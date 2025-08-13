Así fue el partido del Cuti Romero en la caída por penales de Tottenham ante el PSG: capitanía, un gol y participación en otro

*El gol del Cuti Romero

Cristian Romero se estrenó como capitán y se destacó pese a la derrota del Tottenham Hotspur ante el París Saint Germain (PSG) en la Supercopa Europea. El defensor de la selección argentina participó en los dos goles de su equipo frente al equipo francés y, como siempre, transmitió seguridad y liderazgo en el fondo del conjunto inglés, al que se le escurrió el título.

El Cuti primero bajó la pelota en el tanto inicial. Tras un tiro libre desde la derecha, el ex zaguero de Belgrano de Córdoba fue clave en la apertura del marcador conquistada por Micky van de Ven.

En el amanecer del complemento, otra vez de pelota parada, Cuti apareció solo y de cabeza venció la floja resistencia del arquero Lucas Chevalier, que reemplazó a Gianluigi Donnarumma, quien quedó afuera por decisión del entrenador Luis Enrique.

*El primer tanto del Tottenham

Este encuentro disputado en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, reunió al campeón de la Champions League, PSG, y al de la Europa League, Tottenham Hotspur.

Se trató de un partido muy especial para Cuti Romero, que en la previa se expresó en sus redes sociales por ser designado capitán del conjunto inglés. “Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré”. Y añadió: “Pase lo que pase en el camino, solo pido una cosa: permanezcan unidos. Habrá altos y bajos, pero juntos, nada es imposible”.

El Tottenham estuvo muy cerca de llevarse la victoria ante el PSG, que de forma agónica igualó 2-2 y luego se llevó la victoria en la definición por penales por 4-3.

En la temporada pasada, los Spurs lucharon por la permanencia en la Premier League, aunque brillaron en Europa. En el ejercicio que acaba de comenzar los dirigidos por Thomas Frank jugarán en la primera fecha de la liga inglesa este viernes ante el Burnley, a partir de las 11.00, hora de Argentina.

*La palabra del Cuti en la previa

Romero, luego de debutar en Primera con Belgrano, llegó al Viejo Mundo y jugó en el Genoa y luego en el Atalanta. Llegó al conjunto inglés a mediados de 2022 y lleva disputados 122 partidos, marcó 7 goles y brindó 3 asistencias. Se convirtió en líder de su equipo producto de su férrea defensa, personalidad y por ganar en las dos áreas. Ante la salida del surcoerano Heung-Min Son al LAFC de la Major League Soccer (MLS), el cordobés de La Docta heredó la capitanía de manera permanente.

Cuti también se convirtió en un emblema de la selección argentina. Fue una apuesta del entrenador Lionel Scaloni y desde su debut en 2021 se ganó su lugar en la zaga central. Es uno de los titulares indiscutidos. Con la Albiceleste ganó el Mundial de Qatar 2022, La Finalissima ante Italia ese mismo año, la Copa América de 2021 jugada en Brasil (1-0 ante el local) y la de 2024 llevada a cabo en los Estados Unidos (1-0 sobre Colombia).

Hoy Cristian Romero es considerado como uno de los mejores defensores del mundo y, si bien tiene contrato con el Tottenham hasta junio de 2027, suele estar en el radar de gigantes europeos como el Real Madrid.