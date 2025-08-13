París Saint Germain y Tottenham disputarán la final de la Supercopa de Europa: hora, TV y formaciones

Horarios del partido:
16:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
15:00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
14:00 Colombia, Ecuador y Perú
13:00 México
21:00 España
La inminente final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham ha quedado marcada por una decisión inesperada: Gianluigi Donnarumma fue excluido de la convocatoria para el partido que se disputará este miércoles a las 16 (hora de Argentina) en Udine. La determinación redefine el presente inmediato del club y anticipa un cambio de ciclo en la valla, abriendo interrogantes sobre el futuro del arquero italiano.
Probables formaciones:
PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique
Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank
Se disputa la Supercopa de Europa 2025:
PSG, ganador de la última Champions League, se medirá ante Tottenham, que alzó la Europa League. La cita comenzará a las 16 (hora argentina), en el estadio del Udinese de Italia. Dirigirá el portugués João Pedro Silva Pinheiro y televisará Fox Sports 2.
¡Bienvenidos a la previa entre PSG-Tottenham por la Supercopa de Europa!