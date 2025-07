Conmovedor: la esposa de Diogo Jota visitó el santuario que hicieron los fans del Liverpool en el estadio

A poco más de una semana del accidente de tráfico en España que terminó con la vida de los hermanos Diogo Jota y André Silva, Rute Cardoso, la esposa del delantero que jugaba en Liverpool, visitó el homenaje que los fanáticos del club armaron en la puerta del estadio Anfield. La mujer, visiblemente conmocionada junto a sus hijos, dijo presente por primera vez en el emotivo tributo realizado por la plantilla y el personal del club inglés, quienes acompañaron a la familia en un acto de respeto y memoria.

El monumento conmemorativo, formado fuera del estadio, reunió a los jugadores, cuerpo técnico y empleados del Liverpool junto a la esposa de Diogo Jota, Rute, y su familia. La pareja, que había celebrado su boda el 22 de junio y tenía tres hijos, se vio golpeada por la tragedia apenas días después de ese momento de felicidad.

En la ceremonia, Cardoso recorrió el santuario creado por los hinchas, compuesto por camisetas, fotografías, bufandas, flores y recuerdos, y dejó un ramo de flores blancas como ofrenda, en una escena que conmovió a todos los presentes.

Rute Cardoso llevó un ramo de flores blancas como ofrenda al santuario creado por los hinchas (Foto: EFE)

Durante el homenaje, todos los integrantes del plantel portaron una rosa roja, mostrando respeto y apoyo a Rute Cardoso.

El video del acto, publicado por la cuenta oficial del Liverpool, permitió que los fanáticos expresaran su dolor y solidaridad, generando reacciones emotivas y mensajes de aliento.

El delantero del Liverpool recibió numerosos gestos de afecto y homenajes en el santuario que se encuentra en Anfield a lo largo de la semana. Además de las reiteradas visitas de sus excompañeros de la institución y otras disciplinas de la entidad, como el plantel femenino de fútbol profesional, otras figuras que visitaron el lugar fueron: Steven Gerrard, Armin Pecsi, Adam Lallana y Billy Hogan, entre muchos otros.

Rute Cardoso recorrió el santuario que crearon los hinchas del Liverpool en Anfield (Foto: EFE)

Otra iniciativa que tuvieron los hinchas de los Reds fue pintar un mural en Sybil Road, donde se realizó una impactante obra de arte llamada “Forever 20″, que está adornada con mensajes personales. En esta misma línea, Liverpool tomó la determinante decisión de retirar el dorsal ’20’ en honor al internacional portugués, algo que es la primera vez que sucede en la historia de la entidad.

De hecho, la decisión, que fue previamente aprobada por Rute y su familia, implica que el número 20 dejará de estar disponible en todos los niveles del club, incluidos el Liverpool Femenino y la Academia.

El resto del plantel del Liverpool acompañaron a la esposa de Diogo Jota en el santuario (Foto: EFE)

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE DIOGO JOTA Y RUTE CARDOSO

La relación entre Jota y Cardoso se forjó desde la adolescencia. Ambos, nacidos en Oporto, comenzaron a salir a los 15 años, cuando compartían aula en una escuela de Gondomar. El primer registro fotográfico de la pareja en redes sociales data del 1 de diciembre de 2013, y desde entonces, las publicaciones conjuntas se multiplicaron.

El 4 de marzo de 2014, Cardoso compartió la primera imagen besando a Jota y escribió: “¡Daré la vuelta al mundo por ti!”. La joven acompañó a Diogo en cada paso de su carrera, que comenzó en las divisiones inferiores del Gondomar y tuvo su debut profesional en el Paços de Ferreira. En 2016, el Atlético de Madrid de Diego Simeone adquirió al delantero por siete millones de euros (más de USD 8.200.000). Ante la oportunidad, Cardoso, con 19 años, enfrentó una decisión: seguir a su pareja o priorizar sus estudios universitarios. Eligió acompañarlo. “Estoy ansiosa. Diogo se fue esta semana, pero ya lo extraño. Llevamos cuatro años saliendo y, con su vida, tiene sentido seguirlo. Quiero estar ahí”, relató en una entrevista con el medio portugués A Bola en 2016. Así, comenzaron a convivir.

En esa misma conversación, Cardoso detalló los inicios de la relación: “Diogo ya estaba en Gondomar, yo venía de Jovim cuando empecé la secundaria y estábamos en la misma clase. Era muy trabajador por un lado, desinteresado por otro. Conseguía sacar buenas notas, pero no estudiaba mucho”. Además, se definió como “su fan número uno”, una afirmación respaldada por sus más de 450.000 seguidores en Instagram. Cuando Jota llegó al Atlético de Madrid, ella le dedicó: “Deseo que esta temporada sea la mejor de tu vida”. El club español se adelantó a Barcelona y Benfica en el fichaje, según el diario español AS, y presentó al jugador junto a Rafael Santos Borré. Aunque debutó en amistosos de verano, no llegó a disputar partidos oficiales y fue cedido en agosto al Porto.

El casamiento de Diogo Jota y su pareja Rute Cardoso

La pareja mantuvo un perfil bajo, pero las redes sociales reflejaron los momentos clave de su historia. El 30 de abril de 2014, Cardoso publicó: “¡No quiero perderte, nunca!”, junto a una foto besando a Jota en la mejilla. Lo acompañó en sus etapas más difíciles y en los logros, como el título de Segunda División con el Wolverhampton: “No hay tiempo para perdedores, porque somos los campeones”. En sus palabras, él era su “príncipe azul”.

En junio de 2018, disfrutaron unas vacaciones en Maldivas y compartieron una imagen en la playa con el mensaje: “Y de repente ves todo tu futuro en una persona”. Dos años después, anunciaron la llegada de su primer hijo con una foto de la ecografía y la frase: “El bebé está llegando”.

Durante la pandemia de COVID-19, Jota protagonizó el traspaso más relevante de su carrera: el Liverpool pagó 44 millones de euros (más de USD 51.000.000) para incorporarlo desde los Wolves. El delantero posó con el dorsal 20, acompañado de Cardoso, quien celebró el momento con la frase que hoy cobra un nuevo significado: “Nunca caminarás solo, eso es seguro”.

La boda de la pareja se celebró el 22 de junio en una iglesia de Oporto, en una ceremonia íntima con familiares y amigos. Padres de tres hijos, Jota y Cardoso compartieron más de una década juntos, desde la adolescencia hasta la cima del fútbol europeo.

La primera foto de Diogo Jota y Rute Cardoso en redes sociales (Crédito: rutecfcardoso14)