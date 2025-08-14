Deportes

El discurso de Franco Mastantuono durante su presentación en Real Madrid que hizo llorar a sus padres

En el día de su cumpleaños 18, el ex River Plate se puso por primera vez la camiseta del combinado español

Franco Mastantuono subió al escenario con aplomo, como si hubiera una escisión entre la edad de su documento y su madurez. El día de su cumpleaños 18, el juvenil argentino afrontó su presentación oficial como futbolista del Real Madrid con una serie de eventos: tras la revisión médica, dio el primer discurso como flamante jugador de la Casa Blanca.

“Querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy acá. Como sabrán es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como Real Madrid, el más grande del mundo como dijo el presidente. La verdad que se me cumple un sueño, estoy muy contento. Quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado para mi historia”, fue la introducción que lanzó apenas se paró ante el atril.

Inmediatamente miró a la primera fila del salón, donde estaban sus familiares: “Sobre todo quería agradecer a mi gente. A mamá y a papá; a Valen y a Lu. La verdad que son indispensables para mí, los quiero mucho. Quiero que lo quieran disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad que me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar”, les dijo, mientras su padre Cristian y su madre Sofía no escondían las lágrimas por la emoción. A su lado estaban Lucila y Valentín, los hermanos del futbolista, quienes también se mostraron conmovidos.

“A mi grupo de amigos y de trabajo, que están ahí siempre. Les agradezco mucho porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. A mi familia, a mis primos, a mis abuelos, los quiero mucho. Gracias por tomarse el tiempo y el viaje para estar acá, sé que están muy felices como estoy yo. A todos los que están hoy acá y a la gente que quedó en Argentina que es muy importante para mí, que me ha enseñado y me ha marcado mucho el camino. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo. Les agradezco mucho nuevamente”, se sinceró el juvenil que cumplió este jueves los 18 años, pero dio el discurso de un jugador experimentado, generando sorpresa también en los medios europeos ante su solvencia ante los micrófonos.

Mastantuono con sus padres, sus
Mastantuono con sus padres, sus hermanos y el presidente Florentino Pérez en la presentación (Foto: realmadrid.com)

Minutos antes de sus primeras palabras como jugador de la Casa Blanca, el mítico presidente Florentino Pérez le había dado la bienvenida al club a él, pero también a su familia: “Sofía y Cristian, padres de Franco Mastantuono, Lucila y Valentín, hermanos de Franco Mastantuono; José Martínez Pirri –presidente de honor del Real Madrid–, miembros de la Junta Directiva, leyendas, socios y peñistas: buenas tardes a todos y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid".

“Comienza una etapa nueva con un entrenador como Xabi Alonso, convertido en uno de los mejores entrenadores del mundo, que además es de la casa y conoce bien lo que es el Real Madrid. Con una plantilla que reúne a jugadores que lo han ganado todo y que ya son leyendas del fútbol mundial, con jugadores que han crecido en nuestra cantera y con fichajes que ilusionan al madridismo y nos van a ayudar a luchar por todos los objetivos”, advirtió la máxima autoridad, antes de oficializar el arribo del jugador argentino que lucirá el dorsal 30.

“Hoy es otro de esos grandes días de especial emoción para todos los que sentimos la pasión por el Real Madrid porque llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol. Hemos tenido que esperar a hoy, 14 de agosto, el día que cumple 18 años, para presentar a un gran jugador que ha soñado muchas veces con este momento. Hoy damos la bienvenida a Franco Mastantuono”, sentenció Florentino sobre el ex River Plate que este viernes se unirá a los entrenamientos.

Mastantuono ya posó con la
Mastantuono ya posó con la camiseta del Real Madrid (Foto: realmadrid.com)

