Los lujosos regalos que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez en su compromiso: gastó cerca de USD 300.000

Los regalos que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez en su compromiso

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revolucionaron las redes sociales después de anunciar su compromiso tras nueve años de relación. La noticia se reveló a través de un posteo en la cuenta de Instagram de la modelo con el mensaje “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, que se viralizó automáticamente. Desde entonces, diversos medios revelaron los importantes regalos que le realizó el futbolista portugués a su esposa. El conjunto de regalos, que supera las 270.000 libras esterlinas (más de 315.000 euros), incluye desde relojes de lujo hasta automóviles eléctricos y accesorios de moda exclusivos. Esto se suma al enorme valor del anillo de compromiso.

Según informó el portal The Sun, entre los presentes más destacados figura un Porsche Taycan eléctrico blanco, cuyo precio asciende a 78.250 libras (más de USD 105.000), considerado el regalo más costoso después del anillo. Además, Ronaldo seleccionó dos relojes de alta gama: un Audemars Piguet valorado en 53.000 libras (alrededor de USD 72.000) y un Patek Philippe de 42.000 libras (cerca de USD 57.000). La colección de obsequios se completa con bolsos de Christian Dior y Louis Vuitton por un valor conjunto de casi 7.000 libras (más de USD 9.000), así como una selección de vestidos y tops que suman 18.700 libras (unos USD 25.000).

Por su parte, el valor del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo entregó a Georgina Rodríguez ha generado un intenso debate entre expertos en joyería. Según estimaciones, la pieza podría alcanzar cerca de seis millones de dólares (más de cinco millones de euros), aunque algunos especialistas elevan la cifra hasta diez o doce millones de dólares, dependiendo de la pureza del diamante central y la cantidad de piedras adicionales. La sortija, de diseño ovalado y acompañada por diamantes triangulares, se convirtió en el centro de atención tras la publicación de una fotografía en la que Rodríguez exhibe la joya junto a la mano del portugués, imagen que rápidamente circuló entre sus más de 60 millones de seguidores en Instagram.

El Porsche Taycan eléctrico que le obsequió CR7 a su esposa (REUTERS/Josh Arslan)

Una fuente cercana a la pareja, citada por el medio citado, explicó que Ronaldo planificó cada detalle para que el momento resultara inolvidable para Rodríguez. El futbolista eligió el Porsche por el gusto de la modelo por los automóviles de lujo, incluidos los eléctricos, y dedicó tiempo a seleccionar los relojes, consciente de la afición de ambos por las piezas exclusivas. La misma fuente añadió que los bolsos y prendas de diseñador fueron pensados para el próximo viaje de la pareja a Europa, y que la elección de marcas como Louis Vuitton responde al aprecio de Rodríguez por la firma y su nueva colección.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó a finales de 2016, cuando el delantero conoció a la entonces asistente de ventas en una tienda de Gucci en Madrid. Según relató la propia Rodríguez en una entrevista en 2020, el vínculo surgió tras un “flechazo” inmediato y se consolidó tras coincidir en un evento de moda. La pareja mantuvo la relación en privado hasta enero de 2017, cuando Rodríguez acompañó a Ronaldo a la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde el futbolista fue reconocido como mejor jugador del año.

“El día que conocí a Cristiano voy a trabajar, llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago… Fue amor a primera vista para ambos, fue un momento de ‘clic’”, relató la modelo sobre el momento en el que se conocieron.

El posteo de Georgina Rodríguez anunciando su compromiso con Cristiano Ronaldo, donde muestra el anillo

Desde entonces, la familia ha crecido y se ha mostrado en redes sociales. En 2017 nació su primera hija en común, Alana Martina, sumándose a los hijos previos de Ronaldo: Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada. En 2021, la pareja anunció la espera de mellizos, aunque uno de ellos, Ángel, falleció antes de nacer. Bella Esmeralda, la otra melliza, se integró a la familia, que actualmente reside en Arabia Saudita.

El salto a una vida de lujos supuso un desafío para Rodríguez, quien pasó de empleos modestos a la exposición internacional. En sus palabras, “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”.

Su carrera profesional se consolidó tras firmar con la agencia UNO Models en 2017, lo que le permitió trabajar para marcas y publicaciones internacionales como Grazia, Men’s Health, Glamorous, Yamamay, y aparecer en portadas de Vogue y La Gazzetta dello Sport. Además, fue anfitriona de los MTV Europe Music Awards 2019 y del Festival de la Canción de San Remo 2020, y asistió como invitada a los festivales de cine de Venecia y Cannes en 2021.