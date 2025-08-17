Messi regresó en todo su esplendor: golazo desde afuera del área y asistencia de taco en la victoria de Inter Miami

El gol de Messi para poner el 2-1 a favor del Inter Miami sobre LA Galaxy

Lionel Messi volvió a jugar luego de su lesión muscular e ingresó al inicio del segundo tiempo, junto con Rodrigo De Paul, en la victoria 3-1 de Inter Miami ante Los Ángeles Galaxy en el Chase Center por la MLS. El rosarino regresó en todo su esplendor, con un golazo y una asistencia de taco para la alegría del conjunto de Javier Mascherano.

Tras reemplazar al venezolano Telasco Segovia, Messi se acopló al equipo con su experiencia y jerarquía, con el marcador 1-0 en favor a su equipo, que ganaba gracias al gol de Sergio Busquets a los 43 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el LA Galaxy llegó al empate por intermedio de Joseph Paintsil (59). Pero en el complemento apareció Leo, quien saltó al campo junto a su amigo De Paul y cambió el trámite del juego en apenas cinco minutos, a los 84 y los 89, con dos jugadas claves.

Con su tanto característico, el campeón del mundo recibió un pase de De Paul en la frontal del área y, después de sacarse de encima a dos rivales, definió sobre la base del palo derecho del arquero Novak Micovic con un remate de zurda inatajable.

Minutos más tarde, Messi volvió a sacar la “varita mágica” para deleitar a los espectadores con una asistencia de lujo. El rosarino recibió pase firme de De Paul y, de espaldas al arco, dejó a Luis Suárez mano a mano contra el arquero con un taco sensacional. El Pistolero no falló y convirtió el 3-1 final.

Con este resultado, Inter Miami escaló hasta la cuarta ubicación de la Conferencia Este. Las Garzas suman 45 unidades, mismas que Columbus Crew, y están a seis puntos del líder Philadelphia Union (51) con tres partidos menos. Los Angeles Galaxy marchan últimas en la tabla del Oeste con 16.

La Pulga transitó 14 días sin actividad desde que sufrió la lesión muscular ante Necaxa por la Leagues Cup. Se ausentó en la victoria 3-1 sobre Pumas por ese certamen y en la derrota por goleada 1-4 ante Orlando City en un duelo correspondiente a la MLS.

Esta vuelta, que se da con vistas al el duelo del próximo miércoles 20 de agosto en como local en Fort Lauderdale por cuartos de final de la Leagues Cup contra los Tigres de México que tienen como flamante estrella a Ángel Correa, se desarrolló con Messi como máximo artillero de la MLS: gritó 19 tantos en 19 presentaciones, uno más que el británico Sam Surridge del Nashville.

En total, el rosarino está posicionado a 25 gritos de los 900 goles profesionales, teniendo en cuenta que sus registros contabilizan en la actualidad 875 anotaciones y 389 asistencias en los 1117 partidos que disputó en su carrera dividiendo las cifras entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (59 goles y 28 asistencias en 71 partidos).

Lionel Messi saluda a Rodrigo De Paul tras el gol del Inter Miami (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Del otro lado está la figura de Cristiano Ronaldo, quien está en la carrera para gritar mil veces: suma 938 anotaciones en 1281 apariciones oficiales entre Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Sporting de Lisboa (5), la selección de Portugal (138) y Al Nassr (99).

El portugués de 40 años volverá a tener acción oficial el próximo martes cuando Al Nassr dispute contra Al Ittihad la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita que se realizará en Hong Kong y se completa con las presentaciones de Al-Ahli y Al-Qadsiah. El último juego formal de CR7 se desarrolló el 8 de junio pasado cuando la selección portuguesa le ganó la final de la Nations League a España. Días más tarde, confirmó la renovación de su contrato hasta 2027 con Al Nassr.