París Saint Germain y Tottenham disputarán la final de la Supercopa de Europa: hora, TV y formaciones

El PSG y los Spurs van por el primer título continental de la temporada: se medirán en Udine, Italia

Horarios del partido:

16:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

15:00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

14:00 Colombia, Ecuador y Perú

13:00 México

21:00 España

14:02 hsHoy

Crece el escándalo en el PSG con Donnarumma: de la sentencia de Luis Enrique tras apartarlo a la filosa carta del arquero

El guardameta, figura en la conquista de la Champions, no fue citado para el duelo contra el Tottenham por la Supercopa de Europa

Donnarumma y Luis Enrique, frente
Donnarumma y Luis Enrique, frente a frente

La inminente final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham ha quedado marcada por una decisión inesperada: Gianluigi Donnarumma fue excluido de la convocatoria para el partido que se disputará este miércoles a las 16 (hora de Argentina) en Udine. La determinación redefine el presente inmediato del club y anticipa un cambio de ciclo en la valla, abriendo interrogantes sobre el futuro del arquero italiano.

Leer la nota completa
13:38 hsHoy

Probables formaciones:

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique

Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank

13:35 hsHoy

Se disputa la Supercopa de Europa 2025:

PSG, ganador de la última Champions League, se medirá ante Tottenham, que alzó la Europa League. La cita comenzará a las 16 (hora argentina), en el estadio del Udinese de Italia. Dirigirá el portugués João Pedro Silva Pinheiro y televisará Fox Sports 2.

13:33 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa entre PSG-Tottenham por la Supercopa de Europa!

