El inesperado reclamo de un jugador del Inter Miami a Mascherano: “No sabés de qué vas a jugar”

Benjamín Cremaschi le mandó un mensaje al Jefecito por la falta de minutos

Benjamín Cremaschi atraviesa su tercera temporada con el plantel profesional del Inter Miami. A sus 20 años, el volante ya tiene más de un centenar de apariciones con esta camiseta y su polifuncionalidad lo llevó en el último curso a ser elegido por Javier Mascherano para ocupar diferentes lugares de la cancha, pero el futbolista brindó una conferencia de prensa en la que planteó que desea tener más minutos en una posición fija y apuntó a la falta de continuidad en los últimos partidos.

A pesar de ser titular en 14 de 20 encuentros jugados por la Major League Soccer (MLS), Cremaschi no tuvo la misma fortuna en los torneos de eliminación directa, ya que solo comenzó desde el inicio en 2 sobre 15 encuentros de la Copa de Campeones, el Mundial de Clubes y la Leagues Cup. “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”, sorprendió en un claro mensaje al Jefecito de cara al tramo final del año.

Vale destacar que el juvenil nacido en los Estados Unidos ya ha jugado tres amistosos con la selección de ese país, pero tiene raíces argentinas y aún puede representar a la Albiceleste, a menos que juegue un cuarto duelo con el combinado norteamericano, cuestión que lo inhabilitaría a cambiar de nación, según consta en la modificación implementada por la FIFA en septiembre de 2020.

De igual manera, Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta en su proceso, e incluso representó a EEUU en los Juegos Olímpicos de París 2024, una cita a la que fue por su versatilidad para ocupar distintas ubicaciones, pero manifestó una molestia sobre esta situación en diálogo con los medios: “En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. ¿Qué voy a hacer? Tengo que dar lo mejor de mí cuando entre y escuchar la indicación del entrenador, pero cuesta mentalmente a veces”.

Lleva un gol y dos asistencias en 27 duelos de la temporada (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

Sin embargo, es consciente que esta habilidad lo ayuda en su futuro: “Gracias a que puedo cubrir varias posiciones, he llegado a donde estoy. Me llevaron a los JJOO porque puedo cubrir otra posición. Por un lado, está bueno, pero es complicado a veces”.

“Obviamente, quiero tener la mayor cantidad de minutos posibles, pero a veces es complicado. Tenemos jugadores muy grandes, yo soy bastante joven y quiero ser un titular indiscutido en este equipo, pero no es fácil, más con el cambio de posición. El entrenador me ve como un jugador que puede cubrir varias posiciones, y a veces me mantiene afuera para poder entrar en cualquier lado. Es difícil. Me encantaría enfocarme en una posición, pero bueno, tengo la capacidad de cubrir varias y es lo que me toca”, añadió después de ser considerado un habitual titular al inicio de la temporada. Completó los 90 minutos en 8 de 20 compromisos de la MLS.

Con una señal de frustración en su rostro, Benjamín Cremaschi se mostró convencido de poder revertir este presente adverso: “Seguiré intentándolo. Ojalá que me toque jugar más en las próximas semanas, pero a veces pasa y tengo que ser fuerte de la cabeza para pasar esos momentos”.

Inter Miami jugará este sábado desde las 20:30 (hora argentina) ante Los Angeles Galaxy como local en un encuentro que marcaría el regreso de Lionel Messi tras la lesión, luego de que Javier Mascherano confirmara su convocatoria. La Pulga podría sumar rodaje futbolístico con vistas al trascendental duelo del miércoles a partir de las 21 contra Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup.