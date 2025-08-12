Crece el escándalo en el PSG con Donnarumma: de la sentencia de Luis Enrique tras apartarlo a la filosa carta del arquero

Donnarumma y Luis Enrique, frente a frente

La inminente final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham ha quedado marcada por una decisión inesperada: Gianluigi Donnarumma fue excluido de la convocatoria para el partido que se disputará este miércoles a las 16 (hora de Argentina) en Udine. La determinación redefine el presente inmediato del club y anticipa un cambio de ciclo en la valla, abriendo interrogantes sobre el futuro del arquero italiano.

Luis Enrique, técnico del PSG, abordó el tema en la rueda de prensa previa al encuentro y argumentó que la exclusión de Donnarumma responde a una decisión personal basada en el perfil de portero que busca para su plantilla. “Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Sin embargo, esta es la vida de los futbolistas de alto nivel, yo soy 100% responsable de esta decisión difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita”, afirmó el entrenador.

La postura del PSG, según información de L’Équipe, es clara: la exclusión de Donnarumma del grupo que viaja a Udine constituye una señal inequívoca de que el club le ha cerrado la puerta y le ha instado a buscar un nuevo destino. El guardameta, cuyo contrato con el PSG finaliza en 2026, está lejos de una renovación y, hasta hace poco, era considerado uno de los pilares del equipo, especialmente tras su protagonismo en la última campaña europea. La decisión de prescindir de él para el primer título de la temporada, sumada a la rápida integración de Lucas Chevalier como titular, evidencia la voluntad de la directiva de iniciar una nueva etapa en la portería.

En este contexto, el futuro de Donnarumma parece orientarse hacia la Premier League. ESPN informó que el Manchester United figura entre los principales interesados en el internacional italiano y podría incorporarlo por una cifra cercana a USD 35 millones. El club inglés busca reforzar la competencia en la portería, donde André Onana es el actual titular. Como alternativa, el United también contempla a Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa y campeón con la selección argentina. Además, el Inter de Milán, eterno rival del antiguo club de Donnarumma, el AC Milan, ha mostrado interés en el guardameta de 26 años. Según L’Équipe, el PSG estaría dispuesto a negociar su salida por un precio considerablemente inferior al esperado, lo que facilita la posibilidad de un traspaso en el corto plazo.

Abrazo entre Donnarumma y Luis Enrique tras la conquista de la Champions, el 31 de mayo (REUTERS/Annegret Hilse)

La exclusión de Donnarumma resulta aún más significativa al considerar su papel en la última campaña europea del PSG, donde fue protagonista en la obtención de la Champions League. Su desempeño lo había consolidado como una de las figuras del plantel, lo que hace más notorio el giro institucional adoptado por el club.

En medio de la conmoción, Donnarumma compartió un mensaje en sus redes sociales dirigido a la afición y a sus compañeros. “Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”, señaló, aunque sin dar el nombre de quien supone que lo borró. ¿Se refirió a Luis Enrique? ¿O a la dirigencia? La polémica recién comienza...

EL COMUNICADO COMPLETO DE DONNARUMMA

“A la especial afición parisina:

Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain.

Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado.

Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa.

A mis compañeros, mi segunda familia: gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos.

Jugar en este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor.

Gracias, París".