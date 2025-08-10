Crystal Palace superó al Liverpool en los penales y se consagró campeón de la Community Shield: Mac Allister erró su tiro en la definición

La temporada en Inglaterra comenzó de forma oficial con la histórica consagración del Crystal Palace sobre el Liverpool en la Community Shield en Wembley, donde se enfrentaron el último campeón de la Premier League y de la FA Cup. La final se definió en la tanda de penales, donde los dirigidos por Oliver Glasner se quedaron con la victoria al imponerse por 3-2. En el tiempo reglamentario, el duelo terminó 2-2 con goles de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, mientras que en las Águilas convirtieron Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr. De esta manera, el argentino Alexis Mac Allister, que ingresó en el minuto 70 y falló su disparo en los penales, se quedó en las puertas de sumar un nuevo título con la institución británica.

Liverpool se puso en ventaja en el amanecer de la final con el tanto de una de sus flamantes incorporaciones: Hugo Ekitike, quien supo jugar con Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Después de realizar una excelente asociación con Florian Wirtz, otro refuerzo, el delantero francés de 23 años recibió en la puerta del área y sacó un preciso remate que ingresó sobre la base del palo izquierdo del arquero.

Más allá de que el elenco de Arne Slot siguió presionando e hizo trabajar al guardameta Dean Henderson, Crystal Palace reaccionó y logró igualar el partido a los 14 minutos. Después de una notable atajada de Alisson, Virgil van Dijk le cometió infracción a Ismaila Sarr dentro del área y Jean-Philippe Mateta cambió el penal por gol.

Pese a esto, los Reds volvieron a imponer condiciones en el terreno de juego y se pusieron en ventaja nuevamente en el minuto 21. Jeremie Frimpong, otra de las incorporaciones, escaló por el sector derecho de la cancha y, al intentar tirar un centro al segundo palo, el neerlandés terminó picando la pelota sobre el arquero para poner el 2-1.

Alexis Mac Allister ingresó en el segundo tiempo en la final de la Community Shield (Reuters/Matthew Childs)

Desde entonces, la final en Wembley se sumergió en un frenético desarrollo. Más allá de que el Liverpool era el elenco que imponía las condiciones, el cuadro dirigido por el austriaco Oliver Glasner respondía con ataques contundentes sobre el arco red. Incluso, ya en el segundo tiempo, el Crystal Palace tuvo varios tramos en los que asedió el área de su rival e hizo que el brasileño Alisson se destaque con intervenciones claves para mantener a su equipo arriba en el marcador.

En este contexto, Alexis Mac Allister ingresó al terreno de juego en el minuto 70 de partido. Sin embargo, The Eagles volvieron a empatar el duelo. Gracias a un notable pase entre líneas de Adam Wharton, Ismaila Sarr quedó mano a mano contra el arquero y definió de forma perfecta para estampar el 2-2. Inmediatamente, el argentino estuvo cerca de protagonizar un penal después de que la pelota le impacte en su brazo, pero las autoridades dejaron seguir el juego.

Después de no sacarse diferencias en el tiempo reglamentario, la final de la Community Shield se definió en la tanda de penales. El Liverpool arrancó con el pie izquierdo después de que Mohamed Salah fallara el primer tiro. Tras el tanto de Mateta, Mac Allister se encargó del segundo disparo de los Reds, pero Dean Henderson le tapó su penal al tirarse sobre su palo izquierdo.

Más allá de que Alisson le atajó el remate a Eberechi Eze, la figura de la tanda fue el arquero de las Águilas con otro disparo tapado sobre Harvey Elliott. De esta manera, el Crystal Palace se terminó imponiendo por 3-2 después de que Justin Devenny marcara el tanto definitivo.

*El penal errado de Mac Allister

Así las cosas, Crystal Palace conquistó su primera Community Shield en toda su historia. Por su parte, Liverpool se quedó en las puertas de igualar al Arsenal con 17 títulos y sigue como el tercer máximo ganador con 16. En la cima está el Manchester United con 21 consagraciones. Además, Mac Allister se quedó al borde de sumar su tercera conquista con los Reds: ganó la Premier League 2024/24 y la Copa de la Liga 2024.

Cabe recordar que el Liverpool fue uno de los grandes animadores del mercado de pases y Arne Slot le dio la oportunidad a los flamantes refuerzos de estrenarse en el terreno de juego frente a sus aficionados. De hecho, los Reds es una de las instituciones que más gastó en la ventana de fichajes. Según indicó el portal especializado Transfermarkt, por los goleadores del partido desembolsó un total de 120 millones de euros: 80 millones por Hugo Ekitike, que llegó desde el Eintracht Frankfurt, y 40M por Frimpong, que arribó desde el Bayer Leverkusen.

El que también llegó desde Alemania fue Florian Wirtz, volante ofensivo de 22 años que está llamado a ser uno de los grandes futbolistas del futuro. ¿La negociación? Se cerró por una cifra superior a los 125 millones de euros. Por su parte, Liverpool también pescó en la Premier League: pagó 46.9 millones por Milos Kerkez, lateral izquierdo proveniente del Bournemouth.

No obstante, el último campeón de la Premier League también recaudó dinero con ventas de peso. El colombiano Luis Díaz se marchó al Bayern Múnich por 70 millones de euros, mientras que el uruguayo Darwin Núñez hizo lo propio al Al-Hilal a cambio de 53 millones. Además, se sumaron las ventas de Caoimhín Kelleher (14M al Brentford), Trent Alexander-Arnold (10M del Real Madrid) y Jarell Quansah (35M del Bayer Leverkusen). Así las cosas, embolsó aproximadamente 196 millones en ventas.