La brutal autocrítica de Luis Enrique tras el título del PSG y qué dijo del arquero que reemplazó a Donnarumma

El entrenador reconoció la superioridad del Tottenham en la Supercopa de Europa y elogió la reacción de su equipo

*Testimonio de Luis Enrique

Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain (PSG), analizó el triunfo por penales de su equipo en la Supercopa de Europa sobre el Tottenham Hotspur. Fiel a su estilo, el español de 55 años habló a flor de piel después de obtener su título número 17 como entrenador.

Primero reconoció la superioridad de su rival: “Para ser honesto, ellos están en forma y nosotros no. Merecieron ganar este partido. Nosotros hicimos apenas 5 ó 6 entrenamientos y se notó que no tenemos el ritmo ni hábito de entrenar”.

Logramos hacer dos goles en cinco minutos por lo impredecible que es el fútbol”, destacó en diálogo con ESPN. “Tuvimos la capacidad de luchar hasta el final del partido. No sé si es justo, pero esto es el fútbol y estamos contentos por nuestros aficionados. Y debemos mejorar. Espero aún más de mis jugadores, siempre”, aseveró.

Sin dudas el tema que marcó la previa del encuentro fue la exclusión del Gianluigi Donnarumma, de quien Luis Enrique dijo: “Necesitábamos un arquero con otro perfil”. Ya en la conferencia de prensa, al ser consultado el estratega por el guardameta que reemplazó al italiano, Lucas Chevalier, sostuvo: “Estoy muy contento por cómo terminó el partido, era importante para él. Estoy muy feliz por su actuación”. Además, subrayó: “Es difícil el primer partido, pero Lucas mostró carácter y personalidad para ser jugador del PSG”.

En cuanto al partido, agregó: “Fue muy extraño. Es normal que haya habido esa diferencia entre Tottenham y nosotros, porque se necesita no solo condición física, sino también técnica. Hoy se pudo ver a jugadores con falta de técnica”.

Luis Enrique celebra con el
Luis Enrique celebra con el trofeo de la Supercopa de Europa (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“No puedo dejar de creer, porque en el fútbol, después del minuto 80, suelen darse vuelcos. Los jugadores que ingresaron desde el banco fueron decisivos: Lee Kang-in, Gonçalo (Ramos), Ibe (Ibrahim Mbaye), Fabian (Ruiz). Estoy satisfecho con su rendimiento”, remarcó.

Como indicó Luis Enrique, el Tottenham fue más. Se puso en ventaja con los goles de Micky van de Ven y Cristian “Cuti” Romero, que se estrenó como capitán permanente del conjunto londinense. Luego controló las acciones hasta el epílogo del partido, cuando la rápida reacción del PSG obligó a la definición por penales. El equipo francés tuvo mayor puntería y también el propio Chevalier atajó un remate para que su equipo se imponga por 4-3.

Así el PSG logró quedarse con otro título en este inolvidable 2025, en el que conquistó su primera Champions League. También logró la Ligue 1, la Copa de Francia y llegó a la final del Mundial del Clubes en la que perdió frente al Chelsea.

La liga francesa comenzará este fin de semana y el equipo de Luis Enrique arrancará la defensa de su corona. Cerrará la actividad en su visita al Nantes. Será el domingo desde las 15:30, hora de Argentina. El PSG es otra vez el principal candidato ya que viene de conquistar el título en las últimas cuatro temporadas.

