París Saint Germain y Tottenham disputarán la final de la Supercopa de Europa: hora, TV y formaciones

¡Bienvenidos a la previa entre PSG-Tottenham por la Supercopa de Europa!

PSG, ganador de la última Champions League, se medirá ante Tottenham, que alzó la Europa League. La cita comenzará a las 16 (hora argentina), en el estadio del Udinese de Italia. Dirigirá el portugués João Pedro Silva Pinheiro y televisará Fox Sports 2.

La inminente final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham ha quedado marcada por una decisión inesperada: Gianluigi Donnarumma fue excluido de la convocatoria para el partido que se disputará este miércoles a las 16 (hora de Argentina) en Udine . La determinación redefine el presente inmediato del club y anticipa un cambio de ciclo en la valla, abriendo interrogantes sobre el futuro del arquero italiano.

