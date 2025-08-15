La actitud de Franco Mastantuono durante su presentación como refuerzo del Real Madrid que sorprendió en España: “Me ha dado envidia”

Los elogios en Real Madrid TV a Franco Mastantuono

Franco Mastantuono tuvo que esperar dos meses hasta ser presentado flamante fichaje del Real Madrid. El mismo día que cumplió 18 años y alcanzó la mayoría de edad debió afrontar el grandilocuente evento que realiza el Merengue a cada una de sus contrataciones. En primera instancia, pasó la revisión médica y dio un discurso delante de sus familiares, del presidente Florentino Pérez, de dirigentes y leyendas. Tras las fotos protocolares, se mostró sólido en una conferencia de prensa que le planteó un sendero de preguntas que podrían haberlo hecho tropezar.

En una jornada cargada de actividades, el ex River Plate realizó un discurso de más de dos minutos que emocionó a sus padres y luego se sentó durante más de 20 minutos para responder una veintena de preguntas de diversos medios.

“Acaba de cumplir 18 años, no he medido el tiempo pero ha estado unos minutos sin papel, con naturalidad, primero agradeciendo a su círculo más cercano, luego también la gestión de la gente del Real Madrid”, remarcó el conductor del canal oficial Real Madrid TV Álvaro de la Lama apenas terminaron las primeras palabras del atacante argentino. “Insisto, 18 años, quiero que en casa hagan el ejercicio ustedes, o los niños que nos están viendo, delante de toda esa gente, tan importante, te está viendo medio mundo, es la presentación como nuevo jugador del Real Madrid, acabas de cumplir 18 años y con esa naturalidad sale ese discurso tan de corazón, porque eso es sin papeles, sin nada preparado”, agregó desde la transmisión que realizó la entidad.

En ese mismo envío, el columnista Jesús Alcaide tampoco ocultó su sorpresa por cómo se desenvolvió un futbolista que debutó como profesional en enero del 2024 con 16 años y se marchó al Merengue tras 65 partidos –10 goles y dio 7 asistencias— contabilizando allí el debut con la selección argentina Mayor que hizo historia.

“Ha cumplido hoy 18 años, en el campo parece que tiene 26 y hablando parece un orador de 40. Alucinante. Con qué personalidad, con qué tranquilidad ha desarrollado su discurso, sin papeles”, destacó. “Me ha impresionado el chaval, el aplomo, la tranquilidad con la que ha hablado, con la que se ha dirigido a ese auditorio tan importante que incluye a medio mundo que lo está viendo ahora. Ilusionado aún más por ver a este maduro de 18 años hablando y pronto jugando”, agregó sobre su oratoria.

Luego de las fotos con el presidente Florentino Pérez, Mastantuono siguió su agenda con una conferencia de prensa que se extendió durante 20 minutos e incluyó en total 22 preguntas. Las consultas fueron desde tópicos más protocolares como sus sensaciones o su sueño de vestir la casaca del Merengue, pero también estuvo bajo examen en contestaciones que lo podrían haber trasladado de manera fallida a las portadas del mundo ante la enorme caja de resonancia que es el Real Madrid. Y él se mostró sin fisuras, incluso en una de las consultas más incómodas por su fanatismo por Lionel Messi en una entidad con la que históricamente rivalizó el símbolo del Barcelona: ¿quién es el mejor jugador del mundo?

* La respuesta de Mastantuono sobre Messi

“El mejor jugador del mundo, para mí, es Messi. Soy argentino. Creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él. No tengo nada más para decir”, fue su breve pero contundente frase.

Con la rivalidad Madrid-Barcelona siempre latente, el juvenil argentino respondió con sinceridad y se ganó también los elogios de la periodista Cristina Cubero en el programa El Chiringuito. “Me ha dado envidia escuchar la rueda de prensa de este jugador con esa personalidad, cómo se ha dirigido a la familia, todos los valores que tiene, todo el aplomo. Tu lo escuchaste y no hay nada impostado. Este chico realmente es así. Realmente es así. Cuando dice el mejor es Leo Messi, tendrías que aplaudir con las orejas”, reflexionó en el popular envío español.

“Si fuera madridista, diría este tipo al que Luis Enrique lo llama y le dice vente conmigo que soy el campeón de europa, te voy a hacer grande, te voy a hacer jugar en el mejor equipo del mundo, ha preferido en el Real Madrid”, remarcó.

Precisamente el interés del París Saint Germain y su posterior elección por Real Madrid fue otro de los temas espinosos que Mastantuono gambeteó con naturalidad: "Es verdad que varios equipos se han interesado en mí, agradezco mucho. Todo mi respeto a esos equipos. Es muy lindo para mí que muchos equipos del mundo se interesen. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo, la verdad que le agradezco muchísimo, también lo felicito por el triunfo de anoche (ante Tottenham). No tengo que hablar yo de él: es un gran entrenador. Todo mi respeto y agradecimiento".

El comentario en el Chiringuito sobre la conferencia de prensa de Franco Mastantuono

El diario As, que cubre el día a día de los clubes de Madrid principalmente, también se mostró elogioso con la respuesta que dio Mastantuono sobre Messi: “Fueron a pillarle y tuvo salida de crack: la respuesta de Mastantuono sobre Messi siendo ya madridista”, titularon la nota sobre la contestación.

Otro de los detalles en las contestaciones estuvo en que el ex River Plate reconoció que la conversación con el entrenador Xabi Alonso “influyó mucho” para desembarcar en Real Madrid, pero tampoco tropezó: “Después, lo que hablé con él, obviamente es una charla privada”, aclaró sin dar mayores precisiones sobre una conversación clave.

Los propios periodistas le remarcaron que desembarcar en Real Madrid tendría una exigencia extra por la “exposición mediática” que pondrá la lupa sobre cada movimiento que haga también fuera de la cancha: ”Me manejo con tranquilidad, con sinceridad, como fui siempre, como me manejo en la vida. Acá no se tiene que mentir. En mi vida me trato de manejar así. Entiendo la exposición que tiene un jugador de fútbol y mucho más del Real Madrid. Vengo de un club como River en el que también hay mucha exposición en Argentina. Es parte del trabajo lindo que me tocó hacer y lo voy a tomar con tranquilidad".