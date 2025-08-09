La emotiva visita de Paulo Dybala al santuario en homenaje a Diogo Jota en Liverpool

Dybala y Ranieri visitaron el altar de Diogo Jota

Roma atraviesa los últimos momentos de preparación antes de iniciar su participación en la nueva temporada de la Serie A. Con ese objetivo, el equipo italiano desembarcó en la ciudad inglesa de Liverpool para disputar un amistoso ante el Everton de la Premier League en el Hill Dickinson Stadium. En ese marco, el referente Paulo Dybala y el entrenador Claudio Ranieri decidieron acercarse hasta el estadio de los Reds antes del partido para dejar una ofrenda en el santuario de Diogo Jota.

En un video que difundió la entidad romana, se vio al futbolista argentino y al técnico italiano acercarse con ramos de flores hasta las inmediaciones del Anfield Stadium y realizar un respetuoso instante de silencio en recuerdo al futbolista del Liverpool que falleció semanas atrás junto con su hermana tras un brutal accidente de tránsito. “Un homenaje a Diogo”,escribió el perfil oficial del club italiano.

La esposa del jugador Rute Cardoso, acompañada de sus hijos, visitó el pasado 12 de julio el santuario improvisado por los aficionados en la puerta del estadio, donde dejó un ramo de flores blancas. Jugadores, cuerpo técnico y empleados del club se reunieron junto a la familia en un acto de respeto y memoria, portando cada uno una rosa roja. El video del homenaje, difundido por la cuenta oficial del Liverpool, permitió que seguidores de todo el mundo expresaran su dolor y solidaridad, generando mensajes de aliento y apoyo.

El santuario en Anfield recibió la visita de ex compañeros de Jota y figuras como Steven Gerrard, Armin Pecsi, Adam Lallana y Billy Hogan. El plantel femenino de fútbol profesional y otras disciplinas de la entidad también se sumaron a los tributos. Los hinchas de los Reds impulsaron la creación de un mural en Sybil Road, titulado “Forever 20”, adornado con mensajes personales y recuerdos.

“Al retirar este número de la plantilla, estamos haciendo que sea eterno y, por lo tanto, nunca lo olvidaremos”. Con esta declaración, Billy Hogan, John Henry, Tom Werner y Mike Gordon subrayaron sobre la magnitud del homenaje que el Liverpool Football Club ha decidido rendir a Diogo Jota, fallecido junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico en España. La decisión de retirar el dorsal 20, inédita en la historia de la entidad, fue tomada tras consultar con Rute Cardoso, esposa del delantero, y su familia, y se aplicará en todos los niveles del club, incluidas la LFC Femenina y la Academia.

Michael Edwards, director ejecutivo de Fenway Sports Group (FSG) Football, enfatizó la importancia de involucrar a la familia en la decisión: “Para nosotros era de vital importancia involucrar a la esposa de Diogo, Rute, y a su familia en la decisión y asegurarnos de que fueran los primeros en enterarse de nuestra intención”. Añadió: “Creo que es la primera vez en la historia del Liverpool Football Club que se otorga tal honor a una persona. Por lo tanto, podemos decir que se trata de un tributo único a una persona única y maravillosa”. Los fanáticos también realizaron un emotivo homenaje al jugador durante el primer partido que realizó la entidad de Liverpool en la preparación para la próxima temporada.

En paralelo, el Porto homenajeó a Jota con una camiseta especial para la final de la FPF eSports, competición que reúne a los 16 mejores jugadores nacionales. La casaca lleva el número 19, el que vistió durante la temporada 2016/17, e incluye imágenes del futbolista en los cinco clubes de su carrera: Gondomar, Paços de Ferreira, FC Porto, Wolverhampton y Liverpool.

En este caso, el plantel de Roma desembarcó en Inglaterra para enfrentar al Everton en la parte final de su pretemporada y tras caer 4-0 días atrás ante Aston Villa. El entrenador Ranier optó por no utilizar a Dybala como titular ante Everton, pero sí puso de inicio al otro argentino del plantel, Matías Soulé. Roma debutará en la Serie A el sábado 23 de agosto contra Bologna como local.