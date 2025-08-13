Deportes

Así fue el partido del Cuti Romero en la caída por penales de Tottenham ante el PSG: capitanía, un gol y participación en otro

El defensor argentino fue de lo mejor de los Spurs, pese a que al elenco inglés se le escurrió la Supercopa europea tras ir en ventaja por dos goles

Guardar

*El gol del Cuti Romero

Cristian Romero se estrenó como capitán y se destacó pese a la derrota del Tottenham Hotspur ante el París Saint Germain (PSG) en la Supercopa Europea. El defensor de la selección argentina participó en los dos goles de su equipo frente al equipo francés y, como siempre, transmitió seguridad y liderazgo en el fondo del conjunto inglés, al que se le escurrió el título.

El Cuti primero bajó la pelota en el tanto inicial. Tras un tiro libre desde la derecha, el ex zaguero de Belgrano de Córdoba fue clave en la apertura del marcador conquistada por Micky van de Ven.

En el amanecer del complemento, otra vez de pelota parada, Cuti apareció solo y de cabeza venció la floja resistencia del arquero Lucas Chevalier, que reemplazó a Gianluigi Donnarumma, quien quedó afuera por decisión del entrenador Luis Enrique.

*El primer tanto del Tottenham

Este encuentro disputado en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, reunió al campeón de la Champions League, PSG, y al de la Europa League, Tottenham Hotspur.

Se trató de un partido muy especial para Cuti Romero, que en la previa se expresó en sus redes sociales por ser designado capitán del conjunto inglés. “Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré”. Y añadió: “Pase lo que pase en el camino, solo pido una cosa: permanezcan unidos. Habrá altos y bajos, pero juntos, nada es imposible”.

El Tottenham estuvo muy cerca de llevarse la victoria ante el PSG, que de forma agónica igualó 2-2 y luego se llevó la victoria en la definición por penales por 4-3.

En la temporada pasada, los Spurs lucharon por la permanencia en la Premier League, aunque brillaron en Europa. En el ejercicio que acaba de comenzar los dirigidos por Thomas Frank jugarán en la primera fecha de la liga inglesa este viernes ante el Burnley, a partir de las 11.00, hora de Argentina.

*La palabra del Cuti en la previa

Romero, luego de debutar en Primera con Belgrano, llegó al Viejo Mundo y jugó en el Genoa y luego en el Atalanta. Llegó al conjunto inglés a mediados de 2022 y lleva disputados 122 partidos, marcó 7 goles y brindó 3 asistencias. Se convirtió en líder de su equipo producto de su férrea defensa, personalidad y por ganar en las dos áreas. Ante la salida del surcoerano Heung-Min Son al LAFC de la Major League Soccer (MLS), el cordobés de La Docta heredó la capitanía de manera permanente.

Cuti también se convirtió en un emblema de la selección argentina. Fue una apuesta del entrenador Lionel Scaloni y desde su debut en 2021 se ganó su lugar en la zaga central. Es uno de los titulares indiscutidos. Con la Albiceleste ganó el Mundial de Qatar 2022, La Finalissima ante Italia ese mismo año, la Copa América de 2021 jugada en Brasil (1-0 ante el local) y la de 2024 llevada a cabo en los Estados Unidos (1-0 sobre Colombia).

Hoy Cristian Romero es considerado como uno de los mejores defensores del mundo y, si bien tiene contrato con el Tottenham hasta junio de 2027, suele estar en el radar de gigantes europeos como el Real Madrid.

Temas Relacionados

Cristian RomeroTottenham HotspurParís Saint-GermainSupercopa de Europadeportesespndeportes-argentina

Últimas Noticias

PSG remontó un 0-2 sobre el final, venció por penales al Tottenham de Cuti Romero y se quedó con la Supercopa de Europa

El equipo de Luis Enrique se repuso a una ventaja de dos goles en nueve minutos, igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario contra los Spurs y se impusieron 4-3 desde los doce pasos. Cuti Romero había marcado uno de los tantos de su equipo

PSG remontó un 0-2 sobre

La tabla histórica de títulos internacionales tras la conquista del PSG ante Tottenham: qué lugar ocupan Boca e Independiente

El equipo inglés ganaba 2-0, pero sufrió el empate sobre la hora y los franceses se quedaron con la Supercopa de Europa en los penales

La tabla histórica de títulos

Se derrumbó el techo del estadio de básquet del club Regatas Corrientes: las impactantes imágenes

La institución que participa de la Liga Nacional informó que no hubo heridos y el gobernador prometió la reconstrucción del José Jorge Contte

Se derrumbó el techo del

Revelaron el testamento que dejó el legendario Denis Law, único escocés en ganar el Balón de Oro

El ex delantero del Manchester United murió en enero a los 25 años

Revelaron el testamento que dejó

El encuentro de Max Verstappen y el jefe de Mercedes en un yate de lujo que sacudió a la Fórmula 1

Toto Wolff invitó al piloto de Red Bull a su exclusiva embarcación de 27 millones de dólares. Los detalles

El encuentro de Max Verstappen
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei hablará por teléfono con

Milei hablará por teléfono con Zelensky antes de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Casi tres años después capturaron a un prófugo por un homicidio en San Isidro

Qué es y cómo se trata la enfermedad crónica que tiene la ex tenista Mónica Seles

Intentó coimear a la Policía: los detuvieron con éxtasis y tusi y 4.000 dólares

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

INFOBAE AMÉRICA
“Quienes antes quedaban fuera de

“Quienes antes quedaban fuera de la universidad por falta de tiempo, hoy pueden profesionalizarse sin sacrificar su bienestar”

Estados Unidos sancionó a funcionarios de Cuba, Granada y países africanos por las misiones médicas cubanas

El primer ministro del Líbano rechazó cualquier injerencia del régimen de Irán en la política del país

Southern Perú: inversiones de la minera mediante Obras por Impuestos superan los S/1.205 millones

Una ONG venezolana consideró como “grilletes invisibles” la excarcelación de Martha Grajales

TELESHOW
Los mensajes de odio y

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela

Julieta Prandi: del calvario que vivió con su exmarido a la sanación y al amor reparador con Emanuel Ortega

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”