sus primeros minutos en Primera División con la camiseta de la Banda— y la pelota finalmente quedó en poder de Driussi.

Con un fuerte remate posicionado desde afuera del área que se metió en el ángulo izquierdo del arco defendido por el guardameta, Franco Petroli, el delantero firmó el 1-0 en la noche de Núñez. Vale recordar que el atacante de 29 años, que volvió este año al club, había sufrido un esguince severo en el ligamento interno del tobillo izquierdo durante el Mundial de Clubes y que había regresado a las canchas el pasado jueves en el duelo con Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores.

La pegada de Driussi (X: @RiverPlate)

En el complemento, el goleador volvió a anotarse en el marcador. Luego de una serie de rebotes en el área, Driussi definió con una sutileza para poner el 4-2: la picó de manera suave ante la salida de Petroli y firmó su doblete.

El recorrido de Driussi desde su salida de River en 2017 estuvo marcado por etapas de alto rendimiento y transferencias significativas. Zenit de Rusia pagó cerca de 20 millones de euros por su pase, cifra que lo ubicó entre las ventas más relevantes en la historia de la institución. Posteriormente, el delantero se consolidó como referente del Austin FC en la MLS, donde portó la camiseta número 10 y se destacó como uno de los jugadores más influyentes del plantel.

El retorno de Driussi al Millonario implicó una inversión considerable por parte de la dirigencia. El club desembolsó, a principios de 2025, 10 millones de dólares para concretar la compra, lo que la convierte en la segunda operación más costosa de su historia, solo superada por la contratación de Lucas Pratto en 2018.

Estos fueron el octavo y el noveno tanto de Driussi desde su vuelta. A pesar de que tuvo un comienzo errático en el que los goles no llegaban, se destapó en un encuentro frente a Gimnasia de La Plata y desde allí se convirtió en un pilar fundamental para Marcelo Gallardo.

Luego de aquella conquista frente al Lobo, el atacante gozó de una buena racha que incluyó goles por Copa Libertadores (frente a Independiente del Valle en dos partidos diferentes y ante Barcelona de Ecuador) y el recordado grito frente a Boca Juniors, que decretó la victoria por 2 a 1 del elenco de Núñez.

Sin embargo, esa seguidilla de goles se vio interrumpida por la lesión que sufrió en el primer partido del Mundial de Clubes con el Urawa Red Diamonds de Japón. En aquella oportunidad, Driussi saltó para anticipar al arquero nipón y, pese a que marcó segundo tanto del Millonario en el duelo disputado en Seattle, su mala posición al caer le generó el ya mencionado esguince de tobillo, lo que lo marginó de las canchas por 56 días hasta su vuelta frente a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde entró en la segunda etapa del empate 0-0.