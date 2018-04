Su presente se debe a la relación que tiene con sus padres. "Estuve viviendo con ellos hasta el año pasado, cuando me me fui a vivir con mi novia. De todos modos, nos mudamos a dos calles y nos vemos todos los días. No me puedo quejar de nada, porque tengo unos padres que son geniales y me apoyan en todo lo que hago", confesó desde el box donde su equipo preparaba la KTM para la competencia.