Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como fichaje de Real Madrid y este viernes se unirá a los entrenamientos (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)

Dos meses transcurrieron entre la oficialización del fichaje y la presentación formal de Franco Mastantuono como flamante refuerzo del Real Madrid. El club español debió esperar hasta este jueves 14 de agosto para hacer el acto protocolar, ya que el jugador está cumpliendo los 18 años. En ese marco, recién se sumará al plantel de Xabi Alonso en las próximas horas luego de entrenar por su cuenta en los días previos al evento.

Como primera medida, el atacante se unirá a las prácticas del primer equipo este viernes 15 de agosto: “Tenía ansiedad por querer sumarme ya con el equipo. Fueron días muy lindos porque no conocía Madrid, es una ciudad muy linda donde me sentí muy cómodo. Esperaba este día con ansiedad. Ahora debo pensar en lo que viene que es entrenar mañana. Esperaré mañana a entrenar y ahí sabré mejor, creo que estoy preparado y espero estarlo para poder ayudar al equipo y que esta primera etapa no me cueste, para ya poder competir y jugar”.

Suena difícil en este contexto que Xabi Alonso cite a Mastantuono para el estreno del Real Madrid por La Liga de España: recibirá este martes 19 de agosto al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 16.00 (hora Argentina) en el duelo que cerrará la agenda de la 1ª fecha del certamen local.

Teniendo en cuenta que el argentino se unirá a un plantel armado, pero con un técnico que acaba de arribar para darle su propia firma de autor, habrá que tener en vista entonces los siguientes eventos del Merengue: el domingo 24 de agosto visitará al Real Oviedo por la segunda jornada de La Liga y el sábado 30 de ese mismo mes será anfitrión del Mallorca por la tercera presentación.

El camino del ex River Plate estará en manos del entrenador, quien intervino directamente para convencer al juvenil que ya debutó con la selección argentina. “Xabi me contactó, fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí. Lo que hablé con él, es una charla privada, pero influyó mucho porque me dio mucha confianza más allá de mi sueño como jugador que era estar en el Real Madrid. Que me haya llamado de la forma que lo hizo también significó mucho”, narró en conferencia de prensa.

Mastantuono cumplirá un mes oficial como parte del plantel en el cuarto ítem en la agenda del Madrid: visitará a la Real Sociedad el domingo 14 de septiembre por la cuarta jornada de la Liga.

El detalle es que habrá dos semanas de parate previas porque se desarrollará la Fecha FIFA y ahí podrá convivir con una nueva citación a la selección argentina Mayor tras haber tenido su debut oficial con la albiceleste en la anterior jornada ante Chile, convirtiéndose en el más joven en estrenarse en un partido formal de Argentina. Ya clasificados al Mundial 2026, los de Lionel Scaloni cerrarán su incursión en las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela como local (jueves 4 de septiembre) y contra Ecuador como visitante (martes 9 de septiembre).

“Pienso en el ahora, trato de pensar en lo que viene. Obviamente que mi sueño y mi objetivo es tratar estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Pero ahora quiero empezar a entrenar ya con el primer equipo mañana. Empezar por poner la cabeza ahí y después ojalá que se vaya dando todo para poder estar en el Mundial”, aclaró en conferencia de prensa el jugador que lucirá el número 30.

Más allá del camino en el torneo español, Real Madrid tendrá múltiples frentes de acción que le abrirán las puertas al juvenil argentino para sumar minutos: la Copa del Rey recién entraría en agenda a inicios del próximo año, al igual que la Supercopa de España que lo emparejará en semifinales ante Atlético Madrid durante la segunda semana de enero del 2026 en Arabia Saudita.

¿La Champions League? El máximo torneo continental de Europa está transitando sus etapas preliminares y recién se sortearán los cruces de la fase de grupos el jueves 28 de agosto, con vistas a una primera fecha que se realizará del 16 al 18 de septiembre.

La grilla de partidos de La Liga española tendrá luego cruces con Espanyol el fin de semana del 21 de septiembre en el Bernabéu, Levante el miércoles 24 de ese mes y el derby con el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano durante el último fin de semana de ese mes. ¿El clásico contra Barcelona? Será el último fin de semana de octubre en Madrid por la 10ª fecha del torneo.

Sin presiones sobre sus espaldas, y luego de probarse por primera vez la camiseta blanca este jueves, Mastantuono deberá vincularse a las prácticas y conocer a sus nuevos compañeros: “Estuve con Jude (Bellingham), lo crucé en la parte médica. Me recibió de maravillas. Es un jugador que admiro mucho, lo he visto mucho desde Argentina. Es un jugador que me encanta. Me recibió, me dio la bienvenida, así que estoy muy agradecido con él”.

Por lo pronto, el fanático del Real Madrid espera por verlo en cancha reflejar todo el potencial que lo acompaña: “Soy un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por derecha. No me gusta mucho describirme a mí como jugador, sino que lo hagan los demás. Aseguro que voy a dejar todo de mí para ayudar al equipo y para que el fan del Real Madrid se sienta identificado conmigo. Vengo a ayudar al equipo en la posición que el técnico decida. Vengo a ayudar en la forma que sea. Sí estoy más acostumbrado a jugar por derecha, también tirado adentro, pero en la posición que juegue mi intención es ayudar. Lo que el técnico decida va a estar bien para que el equipo esté lo mejor posible”.