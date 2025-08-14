Deportes

Las fotos del festejo de cumpleaños 18 de Franco Mastantuono antes de ser presentado en el Real Madrid

El ex delantero de River Plate celebró junto a amigos en un restaurante de la capital española

El festejo de cumpleaños 18 de Franco Mastantuono

Franco Mastantuno ya es jugador del Real Madrid. Después de una larga espera, que se produjo hasta este 14 de agosto, día de su cumpleaños 18, el argentino fue presentado en el centro deportivo que tiene el club en Valdebebas y se visitó con la histórica casa blanca del Merengue.

“Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí, a mamá, papá, a Valen, a Lu, los quiero mucho, y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar”, fueron sus primeras palabras como futbolista del Merengue. Visiblemente emocionada, su familia estuvo junto a él para respaldarlo en una jornada que nunca olvidará.

En la previa de ponerse el traje para la ocasión y recibir la bienvenida del presidente del club Florentino Pérez, Mastantuono festejó un nuevo aniversario de su natalicio con amigos en un restaurante de la ciudad de Madrid. Antes de la presentación en el Real Madrid, Franco se juntó con amigos y parte de su equipo de representación para celebrar. Entre los que se encontraron en las fotos que se viralizaron, aparece el ex jugador Augusto Fernández, quien vistió la camiseta del histórico rival de la Casa Blanca, el Atlético, y que además compartió la casaca riverplatense con el atacante surgido de las inferiores del Millonario.

En una de las imágenes, se lo puede ver al flamante futbolista merengue alegre, con unas copas para el brindis y la torta con velas de todos los colores. Una vez que pasó el festejo, Mastantuno junto a sus padres y sus hermanos, más los que viajaron para verlo, se fueron a la Ciudad Real Madrid para la presentación.

Mastantuono junto a sus amigos, equipo de representación y Augusto Fernández

“Bienvenido al Real Madrid. Felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño en tu cumpleaños. Tuviste que esperar hasta cumplir los 18 para vestir la camiseta del club más querido, admirado y laureado del mundo”, comenzó su discurso el titular de la institución.

“Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y de tu familia que te acompaña en este momento. Para tus padres y tus hermanos. Ellos saben bien lo que tuviste que luchar para llegar aquí. Hoy estamos orgullosos de verte feliz y de afrontar el mayor reto de tu vida”, agregó Florentino. La Casa Blanca pagó 45 millones de euros por Mastantuno, el valor de la cláusula de salida, y le firmó un contrato hasta 2031 a una de las joyas del fútbol argentino.

“Querido Franco Mastantuono, hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid. El talento y el carácter de tus compatriotas han estado muchas veces presentes en los grandes triunfos de este club y estamos convencidos de que tú también vas a ayudar a seguir contribuyendo y aumentando el mayor palmarés de la historia del fútbol”, concluyó Pérez.

Por su parte, el jugador que usará el dorsal número 30 le dejó en claro a los fanáticos del equipo que tiene un sentimiento especial por el club. “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha dentro de la cancha”, confesó Mastantuno.

Otra postal del festejo de cumpleaños de Mastantuono

Poco tiempo después, el argentino habló ante los medios y expresó el valor que tuvo el llamado del entrenador del primer equipo y un histórico ex jugador como Xabi Alonso: “Él me contactó, para mí fue muy importante que el DT muestre su confianza en mí. La charla fue privada, pero influyó mucho. Me dio mucha confianza y significó mucho”.

El jugador surgido de las inferiores del Millonario también agradeció el interés que tuvieron otros clubes de Europa, e hizo una especial mención a Luis Enrique, el entrenador del PSG que también habló con él para seducirlo con mudarse a París. “Sí es verdad que varios equipos se han interesado en mí a los cuales les agradezco. Es lindo que muchos equipos del mundo se interesen. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, lo felicito por el triunfo de anoche, y no tengo que decir nada de él porque es un gran entrenador”.

En las próximas horas, Mastantuono conocerá a todos sus compañeros y se entrenará por primera vez bajo las órdenes de su nuevo DT. ¿Cuándo podría debutar? El Merengue recibirá el martes 19 de agosto al Osasuna en el Santiago Bernabéu desde las 16 (hora argentina) en el duelo que cerrará la agenda de la fecha inicial de la liga de España. Habrá que ver si Franco será parte de la convocatoria o deberá aguardar a los siguientes juegos: el domingo 24 de agosto visitará al Real Oviedo por la segunda jornada de La Liga y el sábado 30 será anfitrión del Mallorca por la fecha 3.

Augusto Fernández junto al resto del equipo de trabajo de Mastantuono

