La dura respuesta de Mascherano a Benjamín Cremaschi luego de sus reclamos por la falta de continuidad en Inter Miami

El Jefecito habló tras el triunfo de Las Garzas y fue consultado por los dichos del juvenil

La respuesta de Javier Mascherano a Benjamín Cremaschi

El Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, se impuso por 3-1 a Los Ángeles Galaxy y, a pesar de que el astro rosarino tuvo regreso triunfal luego de su lesión con un gol y una asistencia, los focos en la conferencia de prensa estuvieron puestos en la dura respuesta de Javier Mascherano a Benjamín Cremaschi, quien le reclamó la falta de minutos y la poca certeza en cuanto a su posición en la cancha.

“Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”, había declarado Cremaschi entre semana.

El Jefecito fue consultado por las palabras que había soltado el juvenil de 20 años, que eran un claro reclamo hacia él, y de manera contundente respondió: “Han sido desafortunadas porque claramente de alguna o otra manera cuando uno escucha ese tipo de declaraciones pareciera que somos improvisados”.

Cremaschi se había quejado por
Cremaschi se había quejado por la falta de continuidad y Mascherano respondió a sus palabras (Sam Navarro-Imagn Images)

Además de la falta de continuidad, Cremaschi también se quejó por la falta de claridad en su lugar en la cancha, aludiendo que le implica desgaste mental. “Hay que tener las herramientas necesarias para declarar. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”, sentenció Mascherano ante esos dichos.

“Lo que sí, en el partido van pasando diferentes situaciones y cuando vos entrás desde el banco a veces podés entrar en una posición o podés entrar en otra. Eso depende de lo que está pasando en el partido, a quién estás sustituyendo”, añadió el ex entrenador de la selección argentina Sub 20.

Luego, se refirió a cuando él tuvo que cambiar de posición para poder tener un lugar en el Barcelona, algo que fue un punto de inflexión en su carrera: “Yo entiendo que a él le gusta jugar de mediocampista, a mí también me gustaba jugar de mediocampista. Sin embargo, fui al Barcelona y tuve que jugar de central porque sino no tenía ninguna chance”.

Tras eso, expresó: “Esto es el fútbol profesional, yo termino decidiendo donde creo que cada jugador me puede dar lo mejor y como siempre digo: las puertas de mi oficina siempre están abiertas por si alguien está molesto o no quiere jugar en esa posición para que me lo venga a decir”.

Finalmente, concluyó con un mensaje hacia Cremaschi: “Hasta ahora no he escuchado ninguna queja en el cara a cara y nadie me ha dicho nada. Con el correr de los años y cuando él vaya teniendo más recorrido va a entender el pensamiento de este lado”.

La polivalencia de Cremaschi ha sido una de las razones por las que el entrenador lo ha utilizado en diferentes roles, especialmente ante la seguidilla de lesiones y suspensiones que afectaron al plantel. Esta capacidad de adaptación fue la que le permitió ser convocado a los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección de Estados Unidos.

A pesar de haber sido titular en 14 de los 20 partidos disputados por el club en la Major League Soccer (MLS), su presencia desde el inicio se redujo drásticamente en los torneos de eliminación directa. En la Copa de Campeones, el Mundial de Clubes y la Leagues Cup, solo integró el once inicial en 2 de 15 encuentros.

